Ngày 20/10, Sina đưa tin bộ phim Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai do Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi đóng chính lên sóng âm thầm không có các hoạt động marketing nên đem lại hiệu quả chiếu không cao. Trong ngày đầu ra mắt, phim chỉ nhận được khoảng 1 triệu lượt xem, độ hot của phim chỉ vào khoảng 4600/10.000, số liệu vô cùng thấp.

Khán giả cảm thấy đáng tiếc vì bộ phim do hai diễn viên trẻ Trần Tinh Húc và Trương Dư Hi đảm nhiệm đều có ngoại hình đẹp. Khi phim khởi quay, xét về ngoại hình Trương Dư Hi thể hiện được hoàn hảo hình tượng nhân vật nữ chính Tần Phi, là ngôi sao có ngoại hình nổi bật. Kiểu tóc xoăn nhẹ suôn dài, những chiếc đầm và các món phụ kiện đắt tiền rất giống với hình dung của khán giả về nữ minh tinh Tần Phi trong tiểu thuyết. Thế nhưng nhược điểm của Trương Dư Hi chính là diễn xuất nhạt, không thu hút khán giả.

Tần Phi là một minh tinh kiêu kỳ, sang chảnh, nổi tiếng nhờ vẻ bề ngoài chứ thực chất lại hiền lành dễ thương.

Trương Dư Hi có ngoại hình nhưng không có diễn xuất

Các phim do cô đóng chính thường thất bại

Trần Tinh Húc thực tế là một diễn viên giỏi, có diễn xuất được đánh giá khá tốt trong giới giải trí Hoa ngữ. Nhưng sự nghiệp của anh lận đận nhiều năm, chỉ có vai diễn Lý Thừa Ngân (Cố Tiểu Ngũ) trong phim Đông Cung là nổi bật. Trần Tinh Húc có ngoại hình nam tính, rất phù hợp với miêu tả về các vai nam chính tổng tài bá đạo, mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo Sina, nếu xét về đặc điểm nhân vật bác sĩ Trần Tinh Húc lại bị đánh giá là không phù hợp.

Bên cạnh đó, cả hai diễn viên chính đều không phải ngôi sao lưu lượng có nhiều người hâm mộ và được truyền thông đặc biệt quan tâm. Do đó, khi phim lên sóng âm thầm, không được quảng bá rầm rộ, khán giả khó biết tới.

Trần Tinh Húc bị đánh giá là không hợp với hình tượng bác sĩ.

Mặt khác, Sina đánh giá kịch bản của Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai đã cũ kỹ, thiếu sự mới mẻ, trong khi đó đó phim ngôn tình đang bão hòa không còn thu hút người xem, ngay cả những ngôi sao lớn cũng dễ thất bại. Vì vậy, không khó hiểu khi bộ phim có kết quả chiếu tệ hại.

Netizen nhận định bộ phim thất bại không nằm ngoài dự đoán: - Phim thất bại không nằm ngoài suy nghĩ của tôi. Nhưng kết quả tệ tới mức độ này thì tôi chưa tưởng tượng tới. - Phim ngôn tình ngoài một số ít bộ có diễn viên hot thì mới đạt hiệu quả chiếu trên 20 triệu view, còn lại thì ở nền tảng nào phim tình yêu cũng thất bại, view trung bình dưới 10 triệu. Nhìn nản khủng khiếp! - Lúc khai máy là tôi đã biết bộ này sẽ thất bại rồi. - Nội dung về minh tinh và bác sĩ Trương Dư Hi đã có 1 bộ rồi. - Phim này chiếu đúng kiểu không có tiếng gió, thể loại này đã dễ thất bại mà marketing còn kém, có vẻ nhà sản xuất không quan tâm phim này rồi, kết quả sao cũng được. - Cô này thể hàn (khó nổi tiếng) mà, không trông đợi nhiều. - Với kịch bản kiểu ngôn tình này khán giả chắc cũng chán lắm rồi kiểu qua thời, đúng là cũng sẽ có người coi nhưng nó nhàm lắm tình tiết có nhiêu đó thôi. Phim ảnh đang thời kì lạnh lẽo nếu kịch bản không đủ thu hút người xem thì chỉ có những tranh cãi ngoài đời thôi mới khiến phim được chú ý. - Tôi không thích nét đẹp "chanh chua, đanh đá" của chị Dư Hi. Cô ấy đẹp thì khỏi phải bàn nhưng không hợp đóng nữ chính.

Lời Nói Dối Của Em Thật Êm Tai được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhị Nguyệt Sinh, là câu chuyện tình của cặp đôi bác sĩ phúc hắc Hành Tri Chỉ và nữ minh tinh bị coi như bình hoa di động Tần Phi. Hành Tri Chỉ có vẻ ngoài ấm áp, thanh lịch nhưng trên thực tế lại rất khôn ngoan, đầy tâm cơ. Cả hai từng gặp gỡ thời thanh xuân và yêu thầm nhau nhưng không ai chịu mở lời. Sau 20 năm yêu đơn phương, họ gặp lại nhờ lần cứu trợ động đất. Kể từ đó, cả hai cùng hỗ trợ lẫn nhau trên con đường sự nghiệp, dùng câu chuyện ấm áp để chữa lành tâm hồn của đối phương.