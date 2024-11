Gần 30 năm xem "Sex And The City" mới biết sự thật ngỡ ngàng về nữ chính

Sex And The City là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển với những tác động lớn tới văn hóa đại chúng. Dù đã ra mắt được gần 30 năm, thế nhưng đến nay tác phẩm này vẫn giữ được sức hút, các thông tin xoay quanh bộ phim và dàn diễn viên luôn được khán giả quan tâm.

Dù là fan lâu năm của Sex And The City, thế nhưng vẫn có những sự thật chưa chắc bạn đã biết về nữ chính Sarah Jessica Parker.

Trong số các nhân vật ở phim Sex And The City, nữ chính Carrie Bradshaw do Sarah Jessica Parker thủ vai là cái tên được nổi tiếng bậc nhất. Bây giờ, hãy cùng khám phá những sự thật thú vị về quá trình quay phim Sex And The City của cô. Đây là những điều mà dù là một fan lâu năm của loạt phim, thế nhưng chưa chắc bạn đã biết.

Sarah Jessica Parker quay phim khi đang mang bầu

Sarah Jessica Parker đã ghi hình mùa thứ 5 của loạt phim khi mang thai đứa con trai đầu lòng. Tuy vậy, tổ phục trang làm rất tốt việc che bụng bầu của cô. Việc Sarah Jessica Parker mang bầu cũng là lý do Sex And The City mùa 5 bị cắt ngắn. Trong khi các mùa khác có thời lượng trung bình rơi vào khoảng 18 tập, mùa 5 chỉ kéo dài 8 tập mà thôi. Không chỉ vậy, mùa 6 cũng được chia thành 2 phần bởi cô phải nghỉ sinh.

Sarah Jessica Parker từng bị thương khi quay mùa 3 Sex And The City

Khi ghi hình mùa thứ 3 của loạt phim, ở cảnh Mr. Big và Carrie Bradshaw rơi xuống hồ lúc chèo thuyền ở Central Park, Sarah Jessica Parker đã bị thương ở chân. Chính vì thế mà để đảm bảo an toàn, cô phải tiêm phòng uốn ván ngay khi họ ra khỏi nước.

Sarah Jessica Parker không phải sự lựa chọn ban đầu cho vai Carrie Bradshaw

Nhờ vai Carrie Bradshaw, Sarah Jessica Parker đã nhận rất nhiều vinh dự ở các giải thưởng lớn, trong đó bao gồm 10 đề cử tại giải Emmy và 9 đề cử tại giải Quả cầu vàng. Đây thực sự là vai diễn để đời của nữ diễn viên sinh năm 1965 và có lẽ nếu nó không phải do cô đảm nhận, sức hút của Sex And The City sẽ giảm đi nhiều.

Thế nhưng có thể bạn chưa biết, vai Carrie Bradshaw từng suýt chút nữa không phải do Sarah Jessica Parker đảm nhận. Ban đầu, nhân vật này được giao cho Kristin Davis. Khi cố gắng thuyết phục Sarah Jessica Parker gia nhập đoàn phim, nhà sản xuất Darren Star cũng đồng thời gửi kịch bản cho Kristin Davis với mong muốn cô sẽ đảm nhận vai Carrie Bradshaw.

Tuy nhiên, Kristin Davis không cảm thấy mình phù hợp với nhân vật này. Thay vào đó, cô cảm thấy hứng thú với nhân vật Charlotte York hơn. Vì vậy, Kristin Davies đã thuyết phục người đại diện của mình để có thể nhận vai diễn này.

Sarah Jessica Parker sở hữu chiếc áo khoác đặc biệt nhất phim

Sex And The City không chỉ được biết đến vì chất lượng nội dung mà gu thời trang của các nhân vật trong phim cũng cực đỉnh. Theo Business Insider, có một sự thật thú vị là các nhân vật trong Sex And The City thường không mặc lại bất cứ trang phục nào.

Tuy nhiên, chiếc áo khoác của nhân vật Carrie Bradshaw do Sarah Jessica Paker thủ vai lại là ngoại lệ. Nó xuất hiện nhiều lần trong suốt mùa đầu tiên và mùa thứ hai, chỉ biến mất hoàn toàn sau cảnh Carrie Bradshaw đi bộ trên đường phố New York và nói chuyện điện thoại với Mr. Big.

Sarah Jessica Parker lưu giữ kỷ vật từ thời đóng Sex And The City đến tận bây giờ

Sarah Jessica Parker có tình cảm đặc biệt đối với bộ phim Sex And The City. Chính vì thế mà nữ diễn viên lưu giữ rất nhiều những món đồ từng được sử dụng ở tác phẩm này. Đáng nói hơn, việc làm này của cô đã giúp đỡ rất nhiều cho quá trình sản xuất And Just Like That khi mà các nhà thiết kế đã mượn những món đồ trong kho lưu trữ của cô.