'The glory': Ác nữ gây sốt lại là 'nữ thần thanh xuân', ngoài đời vừa tươi tắn vừa đáng yêu

Trong The glory (Vinh quang trong thù hận), Shin Ye Eun đảm nhận vai Park Yeon Jin lúc trẻ. Đây là vai phụ và gần như chỉ xuất hiện nhiều trong tập đầu tiên mà thôi.

Dẫu vậy, chừng đó cũng đủ để mỹ nhân sinh năm 1998 để lại ấn tượng mạnh với khán giả. Biểu cảm cười cợt trước sự đau đớn của Moon Dong Eun, ánh mắt sắc lạnh và ác độc, tất cả giúp cô biến Park Yeon Jin thời học sinh trở thành một "con quỷ cái" đích thực.

Ác nữ gây sốt trong The glory lại là "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới

Nụ cười khiến khán giả ám ảnh của Shin Ye Eun trong The glory - nguồn: Netflix

Trái ngược với gương mặt đáng sợ ở The glory, Shin Ye Eun lại khiến khán giả đắm chìm trong vẻ đẹp ngọt ngào, đầy sức sống trong các dự án phim khác mình từng tham dự. Cho đến nay, mỹ nhân 24 tuổi đã đóng chính trong 5 bộ phim dài tập. Đáng chú ý, 4 trong số đó là các tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn. Có lẽ cũng vì thế mà cô được đặt cho biệt danh "nữ thần thanh xuân".

Tạo hình nữ sinh của Shin Ye Eun trong web drama Tuổi 18 - nguồn: Naver TV Cast

Năm 2017, Shin Ye Eun xuất hiện trang bìa tạp chí College Tomorrow 840. Không lâu sau đó, cô bén duyên với diễn xuất khi tham gia web drama Tuổi 18 (A-Teen) với tư cách nữ chính trong phần đầu và nữ phụ trong phần hai.

Shin Ye Eun trong phim Chàng trai ngoại cảm - nguồn: tvN

Năm 2019, mỹ nhân 24 tuổi có vai diễn đầu tiên trong một tác phẩm truyền hình, và đó là bộ phim Chàng trai ngoại cảm (He is psychometric). Năm 2020, Shin Ye Eun góp mặt trong dự án dài tập Meow, chàng trai bí ẩn (Meow, the secret boy) với Kim Myung Soo và Seo Ji Hoon. Đây là một bộ phim khá thú vị kể về câu chuyện tình yêu giữa cô nàng thiết kế đồ họa trẻ tuổi Kim Sol Ah cùng với chú mèo có thể hóa thành người Hong Jo. Tuy nhiên đáng tiếc là rating phim lại không được như kỳ vọng khi chỉ đạt mức 1,7% mà thôi.

Bộ phim Meow, chàng trai bí ẩn có nội dung khá thú vị nhưng lại không gây được nhiều sự chú ý - nguồn: KBS2

Năm 2021, nữ diễn viên tham gia phim Hơn cả tình bạn (More than friends) với Ong Seong Wu và Kim Dong Jun. Tuy nhiên giống với dự án trước đó, Hơn cả tình bạn cũng không thu hút được nhiều sự chú ý và chỉ đạt mức rating lẹt đẹt 1,422%.

Một hình ảnh của Shin Ye Eun trong phim Hơn cả tình bạn - nguồn: jTBC

Xinh đẹp, diễn ổn nhưng đóng phim nào là "xịt" phim đó, Shin Ye Eun từng bị coi là "thuốc độc phim truyền hình". Dẫu vậy, mọi thứ đã thay đổi khi mà cách đây không lâu, Sự trả thù của người thứ ba (Revenge of Others) đã tạo ra một cơn sốt không nhỏ.

Bộ phim Sự trả thù của người thứ ba đã tạo ra một cơn sốt khá lớn - nguồn: Disney+

Ngoài đóng phim, Shin Ye Eun còn từng làm MC cho chương trình Music Bank (từ tập 986 đến tập 1037) và chương trình KBS Music Festival (2020). Cô cũng có 2 lần xuất hiện trong các video ca nhạc: Shoot Me (2018) của Day 6 và Right (2019) của Brown Eye Soul.

Từng xuất hiện trên các tạp chí lớn, ngoài đời vừa tươi tắn vừa đáng yêu

Dẫu không phải là một ngôi sao hạng A trong làng giải trí xứ Hàn, thế nhưng với vẻ đẹp quyến rũ, ngọt ngào của mình, Shin Ye Eun vẫn được các tạp chí hàng đầu săn đón. Cô từng xuất hiện trên trang bìa của những tạp chí danh tiếng như Dazed, Marie Claire hay Star 1.

Shin Ye Eun xuất hiện trên tạp chí Grazia - nguồn: Grazia

Còn đây là nữ diễn viên khi chụp hình cho tạp chí Star 1 - nguồn: Star 1

Tạp chí Marie Claire cũng từng đăng ảnh của Shin Ye Eun - nguồn: Marie Claire

Shin Ye Eun chụp ảnh cho tạp chí Dazed - nguồn: Dazed

Shin Ye Eun sở hữu tài khoản Instagram với 2 triệu người theo dõi. Đây là nơi cô chia sẻ những bức hình hậu trường hoặc các khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống đời thường của bản thân.

Instagram là nơi mà Shin Ye Eun chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống - nguồn: Instagram diễn viên

Biểu cảm đáng yêu của Shin Ye Eun - nguồn: Instagram diễn viên

Không cần trang điểm cầu kỳ, Shin Ye Eun trông vẫn rất xinh đẹp - nguồn: Instagram diễn viên

Bức hình đủ sức đốn tim nhiều fan hâm mộ của Shin Ye Eun - nguồn: Instagram diễn viên

Vẻ đẹp tươi tắn, trong trẻo giúp Shin Ye Eun được gọi là "nữ thần thanh xuân" - nguồn: Instagram diễn viên

Bộ phim The glory với sự góp mặt của Shin Ye Eun đã ra mắt trọn bộ phần 1 trên Netflix.