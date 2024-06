Hiện tượng một thời sống sung sướng chỉ nhờ đóng một quảng cáo

Lim Eun Kyung sinh năm 1984, là một diễn viên từng vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô bắt đầu được chú ý từ năm 1999, khi xuất hiện trong một khoảng cáo của SK Telecom. Thời điểm đó, hình ảnh một cô gái trẻ với vẻ đẹp bí ẩn nhưng lại rất đáng yêu, đôi mắt to tròn và mái tóc sáng màu trở thành hiện tượng nổi tiếng khắp Hàn Quốc. Người ta gọi cô là "cô gái TLL" mà không hề biết cô thực sự là ai. Nhiều lời đồn đoán xoay quanh danh tính thật của Lim Eun Kyung, thậm chí có người còn đoán cô là người Nhật Bản.

Sự xuất hiện của Lim Eun Kyung giai đoạn đó đã trở thành cơn sốt gây chấn động ngành quảng cáo. Ít lâu sau, khi danh tính của Eun Kyung được công bố, cô lập tức trở thành cái tên được mọi nhãn hàng, nhà làm phim săn đón. Chính bởi vậy, Eun Kyung thuận lợi bước vào làng giải trí với vai trò diễn viên và có ngay vai chính ở bộ phim đầu tay Resurrection of the Little Match Girl ra mắt năm 2002.

Ở bộ phim đầu tay, Lim Eun Kyung tái hiện lại hình ảnh "cô gái TLL"

Trên thực tế, Lim Eun Kyung diễn không mấy ấn tượng nhưng nhờ sức ảnh hưởng từ cái tên "cô gái TLL", cô vẫn cứ liên tục nhận được vai diễn mới, đóng chính cả phim điện ảnh lẫn truyền hình. Bộ phim thành công nhất của cô là phim hài tuổi teen Conduct Zero, những tác phẩm khác đa phần không quá xuất sắc, thậm chí còn thua lỗ nặng. Sau cùng, thứ nuôi sống, giúp Lim Eun Kyung duy trì được danh tiếng vẫn là đoạn quảng cáo năm xưa của SK Telecom. Có nhiều tin đồn rằng đến mãi sau này, Lim Eun Kyung vẫn sống dư dả nhờ khoản tiền kiếm từ việc đóng quảng cáo năm xưa.

Lim Eun Kyung có cuộc sống sang chảnh dù không đóng bao nhiêu phim

Cuộc đời bí ẩn, 40 tuổi vẫn xinh như búp bê

Có lẽ diễn xuất không thực sự là đích đến cuộc đời Lim Eun Kyung khi ngay từ năm 2005, sau bộ phim Nonstop 6, Lim Eun Kyung đã âm thầm rút khỏi ngành phim ảnh. Phải mãi tới năm 2015, cô mới bất ngờ tái xuất trong bộ phim điện ảnh Untouchable Lawmen, đảm nhận vai phụ xuất hiện không nhiều.

Không đóng phim cũng hiếm khi xuất hiện trước báo chí, chẳng bao giờ chia sẻ về chuyện đời tư ngoài việc bản thân là con gái trong một gia đình có bố mẹ khiếm thính, tất cả những điều này đã khiến Lim Eun Kyung trở thành một cái tên vô cùng bí ẩn trong mắt khán giả. Hiện tại, Lim Eun Kyung đã tròn 40 tuổi, cô vẫn thường xuyên khoe những hình ảnh đời thường trẻ trung trên mạng xã hội. Đôi mắt to tròn, gương mặt trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật, Lim Eun Kyung vẫn đúng chuẩn búp bê màn ảnh ở độ tuổi 40.