Anh Trai Say Hi gây sốc khi công bố khách mời quốc tế từng là "hiện tượng" xuất hiện ngay tập 1

Sau hồi úp mở nhá hàng, nhân vật khách mời đặc biệt sẽ xuất hiện trong chương trình Anh Trai Say Hi tập đầu tiên chính thức được gọi tên Nanon Korapat.



Nanon - Mỹ nam người Thái gốc Việt đã đã tạo nên "cơn sốt" châu Á với vai chính trong phim Bad Buddy - hiện tượng boylove của xứ chùa vàng, lọt Top 1 Trending toàn cầu trên Twitter. Tham gia nghệ thuật từ năm 3 tuổi, Nanon là gương mặt quen thuộc với giới trẻ Việt qua nhiều quảng cáo từ các thương hiệu nổi tiếng và các bộ phim truyền hình ăn khách. Độ ảnh hưởng của Nanon phủ sóng tại Thái Lan và khu vực, với các buổi fan meeting thu hút hàng nghìn fan tại Thái Lan, Việt Nam, Hongkong, Nhật Bản và chuỗi concert Châu Á 2024 sẽ diễn ra tại: Thái Lan, Việt Nam, Hongkong, Nhật Bản, Đài Loan.

Nanon Korapat

Chàng diễn viên sinh năm 2000 đang là ngôi sao sáng giá của "ông lớn" GMMTV, được nhiều nhà sản xuất phim và các nhãn hàng thời trang săn đón. Không chỉ sở hữu nhan sắc điển trai và tài năng diễn xuất, Nanon còn là một nghệ sĩ gen Z đa tài, có khả năng hát, chơi nhạc cụ, sáng tác. Ca khúc "Just Friend?" - OST phim Bad Buddy do Nanon thể hiện đã thắng giải The Best Theme Song tại Lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 27 (2022).

Chia sẻ cảm nhận khi đến với chương trình Anh Trai Say Hi, Nanon cho biết: "Tôi cảm thấy thật hào hứng và vinh dự khi đứng đây. 30 Anh Trai đều là những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và giờ họ đều tập hợp tại đây. Cho nên theo tôi đây là một chương trình vô cùng hoành tráng. Tôi cảm thấy bầu không khí thân thiết chẳng khác gì ở nhà mình. Nếu ở Thái Lan có chương trình như vậy, chắc cũng tạo nên cảm xúc tương tự".

Trước ngày Tập 1 lên sóng, netizen xôn xao dự đoán liệu Nanon sẽ là 1 thành viên trong đội hình các Anh Trai, hay sẽ là nhân tố mang đến thử thách và những cuộc đối đầu âm nhạc cân tài cân sức? Nanon sẽ về chung đội với Anh Trai nào, đối đầu với những team nào? Hơn nữa, các bài hát trong chương trình Anh Trai Say Hi là sáng tác hoàn toàn mới, được sản xuất bởi Giám đốc âm nhạc JustaTee cùng đội ngũ hơn 20, Producer và Nhạc sĩ. Fan Anh Trai Say Hi và các fan quốc tế của Nanon đã sẵn sàng để đón "cơn bão" bài hát mới và những tiết mục trình diễn "đốt cháy" sân khấu đến từ Nanon cùng dàn Anh Trai.

Tập 1 Anh Trai Say Hi sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ Bảy, 15/06 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, ON Vie GIẢITRÍ và VieON.