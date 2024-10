Một trong số những dự án phim truyền hình Hàn được khán giả mong chờ nhất quý cuối năm 2024 phải kể đến When the Phone Rings của đài MBC. Phim dự kiến ra mắt vào giữa tháng 11 và hiện đang trong quá trình tích cực quảng bá.



Mới đây nhất, nhà đài đã tung ra loạt hình ảnh hé lộ tạo hình cặp đôi chính Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin. Trong phim, họ vào vai một cặp vợ chồng có xuất thân trâm anh, thế phiệt, vô cùng giàu có. Chae Soo Bin đảm nhận vai nữ chính Hong Hee Joo, con riêng của một ông trùm truyền thông. Cô kết hôn với nam chính Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) theo một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Đây là một người đàn ông xuất thân từ gia đình chính trị danh giá, hiện đang là phát ngôn viên trẻ tuổi nhất tại Nhà Xanh.

Hình ảnh hé lộ tạo hình của cặp đôi When the Phone Rings

Cặp trai tài gái sắc, có xuất thân hơn người tưởng đâu sẽ có cuộc hôn nhân hoàn hảo nhưng hóa ra, cả hai đều không mấy để tâm hay kỳ vọng vào đối phương. Chưa kể Hong Hee Joo còn mất đi khả năng nói chuyện sau một tai nạn thuở ấu thơ trong khi Baek Sa Eon tuy làm phát ngôn viên nhưng lại rất kiệm lời. Suốt 3 năm trời, họ không giao tiếp với nhau bằng bất cứ cách thức nào nhưng vẫn phải giả vờ hạnh phúc trước mặt mọi người. Cho đến một ngày, Hong Hee Joo bị bắt cóc khiến mối quan hệ giữa cả hai dần thay đổi hoàn toàn.

Trong loạt hình ảnh nhá hàng, ngoài hững tạo hình trâm anh thế phiệt thường ngày thì khán giả còn được thấy Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin xuất hiện trong hình ảnh chú rể - cô dâu. Hai người khen ngợi khá nhiều bởi toát ra khí chất sang chảnh và hơn hết là có tạo hình rất giống với nguyên tác (When the Phone Rings vốn chuyển thể từ tiểu thuyết web nổi tiếng).

Yoo Yeon Seok và Chae Soo Bin được đánh giá cao về mặt tạo hình

Yoo Yeon Seok vốn nổi tiếng ở Việt Nam thông qua màn thể hiện xuất sắc ở hai tựa phim vô cùng nổi tiếng là Hospital Playlist và Dr. Romantic. Trong khi đó Chae Soo Bin gần đây cũng rất được chú ý khi giành được danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất phim Hàn Quốc năm 2024 theo một cuộc bình chọn với 500.000 người tham gia do KingChoice tổ chức. Trong lần đầu hợp tác cùng nhau, khán giả rất mong chờ vào chemistry bùng nổ giữa hai người, nhất là khi nam diễn viên Yoo Yeon Seok vốn nổi tiếng bởi đóng cặp với ai cũng rất đẹp đôi.

Nguồn ảnh: MBC