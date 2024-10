What Comes After Love, bộ phim ngôn tình hot nhất hiện nay, đang gây sốt khắp mọi mặt trận MXH, “leo” top 1 tại hơn 100 quốc gia. Là cái “bắt tay” giữa Hàn - Nhật, tác phẩm khiến khán giả phải tan chảy trước kịch bản đầy thổn thức cùng “phản ứng hóa học” cực kỳ ăn ý của cặp đôi chính. Với sự bùng nổ đầy bất ngờ, danh tính của dàn cast cũng nhanh chóng được biệt đội thám tử mạng tích cực săn lùng, đặc biệt là nam chính Sakaguchi Kentaro.



What Comes After Love chia làm 2 mốc thời gian 2019 và 2024. Bộ phim theo chân Choi Hong (Lee Se Young), cô gái trẻ Hàn Quốc đầy hoài bão, sớm kết duyên với anh chàng bản xứ Aoki Jungo (Sakaguchi Kentaro) trong khoảng thời gian du học Nhật Bản. Tại nơi đất khách quê người, cả 2 cùng nhau chia sẻ đắng cay ngọt bùi, vun vén những ký ức đẹp đẽ nhất thời thanh xuân. Tuy nhiên, vì nhiều mâu thuẫn trong khi yêu dẫn đến cuộc chia ly đầy tiếc nuối. 5 năm sau, duyên phận một lần nữa đưa 2 người về bên nhau, đẩy Choi Hong vào tình cảnh lựa chọn tình cũ và vị hôn thê Min Joon (Hong Jung Hyun).

Là một câu chuyện tình với mô típ có phần cũ kỹ, những phân cảnh “tình bể bình” giữa cặp đôi chính mới là yếu tố tạo nên sức hút níu kéo khán giả. Bên cạnh bạn diễn Lee Se Young, Sakaguchi Kentaro gây ấn tượng khi nhập vai vào một chàng trai mang nhiều tâm sự, suy tư từng trải. Những chiêm nghiệm lắng đọng đó được được cô đọng lại không chỉ từ cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành nhiều mối bận tâm, mà còn tới từ cuộc tình da diết, cháy bỏng thời quá khứ. Với 10 năm kinh nghiệm trong nghề, phần thể hiện của Sakaguchi Kentaro trong What Comes After Love đã chiếm trọn trái tim của công chúng.

Sinh năm 1991, với chiều cao ấn tượng 1m83 và ngoại hình tuấn tú điển trai, cơ duyên đưa đẩy Sakaguchi Kentaro gia nhập làng thời trang ở tuổi 19. Anh ký hợp đồng 7 năm với tư cách người mẫu độc quyền cho tạp chí thời trang MEN'S NON-NO, trở thành gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang. Năm 2014, anh thử sức với vai trò diễn viên trong bộ phim điện ảnh đầu tay Shanti Days 365 Days, Happy Breath. Sau đó, anh góp mặt trong series tội phạm chuyển thể Yokokuhan: The Pain qua vai Ichikawa Manabu. Dù chỉ là tuyến nhân vật phụ nhưng Sakaguchi Kentaro đón nhận nhiều phản hồi tích cực từ netizen.

Là một mẫu nam “đá chéo sân”, Sakaguchi Kentaro là một trong số trường hợp hiếm hoi có được cái nhìn thiện cảm từ công chúng, thậm chí thuộc hàng top diễn viên được yêu thích nhất. Bỏ qua hình tượng thư sinh dễ thương, anh dần trưởng thành hơn trong lối diễn xuất. Bước chuyển mình đột phá nhất trong sự nghiệp của anh chàng phải kể đến bộ phim Juhan Shuttai!!. Mỹ nam 9x vào vai Jun Koizumi, một nhân viên văn phòng lập dị, có xu hướng tự cô lập bản thân với mọi người. Thay đổi trong tâm lý của Jun đã được Sakaguchi Kentaro thể hiện vô cùng thuyết phục qua những bài học về giá trị cuộc sống và con người.

Năm 2018, Nhật Bản quyết định “hồi sinh” lại hiện tượng màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, Signal (Tín Hiệu), với tên tiếng gọi chính thức của bản remake này là Shigunaru: Choki Mikaiketsu Jiken Sosahan (Signal: Long-Term Unsolved Case Investigation Team). Sau vai diễn nổi bật trong Juhan Shuttai!!, Sakaguchi Kentaro được tổ sản xuất “chọn mặt gửi vàng” đóng vai nam chính Kento Saegusa, đồng hành cùng 2 tiền gối gạo cội Kazuki Kitamura và Michiko Kichise.

Bộ phim xoay quanh hành trình của các điều tra viên trong một nhiệm vụ mang cảm hứng từ có thật ở Hwaseong, Hàn Quốc, diễn ra vào những năm 80-90.Trung úy trẻ Kento trong quá trình điều tra một nhiệm vụ nguy hiểm, phát hiện bộ đàm cho phép anh liên lạc với điều tra viên Takeshi (Kazuki Kitamura), đang hoạt động vào đầu những năm 2000, tức là 15 năm sau. Lối diễn xuất cương trực, dũng cảm đầy cuốn hút của Sakaguchi Kentaro đã góp phần tạo nên thành công của bộ phim. Tàn dư của bộ phim lớn đến mức, ê-kíp “chốt đơn” thêm phiên bản điện ảnh Gekijoban: Signal với dàn cast được giữ nguyên.

Không ngoa khi nói ngoại hình nổi trội của Sakaguchi Kentaro góp phần đưa tên tuổi ảnh vang danh khắp châu Á. Được giới truyền thông ưu ái gọi là “hoàng tử nụ cười”, mỹ nam sinh năm 1991 mê hoặc biết bao người hâm mộ với ngũ quan nhẹ nhàng, tinh tế, đặc biệt là đôi mắt cười vô cùng duyên dáng. Nhiều người cho rằng ở Sakaguchi Kentaro toát lên chất “thơ” khó diễn tả, ấm áp, ngọt ngào không thiếu mà vẻ nam tính, hoang dại cũng có thừa.

Nhờ “bộ nhận diện” gây thương nhớ, Sakaguchi Kentaro cũng chính là nguyên mẫu cho hình tượng trai hư Park Jae Eon trong siêu phẩm 18+ một thời Nevertheless. Anh cũng cho là nguồn cảm hứng tạo nên nhân vật Daiki Mamura của bộ truyện tranh Hirunaka no Ryuusei (Tựa Việt: Sao Băng Giữa Ban Ngày).