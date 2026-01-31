Ai cũng sợ mỹ nam Việt "mặt búng ra bad boy": Nhan sắc kịch trần nhưng xuất hiện ở đâu là drama ở đó

Bộ phim truyền hình Đồng Hồ Đếm Ngược do Thanh Sơn, Hoàng Hà, Bình An đóng chính đã bắt đầu lên sóng khung giờ vàng của VTV3. Trong đó, Bình An thủ vai Chiến, người được coi là bạn thân của nam chính Thành (Thanh Sơn đóng).

Chiến bề ngoài luôn thể hiện là người bạn tốt, giúp đỡ Thành. Anh ta giới thiệu công việc mới cho Minh Anh (Yến My) với mức phí 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chiến còn tỏ ra lo lắng cho cuộc sống của Thành khi thấy nam chính mãi bấp bênh về kinh tế vì chạy theo ước mơ diễn xuất. Chiến đề nghị Thành tham gia đầu tư một dự án tốt, nhưng rồi, sau đó hắn lừa hết gia sản của Thành, thậm chí lấy đi số tiền dưỡng lão của mẹ nam chính. Không những vậy, hắn còn cướp đi Minh Anh với lời ngụy biện: "Ở bên tao cô ấy sẽ sống tốt hơn".

Bình An tiếp tục đóng "trai đểu" lừa bạn trong phim mới

Tuy nhiên, không chỉ phá hoại tình yêu của bạn thân, Chiến còn có mối quan hệ bí mật với chị đại Thơ (Lan Phương đóng). Sau khi bị phát hiện bản chất trăng hoa, phản bội, Chiến bị Thơ bắt cóc hành hạ.

Chiến trong Đồng Hồ Đếm Ngược tiếp tục là một vai diễn trai đểu khác của Bình An. Nam diễn viên có vẻ ngoài đẹp không kém các tài tử Hàn Quốc nhưng lại không ngại đóng hàng loạt nhân vật biến thái, xấu xa, ngoại tình khiến khán giả "nhìn mặt là thấy ghét", "xuất hiện là biết phim bất ổn".

Chiến phải trải giá vì dám lừa tình chị đại

Năm 2025, Bình An làm khách mời trong phim Dịu Dàng Màu Nắng, nhân vật của anh là vị khách VIP cặp bồ với nữ chính Lan Anh (Thu Trang thủ vai), nguyên nhân khiến gia đình Lan Anh và Bắc (Duy Hưng) tan vỡ.

Trước đó, Bình An từng ghi dấu ấn với hình tượng "bad boy" trong phim Gara Hạnh Phúc (2022). Nhân vật của Bình An là Quân, bề ngoài tỏ ra chu đáo ân cần chung thủy với Sơn Ca (Quỳnh Kool) nhưng sau lưng phản bội cô, chủ động tiếp cận, cặp kè Cẩm Khê (Diễm Hương), người phụ nữ thành đạt là sếp lớn ở công ty để thăng tiến.

Bình An là gương mặt "bad boy" nổi tiếng của màn ảnh Việt

Những năm gần đây, khán giả thấy anh trên phim là thấy bất ổn

Trong Đừng Làm Mẹ Cáu (2023), Bình An cũng hóa thân thành Khôi, chàng nhiếp ảnh gia đào hoa, dù đã có gia đình vẫn đi cặp bồ bên ngoài.

Trước đó, trong phim Những Cô Gái Trong Thành Phố, nam diễn viên đóng vai Tùng, chuyên cặp kè phụ nữ lớn tuổi vì tiền tài. Hay trong Biệt Dược Đen, Bình An vào vai Long là công tử nhà giàu ăn chơi sa đọa, một sát nhân máu lạnh tâm lý lệch lạc.

Bình An chia sẻ anh không ngại vào những vai diễn có tâm lý phức tạp biến thái, hình tượng phản diện vì muốn đa dạng nhân vật và thể hiện sự trưởng thành qua mỗi vai diễn của mình.

Bình An trong Đừng Làm Mẹ Cáu cũng thể hiện vai diễn trăng hoa

Đóng nhiều vai diễn "trai đểu", khán giả bình luận: "Bình An là diễn viên đóng ngoại tình hợp nhất", "Mặt đẹp như hoàng tử nhưng nhìn là muốn đánh", "Nhìn mặt rất đểu và sở khanh", "Diễn vai phản diện chuẩn đấy mặt nhìn rất đểu lúc bị đấm thấy đã ghê"...

Tuy nhiên, nam diễn viên cũng mong khán giả phân biệt rõ trong phim và đời thật. Thực tế, Bình An cũng có những bộ phim vào trai ngoan như trong Zippo, Mù Tạt Và Em, Ngược Chiều Nước Mắt, Tình Khúc Bạch Dương, Đi Qua Mùa Hạ, Chạy Trốn Thanh Xuân,

Nam diễn viên có ngoại hình đẹp, chiều cao 1,82 m không kém các tài tử Hàn Quốc