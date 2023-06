Mỹ nam ở phim ăn khách nhất phòng vé Hàn hiện tại: Đem hết cát-xê đi làm từ thiện, lấn sân hàng loạt lĩnh vực

The Roundup: No Way Out là bộ phim được đánh giá đã "cứu rỗi" phòng vé Hàn Quốc khi có tới 740 nghìn vé được bán ra chỉ trong ngày đầu công chiếu. Phim hiện đã có mặt ở phòng vé Việt, ít nhiều nhận được được những đánh giá tương đối tích cực. Đặc biệt ngoài gương mặt quen thuộc của loạt phim The Roundup là Ma Dong Seok thì khán giả còn dành nhiều sự chú ý tới nam diễn viên điển trai Lee Joon Hyuk. Hiện tại những hình ảnh của Lee Joon Hyuk tại loạt cinetour The Roundup: No Way Out đang "gây bão" trên mạng xã hội bởi diện mạo điển trai, đầy sức hút của anh.



Sự nghiệp toàn bom tấn

Lee Joon Hyuk lần đầu ra mắt làng giải trí vào ngày tháng 1 năm 2006 với màn xuất hiện trong MV của nhóm nhạc Typhoon. Một năm sau, anh bắt đầu con đường sự nghiệp diễn xuất chuyên nghiệp của mình với bộ phim truyền hình First Wives Club, tiếp sau đó là một vài vai diễn phụ khác. Từ năm 2009, Lee Joon Hyuk bắt đầu tạo được sự chú ý với các vai diễn trong Three Brothers, I Am Legend, City Hunter và Man from the Equator. Anh cũng lấn sân sang thị trường Trung Quốc và ít nhiều gặt hái được thành công nhờ bộ phim truyền hình Half a Fairytale vào năm 2012.

Năm 2017, mỹ nam họ Lee gây được ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn công tố viên đầy mưu mô, tham vọng Seo Dong Jae trong bộ phim truyền hình chính trị nổi tiếng Stranger và bộ phim điện ảnh ăn khách Along With the Gods: The Two Worlds. Năm 2019, Lee Joon Hyuk đã có bước chuyển mình ấn tượng nhờ màn hóa thân đầy xuất sắc với vai diễn chính trị gia Oh Young Seok trong bộ phim truyền hình chính trị Tổng Thống 60 Ngày. Cho đến nay đây vẫn được cho là tác phẩm kinh điển nhất nhì trong sự nghiệp của Lee Joon Hyuk.

Tổng Thống 60 Ngày

Có thể thấy cái tên Lee Joon Hyuk thường gắn liền với những bộ phim trinh thám và chính trị nặng đô nên khá kén người xem. Đây cũng là lý do khiến anh không được khán giả biết đến rộng rãi. Thế nhưng bù lại, giới mộ điệu lại đánh giá rất cao năng lực của Lee Joon Hyuk, khi các vai diễn của anh thường vô cùng phức tạp.

Liên tục lấn sân sang nhiều lĩnh vực

Không chỉ đóng phim, Lee Joon Hyuk còn liên tục lấn sân và thành công trong nhiều lĩnh vực. Anh là thành viên cố định trong chương trình tạp kỹ Sunday Night: Carried by the Wind. Ngoài ra anh cũng từng phát hành một số ca khúc nhạc phim và là nhà sản xuất của MV Broccoli and Popcorn.

Đặc biệt, Lee Joon Hyuk còn từng sản xuất và phát hành một game có tên Popcorn. Mục đích của game là tưởng nhớ đến chú cún đã mất của anh. Ngay sau khi phát hành, Popcorn đã nhanh chóng leo lên hạng 1 trong mục Game miễn phí và hạng 4 trong mục Game thịnh hành trên Appstore tại Hàn Quốc.

Từ học vấn đến nhân cách đều đáng ngưỡng mộ

Ít ai ngờ, Lee Joon Hyuk từng tốt nghiệp tới hai trường đại học danh giá. Đầu tiên, anh tốt nghiệp Đại học Hanshin, chuyên ngành Quảng cáo và Quan hệ công chúng. Để phục vụ cho công việc, anh còn theo học thêm tại Đại học Dankook, chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn.

Lee Joon Hyuk cũng được biết đến là một người có nhân cách tốt, chưa từng vướng phải bê bối đời tư sau gần 20 năm làm nghề. Anh thường xuyên làm từ thiện, ghi điểm bởi tấm lòng nhân hậu của mình. Năm 2020, anh được đích thân tổng thống Hàn Quốc bổ nhiệm làm Lính cứu hỏa danh dự trong Lễ kỷ niệm Ngày Lính cứu hỏa lần thứ 58. Nhận được danh hiệu cao quý này là vì anh đã quyên góp toàn bộ tiền cát-xê nhận được từ bộ phim truyền hình Naked Fireman cho tổ chức Cứu hỏa Hàn Quốc và tham gia vào hai tác phẩm có chủ đề về cứu hỏa.























Nguồn ảnh: Naver