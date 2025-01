Thời gian gần đây, Lee Jun Hyuk đang trở thành cái tên viral khắp các cõi mạng. Mỹ nam 8x đang phủ sóng khắp mọi mặt trận từ truyền hình lẫn điện ảnh khi có đến 2 tác phẩm ra mắt cùng lúc tại thị trường châu Á. Nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng, cả hai dự án đều có thành tích cực kỳ khả quan và nhận về những phản hồi tích cực.

Ở địa hạt điện ảnh, nam diễn viên vào vai Gi Cheol - một người lính cứu hỏa tại Trạm cứu hỏa phía Tây trong Firefighters (tựa tiếng Việt: Hoả Thần). Khác với vẻ ngoài rắn rỏi, luôn chấp hành kỷ luật, anh lại là một người có trái tim nhân hậu, hết lòng vì tính mạng của người dân và đồng đội. Đây là bộ phim được lấy cảm hứng từ một thảm họa có thật từng gây chấn động Hàn Quốc vào năm 2001. Vì vậy, trong phim liên tục xuất hiện những cảnh quay cháy nổ. Mặc dù sợ lửa, Lee Jun Hyuk đã tự mình thực hiện phân cảnh lưng bị cháy mà không có diễn viên đóng thế. Sự lăn xả hết của nam diễn viên đã nhận về cơn mưa lời khen của giới chuyên môn lẫn khán giả.

Một thông tin khác về bộ phim, đấy là Firefighters đóng máy vào năm 2020. Tuy nhiên do dịch Covid-19 và bê bối lái xe trong lúc say rượu của diễn viên Kwak Do Won, bộ phim bị “đắp chiếu” gần 5 năm và đến tận ngày 4/12 - dự án này mới chính thức khởi chiếu tại Hàn Quốc.

Dù chật vật trong quá trình phát hành, tuy nhiên quả ngọt đã đến khi Firefighters trở thành cơn sốt càn quét phòng vé. Chỉ sau 1 ngày ra mắt, Firefighters đã vượt mốc doanh thu 1,1 triệu USD, thu hút tới hơn 174.858 người xem. Ở thời điểm hiện tại, dù phải cạnh tranh với siêu phẩm Harbin của Hyun Bin, nhưng Firefighters vẫn không hề có dấu hụt hạ nhiệt.

Ở lĩnh vực truyền hình, Lee Jun Hyuk cũng đang hot rần rần bởi màn hóa thân vào vai nam chính Eun Ho - một nhân vật đúng chuẩn “bạn trai nhà người ta” trong Love Scout. Trong phim, nam diễn viên vào vai ông bố đơn thân đang nuôi một cô con gái. Điều đáng nói là dù đã ngoài 30, nhưng nhân vật này vẫn toát nên mị lực quyến rũ khó cưỡng bởi vẻ ngoài đẹp trai cùng tính cách chân thành, chu đáo. Dù bất đắc dĩ phải trở thành thư ký làm việc dưới trướng của tổng tài khó chiều Kang Ji Yoon (Han Ji Min thủ vai) nhưng anh vẫn rất nhẫn nhịn và dùng sự chuyên nghiệp, tinh tế để chinh phục trái tim cấp trên.

Dù gia nhập làng giải trí gần 2 thập kỷ, nhưng điều bất ngờ là Love Scout lại là bộ phim truyền hình thể loại tình cảm - lãng mạn đầu tiên mà anh gật đầu tham gia. Chỉ sau 2 tập lên sóng, visual đẹp trai, nam tính đã trở thành chủ đề được netizen khắp nơi bàn tán. Trước đây, Lee Jun Hyuk luôn xuất hiện với vẻ ngoài bụi bặm và gắn liền với các bộ phim tâm lý - hành động, nên lần này khi chuyển đổi sang hình tượng người đàn ông ôn nhu, điềm tĩnh khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Chưa kể, việc trau chuốt vẻ bề ngoài và việc cạo râu khiến nhan sắc của nam diễn viên thăng hạng ngút ngàn. Khán giả còn so sánh hình ảnh nam diễn viên lúc 20 tuổi và 40 tuổi, đồng thời chỉ ra nguyên nhân khiến Lee Jun Hyuk trước đây không được đánh giá cao về nhan sắc vì bị bộ râu “phong ấn” nhan sắc.

Về thành tích của Love Scout, theo thống kê Nielsen Korea, tập 2 của bộ phim ghi nhận tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 6.5%, cao hơn 1.3% so với tập đầu tiên là 5.2%. Ngoạn mục hơn là tập 4, tỷ suất người xem đã vượt ngưỡng 2 chữ số, chạm mốc 10,5% - tăng mạnh 4%. Điều này khiến dự án của SBS trở thành "hắc mã" đầu năm khiến các đối thủ khác phải dè chừng. Đồng thời, nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực, Love Scout được dự đoán sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới, nhất là khi phim còn chưa đi được nửa chặng đường.