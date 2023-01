Mỹ nam bí ẩn nhất The Glory: Đóng phim nhiều năm vẫn kém tiếng, giờ đổi đời nhờ Song Hye Kyo

Ở The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận), nhân vật khó đoán nhất đích thị là Ha Do Young - chồng của ác nữ Park Yeon Jin. Trong cuộc chiến báo thù của Dong Eun (Song Hye Kyo), người đầu tiên mà cô tiếp cận chính là Do Young bởi thông qua người đàn ông này, cô có thể từng bước tước đoạt những điều mà Park Yeon Jin trân trọng nhất. Ở cuối mùa 1, Do Young đã biết về quá khứ của vợ cũng như thân phận thật của Dong Eun và dĩ nhiên, Do Young vẫn là nhân tố bí ẩn nhất trong cuộc chiến báo thù này. Khán giả không thể biết Do Young sẽ theo phe ai, ủng hộ chính nghĩa của Dong Eun hay ngoan cố bảo vệ vợ, giữ cho mình hình ảnh một gia đình hoàn hảo dù thực tế, đến con gái cũng chẳng có chung dòng máu với anh. Và quan trọng hơn khi lúc này, sau những ván vờ vây cùng Dong Eun, Do Young dường như đã có một tình cảm khác lạ với cô gái này.

Xuất hiện xuyên suốt mùa 1, nhân vật Ha Do Young chiếm được cảm tình của khán giả dù cũng có nhiều "hint" cho thấy đây không phải một người lương thiện. Anh ta rất quan tâm đến địa vị của người khác, để ý những tiểu tiết để xem đối phương có cùng đẳng cấp với mình không. Điều này được thể hiện cho phân cảnh Do Young để mắt tới Joo Yeo Jung và cùng Yeo Jung chơi cờ vây.

Người đảm nhận vai Ha Do Young là nam diễn viên Jung Sung Il - một gương mặt khá lạ với khán giả truyền hình Hàn. Trên thực tế, anh đóng phim đã nhiều năm, cũng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng nhưng chưa có vai diễn nào đủ bứt phá để anh được khán giả nhớ mặt. Màn thể hiện ở The Glory, nét đẹp nam tính, sự tung hứng nhịp nhàng với Song Hye Kyo đã giúp Ha Do Young được quan tâm hơn rất nhiều. Biên kịch Kim Eun Sook của The Glory dành nhiều lời khen ngợi cho Sung Il, bà cho biết đã thành công trong việc thể hiện sự hấp dẫn của mình thông qua sự bí ẩn và những câu hỏi còn bỏ ngỏ liên quan tới nhân vật.

Jung Sung Il và biên kịch Kim Eun Sook

Nói thêm về sự nghiệp của Jung Sung Il, anh hiện là thành viên của Keyeast, công ty quản lý hàng loạt sao đình đám như Kim Seo Hyung, Hwang In Yeop, Yoo Hae Jin,... Một số bộ phim đình đám mà Jung Sung Il đã từng tham gia là Our Blues, Moonshine, Stranger 2, Bad and Crazy,... Tương tự trên phim, ngoài đời, Jung Sung Il cũng vô cùng "bí ẩn", anh không mấy khi nhắc đến chuyện đời tư của mình.