Xem "Sex and the city" 26 năm nhưng có lẽ bạn chưa biết 3 bí mật này

"Sex and the city" là một trong những bộ phim kinh điển có ảnh hưởng lớn tới nền văn hóa đại chúng. Ra mắt lần đầu vào năm 1998, tác phẩm này chứng kiến sức hấp dẫn lớn trong gần 3 thập kỷ. Chắc chắn series phim này có rất nhiều fan trung thành. Thế nhưng dù đã xem "Sex and the city" 26 năm, đây là những sự thật chưa chắc bạn đã biết.

Dàn nhân vật lấy cảm hứng từ nguyên mẫu có thật, một người là bạn trai cũ của tác giả

Trong "Sex and the city" có nhiều nhân vật được lấy cảm hứng từ nguyên mẫu ngoài đời.

Trong sách "Sex and the city", Candace Bushnell đã viết câu chuyện hẹn hò của chính mình tại thành phố New York. Bản thân tác giả cũng chính là nguyên mẫu cho nhân vật nữ chính Carrie Bradshaw do Sarah Jessica Parker thủ vai.

Ngoài ra, cô cũng phỏng vấn người khác về đời sống tình dục, cũng như những trải nghiệm của họ trong tình yêu. Chính vì thế mà không chỉ Carrie Bradshaw, "Sex and the city" còn có nhiều nhân vật nữa cũng được tạo ra từ những nguyên mẫu có thật ngoài đời như Miranda Hobbes, Samantha Jones, Charlotte York và Mr. Big. Đáng chú ý, Mr. Big được lấy cảm hứng từ người bạn trai cũ của Candace Bushnell - Ron Galotti, một giám đốc điều hành xuất bản và từng làm việc cho tạp chí GQ.

Candace Bushnell và Ron Galotti gặp nhau lần đầu tiên ở một buổi tiệc hồi 1995 và hẹn hò khoảng 1 năm. Trong một lần trả lời phỏng vấn trên tạp chí New York Magazine, Candace Bushnell đã dành những lời có cánh cho anh: "Người đàn ông New York này sở hữu một nhân cách lớn. Anh ấy là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện sẽ thu hút sự chú ý".

Sarah Jessica Parker từng định từ chối "Sex and the city" vì sợ sự nghiệp lâm nguy

Carrie Bradshaw thực sự là vai diễn để đời của Sarah Jessica Parker. Cô đã biến nhân vật này trở thành kinh điển. Nhờ thế, Sarah Jessica Parker nhận 10 đề cử tại giải Emmy - được vinh danh ở hạng mục cho nhà sản xuất vào năm 2001 và hạng mục cho diễn viên nữ chính vào năm 2004, 9 đề cử tại giải Quả cầu vàng với 4 chiến thắng trong số đó.

Thế nhưng có lẽ bạn chưa biết, ban đầu nữ diễn viên suýt nữa thì từ chối bộ phim này. Khi nhận kịch bản, Sarah Jessica Parker đã cảm thấy do dự. Cô không cảm thấy mình giống với bất cứ nhân vật nào trong phim, đồng thời lo ngại việc gắn bó với một series phim truyền hình dài tập sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp điện ảnh và nhạc kịch của mình.

Dẫu vậy, mọi chuyện thay đổi sau cuộc gặp của Sarah Jessica Parker và nhà sản xuất Darren Star. Darren Star không chỉ có thái độ cởi mởi với những đóng góp mà Sarah Jessica Parker đưa ra mà còn cho cô cơ hội tham gia với tư cách nhà sản xuất.

Trong dàn nữ chính của "Sex and the city", Sarah Jessica Parker là người duy nhất từ chối khỏa thân

Dàn diễn viên nữ của "Sex and the city" không ngại hở bạo trên màn ảnh. Thế nhưng Sarah Jessica Parker là ngoại lệ.

"Sex and the city" là một bộ phim đề cập đến nhiều chủ đề xoay quanh đời sống của 4 nhân vật nữ chính, bao gồm cả tình dục. Thế nên, không bất ngờ khi tác phẩm này có nhiều cảnh nóng. Dẫu vậy, trong khi cả Kim Catrall, Cynthia Nyxon và Kristin Davis đều có những phân cảnh đốt mắt khán giả, Sarah Jessica Parker lại từ chối việc cả việc khỏa thân hoàn toàn lẫn khỏa thân một phần.

Nếu chịu khó để ý, có lẽ bạn sẽ nhận ra kể cả trong những cảnh gợi cảm nhất, Sarah Jessica Parker luôn có biện pháp "phòng hộ". Cô sẽ mặc áo lót hoặc dùng chăn hay ga trải giường để che đậy thân mình.

Không chỉ trong "Sex and the city" mà ở mọi dự án phim từng tham gia, Sarah Jessica Parker đều giữ vững nguyên tắc này. Dẫu vậy, trong một cuộc phỏng vấn trên The Hollywood Reporter vào năm 2016, cô đã khẳng định rằng bản thân không bao giờ có ý phán xét những người đồng nghiệp sẵn sàng "cởi" trên màn ảnh.