Mỹ nam Việt gây sốc vì giả gái đẹp chấn động, đến cả Việt Hương cũng không thể nhận ra người quen

Trong showbiz Việt, có người sinh ra để khiến khán giả bật cười, có người lại chạm đến những tầng sâu cảm xúc khiến người xem lặng đi. Nhưng để dung hòa được cả hai thái cực ấy một cách mượt mà như Quang Trung thì không phải ai cũng làm được. Không chỉ là một diễn viên hài duyên dáng, Quang Trung còn ghi dấu ấn với vai trò ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực, giàu cảm xúc. Anh chinh phục khán giả không bằng chiêu trò, mà bằng thực lực và sự nghiêm túc với nghề.

Mới đây, cư dân TikTok lan truyền đoạn clip "giật giật" ghi lại khoảnh khắc Việt Hương trầm trồ, cảm thán không ngớt trước sắc của Quang Trung. Điều đặc biệt là anh chàng trong tạo hình giả gái cực slay. Diện lên mình bộ váy vàng ôm ngực cùng mái tóc vàng óng ả, Quang Trung khoe trọn body thon thả, vòng nào ra vòng nấy vô cùng hút mắt. Cách anh chàng thả dáng, diễn trên sân khấu như một người phụ nữ thực thụ, vừa nữ tính vừa quyến rũ.

Quang Trung vốn đã sở hữu gương mặt xinh trai cùng nước da trắng mịn nên việc giả gái chưa từng làm khó anh. Hoàn thành xong tiết mục, Việt Hương phải hỏi lại: "Xin lỗi em, cái bé mặc sa-rê màu vàng, em là con trai hay là con gái vậy? Em đẹp quá em ơi!".

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng cũng thi nhau để lại bình luận đầy phấn khích. Người khen đẹp hơn cả con gái, người đòi "xin vía body” thậm chí có fan còn đề nghị Quang Trung debut girlgroup luôn cũng được. Không ít ý kiến thừa nhận họ xem đi xem lại chỉ vì mê quá không thoát ra nổi. Rõ ràng, dù ở vai trò diễn viên hài hay trong những màn hóa thân ấn tượng, Quang Trung vẫn luôn biết cách khiến khán giả phải nhắc tên mình theo cách đầy thích thú.

Một số bình luận của netizen:

- Đó giờ mê trai đẹp, coi xong giờ mê trai giả gái đẹp.

- Mình thấy duy nhất Quang Trung giả gái chuẩn nhất.

- Má ơi xinh thật sự, con gái còn mê.

- Quang Trung xưa giờ giả gái rất duyên nhé.

- Dáng ổng còn đẹp hơn con gái tụi tui nữa chứ.

Nhờ tài năng diễn xuất, hài kịch xuất sắc, Á quân Cười Xuyên Việt 2016. Anh sở hữu gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ và đặc biệt là khả năng biến hóa tâm lý nhân vật cực kỳ linh hoạt. Khác với lối diễn ồn ào, nét hài của Quang Trung thường thâm trầm, tinh tế và có chiều sâu, khiến khán giả cười nhưng vẫn thấm thía.

Không ngại làm xấu mình, cũng chẳng e dè khi hóa thân giả gái, Quang Trung luôn đặt trọn tâm sức vào từng nhân vật. Với anh, dù là vai hài hay vai phụ, mỗi nhân vật đều phải có số phận, tính cách và câu chuyện riêng chứ không đơn thuần là công cụ gây cười. Từ Thầy Giáo Mưa trong các bản parody từng gây sốt mạng xã hội cho đến những vai diễn duyên dáng trong series Chị Mười Ba, anh dần ghi dấu ấn trong lòng khán giả đại chúng bằng lối diễn tự nhiên, tiết chế mà vẫn đủ duyên để bật sáng giữa dàn nhân vật đông đảo.

Khi bước lên màn ảnh rộng với các dự án như Chị Trợ Lý Của Anh, Vu Quy Đại Náo, Anh Trai Yêu Quái... Quang Trung tiếp tục chứng minh anh không chỉ đóng khung trong màu sắc hài hước, mà còn đủ bản lĩnh đảm nhận những vai diễn đòi hỏi kỹ thuật, cảm xúc và sự kiểm soát tâm lý nhân vật chặt chẽ hơn.