Mỹ nam Việt debut 15 năm vẫn giữ “visual tường thành”, đứng cạnh David Beckham cũng không hề kém

Sau 15 năm kể từ khi bước ra từ nhóm 365daband, Isaac vẫn là cái tên hiếm hoi giữ được phong độ ngoại hình lẫn phong thái.

Ở tuổi ngoài 30, nam ca sĩ sinh năm 1988 (tên thật Phạm Lưu Tuấn Tài, quê Cần Thơ) không chỉ duy trì hình ảnh lịch lãm quen thuộc, mà còn dần định vị mình như một “gương mặt menswear” tiêu biểu của showbiz Việt.

Mới đây, loạt ảnh Isaac xuất hiện tại show diễn Thu – Đông 2026 của BOSS đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực của netizen. Ai cũng bất ngờ vì visual 15 năm không thay đổi của Isaac. Trước giờ show diễn, Isaac còn có cơ hội chụp ảnh cùng David Beckham, đại sứ thương hiệu của Boss. Khoảnh khắc chung khung hình ảnh hai ngôi sao nhận được sự chú ý của mọi người. Đứng cạnh 1 ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng visual của Isaac vẫn vô cùng nổi bật.

Ngồi ở hàng ghế đầu, cạnh nhiều ngôi sao và khách mời quốc tế, Isaac vẫn khiến netizen phải xuýt xoa vì visual nổi bật của mình.

Bộ sưu tập Thu – Đông 2026 của BOSS được xây dựng trên nền tảng tái thiết lập những phom dáng nam phục cổ điển từ kho lưu trữ thập niên 80–90. Cấu trúc vai vuông vức, mạnh mẽ của cuối những năm 1980 được tinh chỉnh bằng phần ve áo cao đặc trưng cuối thập niên 1990, tạo nên những bộ suit mang hình khối rõ rệt, gợi nhắc thời hoàng kim của quyền lực và địa vị.

Điểm đáng chú ý là kỹ thuật thắt gọn vòng eo nhằm cân bằng bờ vai rộng, mang đến diện mạo quyền uy nhưng không nặng nề. Những thiết kế hai hàng khuy đi cùng quần tây xếp một ly, hay áo ba khuy phối quần hai ly dáng rộng, cho thấy một chiến lược rõ ràng: Xây dựng tủ đồ menswear hoài cổ cho người đàn ông hiện đại, chỉn chu nhưng không phô trương.

Chính trong tinh thần đó, Isaac xuất hiện với diện mạo sắc sảo, tông màu trầm, phom dáng gọn gàng, khoe trọn lợi thế hình thể. Sự tiết chế trong cách chọn trang phục càng làm nổi bật thần thái điềm tĩnh, điều đã trở thành “thương hiệu” của anh suốt nhiều năm qua.

Nếu Beckham là biểu tượng toàn cầu của hình ảnh quý ông Anh quốc, chuẩn mực, bản lĩnh và sang trọng thì Isaac đại diện cho thế hệ nghệ sĩ Việt theo đuổi hình tượng lịch lãm một cách bền bỉ. Sự giao thoa ấy khiến bức hình không đơn thuần là “check-in cùng sao quốc tế”, mà giống như một điểm chạm thú vị giữa hai hệ quy chiếu phong cách.

BOSS mùa này tiếp tục khẳng định thế mạnh tailoring bằng quy trình cắt may nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ cách trang phục tương tác với cơ thể. Sự đối lập chất liệu được khai thác tinh tế: Nylon kỹ thuật đi cùng ve áo len alpaca chải kỹ; da thuộc cao cấp ép chặt cùng cashmere mịn màng.

Đáng chú ý là chất liệu da hiệu ứng vân đà điểu trên các thiết kế áo khoác dáng dài và túi xách. Những gồ ghề tự nhiên tạo chiều sâu thị giác, tương phản với bề mặt len trơn mềm, hình thành một nhịp điệu thị giác vừa hoang dã vừa kiểm soát đúng tinh thần “thép” trong quy cách cắt may Đức.

Bảng màu nâu đất, xám chì, xanh navy và đỏ rượu vang mang đến cảm giác trầm mặc, ổn định. Phụ kiện như thắt lưng kép, boots da cao cổ hay túi oversized được tối giản chi tiết để tập trung vào phom dáng và chất lượng da những yếu tố cốt lõi làm nên đẳng cấp.