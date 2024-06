Mỹ nam người Thái gốc Việt “lật kèo” gây sốc, khiến Anh Tú mặt biến sắc

Tối 15/6, chương trình Anh Trai Say Hi lên sóng thu hút sự chú ý của khán giả. Ở tập đầu, ngoài màn chào sân ấn tượng của các "anh trai", sự xuất hiện của mỹ nam Thái Lan gốc Việt Nanon Korapat với tư cách khách mời cũng là điểm nhấn gây thích thú. Nanon Korapat góp phần làm cho tiết tấu của chương trình thêm kịch tính khi anh có cú "quay xe" chấn động khiến mọi người đều ngỡ ngàng.

Theo như luật chơi quy định, bất cứ "anh trai" nào chọn trùng demo với Nanon, sẽ được cộng thêm 50 điểm nếu tiết mục của họ được bình chọn trong top 3. Do đó, mỹ nam người Thái gốc Việt trở thành nhân vật được các "anh trai" săn đón quyết liệt, ra sức chiêu mộ "ngôi sao may mắn" này về đội mình. Về phía Nanon, sau khi đắn đo suy nghĩ và quan sát một vòng các đội hình, anh ngồi xuống bên cạnh Anh Tú Atus khiến đội 10/10 vỡ òa. Nhưng hóa ra đó không phải lựa chọn thực sự của mỹ nam sinh năm 2000... mà là anh ngồi nhầm chỗ. Bài hát Nanon chọn là Don’t Care chung team với Isaac, Gin Tuấn Kiệt, HIEUTHUHAI...

Clip: Nanon Korapat có cú "quay xe" chấn động gây ngỡ ngàng trong Anh Trai Say Hi

Ngoài cú "quay xe" nói trên, xuất hiện ở Anh Trai Say Hi, Nanon Korapat còn khiến fan nữ phải xiêu lòng với vẻ ngoài cực kỳ điển trai. "Anh trai thứ 31" giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt cực chuẩn: "Xin chào các bạn, tôi tên là Thắng, đến từ Thái Lan" và thích ăn bánh bèo.

Trước đó, chia sẻ về cảm nhận khi đến với chương trình Anh Trai Say Hi, Nanon cho hay: "Tôi cảm thấy thật hào hứng và vinh dự khi đứng đây. 30 anh Trai đều là những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và giờ họ đều tập hợp tại đây. Cho nên theo tôi đây là một chương trình vô cùng hoành tráng. Tôi cảm thấy bầu không khí thân thiết chẳng khác gì ở nhà mình. Nếu ở Thái Lan có chương trình như vậy, chắc cũng tạo nên cảm xúc tương tự".

Mỹ nam Nanon Korapat giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt trong chương trình Anh Trai Say Hi

Nanon Korapat là mỹ nam người Thái gốc Việt đã đã tạo nên cơn sốt châu Á với vai chính trong phim Bad Buddy - hiện tượng boylove của xứ chùa vàng, lọt Top 1 Trending toàn cầu trên Twitter.

Tham gia nghệ thuật từ năm 3 tuổi, Nanon là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt qua nhiều quảng cáo từ các thương hiệu nổi tiếng và các bộ phim truyền hình ăn khách. Độ ảnh hưởng của Nanon phủ sóng tại Thái Lan và khu vực, với các buổi fan meeting thu hút hàng nghìn fan tại Thái Lan, Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản và chuỗi concert Châu Á 2024 sẽ diễn ra tại Thái Lan, Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Diễn viên sinh năm 2000 đang là ngôi sao sáng giá, được nhiều nhà sản xuất phim và các nhãn hàng thời trang săn đón. Không chỉ sở hữu nhan sắc điển trai và tài năng diễn xuất, Nanon còn là một nghệ sĩ gen Z đa tài, có khả năng hát, chơi nhạc cụ, sáng tác.

Diễn viên sinh năm 2000 đang là ngôi sao sáng giá, được săn đón ở showbiz Thái Lan

Chương trình Anh Trai Say Hi có sự tham gia của 30 nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, Isaac, Erik, Đức Phúc, Negav, Anh Tú Atus... Tập đầu tiên lên sóng vào tối 15/6 có thời lượng hơn 3 tiếng. Tuy nhiên, chỉ có 2 phần trình diễn đến từ 2 liên quân. Phần lớn thời gian còn lại dành cho 30 anh trai giới thiệu bản thân, chia đội và "công kích" nhau. Sau 2 lượt đấu nhóm, liên minh thứ 2 do Anh Tú Atus làm thủ lĩnh đã giành chiến thắng trước liên minh thứ nhất của Isaac. Đội Anh Tú Atus nhận 281 điểm và vượt qua thành tích 267 điểm của đội Isaac. Nhờ đó, mỗi thành viên trong liên quân 2 nhận được 50 điểm thưởng.

Kết thúc tập 1, đội của Anh Tú Atus giành chiến thắng...