Mỹ nam 'Sở Kiều Truyện' kết hôn với ái nữ 'vua sòng bài Macau', chi phí hôn lễ lên tới 150 tỷ

Truyền thông Sina mới đây vừa đăng tải tin vui liên quan tới mỹ nam 'Sở Kiều Truyện' Đậu Kiêu cùng bạn gái - ái nữ gia tộc 'vua sòng bài Macau'.

Theo đó, Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên sẽ tổ chức đám cưới tại Bali, Indonesia vào dịp lễ Phục sinh tháng 4/2023 tới đây.

Một nguồn tin tiết lộ rằng, cặp đôi đã chi hơn 50 triệu đô la Hong Kong (khoảng 150 tỷ đồng) để có được hôn lễ hoàn hảo.

Cặp đôi lẽ tiến vào lễ đường trong tháng 4 tới

Trong đám cưới của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên, ngoài gia đình và bạn bè thân thiết còn có hơn 100 người nổi tiếng, ngôi sao cũng được mời đến chúc mừng.

Do địa điểm tổ chức diễn ra ngoài trời nên cặp đôi cũng đã điều động một đội an ninh bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo tính riêng tư cho hôn lễ. Ngay cả khách mời nhận được thiệp mời cũng phải kiểm tra an ninh trước khi vào lễ cưới.

Trước đó, Hà Siêu Liê từng tiết lộ rằng, hôn lễ giữa cô và Đậu Kiêu đã được lên kế hoạch gần 1 năm. Cả hai đã có kế hoạch tổ chức đám cưới trong mơ ở nhiều nơi như lâu đài ở Pháp hay trường học cũ của họ tại Anh. Thậm chí, cặp đôi còn từng nghĩ tới việc đến Bồ Đào Nha để tổ chức đám cưới.

Đậu Kiêu luôn ở cạnh Hà Siêu Liên trong suốt thời gian tang lễ của bố cô - 'vua sòng bài Macau' hồi năm 2020

Thế nhưng cuối cùng họ thích tổ chức ở nơi có ánh nắng mặt trời và biển nên đã quyết định chọn Bali, Indonesia. Tuy nhiên, do công việc mà Đậu Kiêu chưa chính thức có màn ngỏ lời cầu hôn nên kế hoạch bị trì hoãn hết lần này đến lần khác.

