Song Hye Kyo và tương lai rộng mở sau thành công với 'The Glory'

Song Hye Kyo vốn luôn được coi là nữ hoàng trên màn ảnh nhỏ. Dẫu vậy, cô vẫn thường xuyên gặp tranh cãi về diễn xuất và bị đánh giá là quá một màu.



Sau Hậu duệ mặt trời, sự nghiệp của ngôi sao Trái tim mùa thu đã chững lại. Minh chứng cho nhận định này là cả hai bộ phim Bây giờ, chúng ta đang chia tay (đóng với Jang Ki Yong) và Gặp gỡ (đóng với Park Bo Gum) đều chẳng mấy thành công.

Đây là điều dễ hiểu bởi ở tuổi của Song Hye Kyo, ngôn tình không còn là mảnh đất màu mỡ nữa. Để tiếp tục tiến xa với bộ môn nghệ thuật thứ bảy, "chuyển hình" là điều bắt buộc. Cuối cùng, dù muộn thế nhưng cô chọn làm điều đó với The glory và đạt được thành công lớn.

Song Hye Kyo đã đạt được thành công lớn với The glory - nguồn: Netflix

Song Hye Kyo đã diễn hay như thế nào trong The glory?

Song Hye Kyo diễn thực sự hay, hơn hẳn những phim trước đây. Tin rằng đây là nhận định chung của tất cả những ai đã xem xong 8 tập đầu.

Nữ diễn viên hóa thân một cách hoàn hảo vào nhân vật Moon Dong Eun. Thứ thường trực trên gương mặt của Song Hye Kyo là ánh mắt trống rỗng cùng gương mặt lạnh lùng nhưng mệt mỏi. Nó nói cho chúng ta biết Moon Dong Eun, một nạn nhân của bạo lực học đường, giờ đây chỉ còn là linh hồn báo thù bên trong thân xác xinh đẹp nhưng tàn tạ.

Song Hye Kyo thể hiện diễn xuất ấn tượng trong The glory - nguồn: Netflix

Hãy thử làm một phép so sánh. Park Yeon Jin của Lim Ji Yeon là một người với sự phẫn nộ luôn hiện rõ mồn một. Còn với Moon Dong Eun của Song Hye Kyo, trong phần lớn thời gian, cô đều giữ được sự lạnh lùng, điềm tĩnh.

Tuy nhiên, khán giả vẫn cảm nhận được chấp niệm trả thù giống như một ngọn lửa đang cháy bên trong cô. Có đôi lúc, chính Moon Dong Eun cũng không kìm nén được ngọn lửa ấy. Điều này được thể hiện ở ngay những cảnh đầu tiên trong phim. Đó là khi cô tưởng tượng mình được đánh Park Yeon Jin và nở một nụ cười ám ảnh.

Nụ cười ám ảnh nhưng đắt giá của Song Hye Kyo - nguồn: Netflix

Tương lai rộng mở ở phía trước

Ai dám nói Song Hye Kyo một màu nữa? Song Hye Kyo nên nhận những dạng vai nặng về yếu tố tâm lý. Chẳng khó để bắt gặp những bình luận kiểu như vậy trên mạng xã hội, từ cả fan và non-fan. Quay lại thời điểm năm 2021, đó là khi Bây giờ, chúng ta đang chia tay phải nhận nhiều lời chê bai. Nếu bình luận như trên vào lúc ấy, bạn sẽ nhận được những icon "haha" đầy châm biếm. Nhưng bây giờ, đây thực sự là một gợi ý tuyệt vời cho Song Hye Kyo.

Bên cạnh đề tài báo thù, những bộ phim về chủ đề luật pháp - phá án - thương trường - chính trị cũng cho phép Song Hye Kyo mang thần thái "ngầu bá cháy" từ The glory sang. Đây là những thể loại mà ngoại hình chỉ là thứ yếu khi đặt lên bàn cân so sánh với diễn xuất.

