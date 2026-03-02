Nam diễn viên ly hôn vợ 3 năm mới công khai, nói thẳng lý do bị nghi là người thuộc LGBT

Là khách mời trong chương trình Chuyện Tối Cùng Sao (phát trên kênh THVL1), diễn viên Hoàng Mèo đã có những chia sẻ chân thành về hành trình làm nghề của mình.

Bị nhầm là LGBT

Trong chương trình khi nhắc đến vai diễn tạo dấu ấn sâu đậm, Hoàng Mèo cho biết đó là vai Hoàng hí hửng trong series web-drama Thế giới ngầm.

Ban đầu, đây chỉ là một vai nhỏ trong MV của ca sĩ Hồ Việt Trung, nhưng sau đó được phát triển thành một series dài tập do đạo diễn Mr. Tô thực hiện.

Nhân vật “Hoàng hí hửng” là một vai diễn thuộc cộng đồng LGBT đã giúp anh được khán giả biết đến rộng rãi hơn. Song vai diễn này cũng khiến anh bị nhiều người đồn là người đồng tính.

Trong chương trình, nam diễn viên kể: “Mình diễn đến mức mọi người tin và đón nhận, thậm chí nghĩ mình cũng thuộc về thế giới LGBT luôn. Đó là niềm hạnh phúc của người làm nghề”, anh chia sẻ.

Hoàng Mèo trong chương trình Chuyện Tối Cùng Sao.

Với Hoàng Mèo, được khán giả yêu mến qua một vai diễn đặc biệt là niềm vui lớn, nhưng quan trọng hơn cả là cảm giác mình đã chạm được đến cảm xúc của người xem.

Theo nam diễn viên, dấu ấn trong sự nghiệp là điều rất quan trọng, bởi nó giúp nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, để có được điều đó không hề dễ dàng. Bí quyết của anh đơn giản là: “Làm hết mình và mang đến sản phẩm tốt nhất cho khán giả”.

Thay vì chọn an toàn với một dạng vai quen thuộc, Hoàng Mèo chủ động thay đổi hình ảnh theo thời gian. Anh thừa nhận mình không còn phù hợp với những vai nhí nhảnh, trẻ trung như trước.

Việc thay đổi diện mạo, lựa chọn những vai diễn chững chạc hơn như người cha, người chú hay thậm chí là ông nội, là cách anh làm mới bản thân và đón nhận sự trưởng thành của tuổi nghề.

“Tôi thích thay đổi liên tục, không muốn bị đóng khung. Khi một vai diễn vừa được viết ra mà người ta đã mặc định đó là mình, thì mình hiểu mình đã có dấu ấn. Nhưng nếu cứ lặp lại mãi, mình sẽ không còn cơ hội khám phá những giới hạn khác”, anh bộc bạch.

Hoàng Mèo kể về lý do bị nghi là người đồng tính.

Không đặt nặng cát-xê

Sau ánh đèn sân khấu, Hoàng Mèo có cuộc sống giản dị. Anh dành thời gian tập kịch, chơi thể thao, xem phim và đặc biệt tâm huyết với công việc quản lý sân khấu của nghệ sĩ Minh Nhí, người thầy mà anh luôn kính trọng.

Dù công việc quản lý đôi khi áp lực, khiến anh “nhức đầu, mệt”, nhưng vì đam mê và tình thầy trò, anh luôn sẵn sàng dốc hết tâm sức để góp phần phát triển sân khấu.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng tham gia truyền đạt kinh nghiệm cho lớp diễn viên trẻ tại sân khấu của diễn viên Hồng Vân và sân khấu Trương Hùng Minh, với mong muốn góp phần đào tạo thế hệ kế cận.

Nhận xét về diễn viên trẻ hiện nay, Hoàng Mèo đánh giá cao sự năng động và khả năng tận dụng nền tảng mạng xã hội của họ. Tuy nhiên, anh cho rằng nhiều bạn trẻ làm quá nhiều thứ cùng lúc mà chưa xác định rõ con đường chính. “Phải tập trung làm tốt một điều trước, tạo nền tảng vững chắc rồi hãy mở rộng”, anh chia sẻ.

Đặc biệt, nam diễn viên khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ các đạo diễn, diễn viên trẻ nếu họ nghiêm túc với nghề, thậm chí không đặt nặng vấn đề cát-xê: “Chỉ cần các bạn nghiêm túc, tôi sẽ làm hết mình”.

Khi được hỏi về định hướng 5 - 10 năm tới, Hoàng Mèo cho biết điều anh mong mỏi nhất vẫn là tình yêu thương của khán giả. Xa hơn, anh hy vọng sẽ được nhớ đến như một người nghệ sĩ tận tâm, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho thế hệ sau.

Anh thừa nhận có lỗi khi để hôn nhân đổ vỡ.

Ly hôn 3 năm mới công khai, nhận lỗi về mình

Về đời tư, Hoàng Mèo từng kết hôn với diễn viên Đại Ngọc Trâm. Hai người từng có thời gian hoạt động ở sân khấu Nụ Cười Mới. Họ yêu nhau 6 năm trước khi đi đến hôn nhân vào năm 2010. Họ có 2 con chung tên thân mật là Mì Gói và Bún Gạo.

Hai diễn viên từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn. Khi mang thai con đầu lòng, Đại Ngọc Trâm từng nấu cơm, mì, hủ tiếu... bán online. Năm 2017, vợ chồng Hoàng Mèo thành lập một sân khấu kịch ở quận 4, TP.HCM. Sân khấu kịch duy trì không lâu thì đóng cửa.

Khi mang bầu con thứ 2, Đại Ngọc Trâm từng bỏ nhà đi vì stress và giận chồng. Chị mang theo con trai nhỏ, cắt đứt liên lạc với Hoàng Mèo khoảng 1 tuần.

Năm 2020, Hoàng Mèo và vợ ly hôn trong thầm lặng, 2 con ở với mẹ. 3 năm sau, tức 2023, khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh mới công bố với công chúng. bất ngờ công bố đã ly hôn vợ được 2 năm.

Nói về lý do ly hôn, Hoàng Mèo thừa nhận do mình vô tâm. Một mặt, hai vợ chồng khắc khẩu, không thể trò chuyện lâu. "Dù vậy, khi gia đình có mâu thuẫn, người đàn ông bao giờ cũng có lỗi nhất", Hoàng Mèo nói.

Hậu ly hôn, Hoàng Mèo và vợ cũ duy trì mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Thỉnh thoảng, diễn viên về nhà vợ cũ ăn cơm, được mẹ vợ cũ yêu thương. Hiện tại, nam diễn viên vẫn độc thân.