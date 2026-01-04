Việt Nam có không ít trai đẹp, nhưng để đạt đến mức được công chúng lẫn giới chuyên môn công nhận là "kho tàng nhan sắc" thì lại hiếm vô cùng. Lê Vũ Long là cái tên duy nhất đang nắm giữ danh xưng ấy. Gương mặt anh vừa toát lên nét cổ điển, vừa điện ảnh, lại phảng phất nét u sầu khó tả, khiến bất cứ ai nhìn cũng phải dừng lại vài giây để ngắm.

Nhan sắc của Lê Vũ Long từng hợp hồn trái tim của biết bao thiếu nữ

Trong vài năm trở lại đây, Lê Vũ Long đối diện với không ít ý kiến trái chiều từ khán giả. Một bộ phận cho rằng anh đã xuống sắc, dấu vết tuổi tác lộ rõ, đặc biệt qua những khoảnh khắc đời thường không quá trau chuốt về hình ảnh. Ở một nghệ sĩ vốn được gắn với danh xưng "kho tàng nhan sắc", những so sánh ấy càng dễ trở thành đề tài bàn tán.

Thế nhưng, hiện tại, Lê Vũ Long không cố níu kéo hào quang cũ. Thay vào đó, nam diễn viên thế hệ 7x xuất hiện với phong độ tốt hơn hẳn chính mình trong vài năm gần đây: gương mặt gọn gàng, phong thái điềm tĩnh, hình ảnh chỉn chu hơn. Nếu nói anh trẻ đẹp như xưa thì có phần khiên cưỡng, nhưng rõ ràng, Lê Vũ Long của hiện tại là một phiên bản chín muồi, hấp dẫn hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đó.

Khởi đầu là một diễn viên múa được đào tạo bài bản tại Học viện Múa Việt Nam, anh sau đó chuyển hướng sang điện ảnh và nhanh chóng để lại dấu ấn với những bộ phim như Xin Hãy Tin Em, Mùa Ổi hay Người Đàn Bà Mộng Du. Những tác phẩm này đã biến anh thành biểu tượng của "nỗi buồn đẹp", mang tới một cảm giác mơ hồ, siêu thực mà ít ai có thể hiện được.

Dẫu được khán giả biết đến nhiều qua phim ảnh, Lê Vũ Long vẫn dành tình yêu lớn nhất cho múa. Vì vậy, số lượng phim anh tham gia khá hạn chế, thậm chí có những năm anh hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh. Đầu năm nay, anh trở lại với Mưa Trên Cánh Bướm - một bộ phim nghệ thuật tiềm năng nhưng không hợp gu số đông.

Ở thời điểm hiện tại, Lê Vũ Long không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng, nhưng tên anh vẫn âm thầm được nhắc đến trong giới làm phim. Sau Mưa Trên Cánh Bướm, anh đang rục rịch ghi hình cho dự án điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ, dự kiến sẽ công chiếu vào mùa hè năm sau.