Có thể nói Song Hye Kyo đã "chuyển hình" thành công - nguồn: Netflix



Sau nửa đầu, The glory mang đến cho khán giả cảm giác bộ phim sẽ không "đầu voi đuôi chuột". Nếu đúng là vậy, nó sẽ trở thành bệ phóng rất tốt cho tác phẩm tiếp theo của Song Hye Kyo. Tất nhiên, điều này sẽ chỉ đúng nếu cô không quay trở lại thể loại tình cảm lãng mạn.

Bên cạnh mảng truyền hình, Song Hye Kyo chắc chắn nên nghĩ tới việc công phá màn bạc. Ngôi sao 41 tuổi đã tham gia 11 dự án điện ảnh. Tuy nhiên lần cuối cùng cô góp mặt trong một bộ phim chiếu rạp đã là từ năm 2015.

Dù là "nữ hoàng truyền hình", nhưng Song Hye Kyo lại kém duyên với mảng điện ảnh. Các dự án phim cô tham gia đều ghi nhận doanh thu ảm đảm:

- Cô nàng đáng yêu (2005): 2,3 triệu USD

- Kỹ nữ Hwang Jin Yi (2007): 8,5 triệu USD (chi phí 7,2 triệu USD)

- Lý do để sống (2011): 365 nghìn USD

- Những tháng năm rực rỡ (2014): 11 triệu USD

- Chuyến tàu định mệnh (2014 - 2015): 32,4 triệu USD (chi phí 48,6 triệu USD)

Song Hye Kyo từng kém duyên với mảng điện ảnh - nguồn: IMDb

Các con số chẳng biết nói dối. Song Hye Kyo dĩ nhiên có một phần trách nhiệm cho những thống kê kém thuyết phục phía trên. Nhưng quan trọng hơn, giờ là "thời điểm vàng" để cô xóa đi biệt danh "thuốc độc phòng vé".



Lý do gọi hiện tại là thời điểm vàng, vì danh tiếng của Song Hye Kyo đang lên rất cao sau The glory. Dĩ nhiên trong quá khứ, Song Hye Kyo đã từng trở thành tâm điểm của sự chú ý vô số lần. Tuy nhiên, chưa bao giờ công chúng lại ấn tượng với diễn xuất của cô như hiện tại. Và cũng chưa bao giờ, sự lột xác của Song Hye Kyo tạo được hiệu ứng mạnh tới thế.

Khán giả có thể không ấn tượng với nhan sắc của Song Hye Kyo, nhưng diễn xuất mà cô thể hiện thì chắc chắn ai cũng phải khen ngợi - nguồn: Netflix

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội lan truyền một tấm ảnh. Nội dung bức hình là sự so sánh tạo hình của Song Hye Kyo trong The glory với Han So Hee trong My name. Hãy thử đặt ra câu hỏi rằng sẽ thế nào nếu Song Hye Kyo tham gia một dự án phim hành động và nặng về tâm lý như My name nhưng là trên màn ảnh rộng?

Trong quá khứ, khán giả dường như chẳng mấy hào hứng đối với việc ra rạp xem phim của Song Hye Kyo. Nhưng nếu kịch bản kể trên xảy ra, tin rằng mọi thứ sẽ đảo chiều. Thậm chí kể cả khi không phải như vậy, chỉ cần Song Hye Kyo tuyên bố rằng cô sẽ đóng phim điện ảnh trở lại, chắc chắn sự quan tâm sẽ lên tới đỉnh điểm.

Sẽ rất thú vị nếu Song Hye Kyo tham gia một bộ phim giống như My name - nguồn: Netflix

Sau tất cả, nhờ chiến thắng trong "canh bạc sự nghiệp" mang tên The glory, Song Hye Kyo đang có một tương lai đầy rộng mở. "Quả ngọt" này là hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực làm mới mình của cô.

Nếu Song Hye Kyo không diễn quá đỉnh và giành được một kịch bản tốt, mọi thứ hẳn sẽ khác đi nhiều. Rất có thể, cô đã "chìm nghỉm" giữa 2 sự kiện địa chấn: Song Joong Ki hẹn hò Katy Louise Saunders và Lee Jong Suk chính thức thừa nhận quan hệ yêu đương với IU.

Phim The glory do Song Hye Kyo đóng chính đã ra mắt trọn bộ phần 1 trên Netflix.