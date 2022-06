Mỹ nam “Bác sĩ luật sư” từng đi chơi với Midu, thừa nhận không có tài diễn xuất

Nhắc đến bộ phim Bác sĩ luật sư, điều đầu tiên mà các khán giả nghĩ tới hẳn là sự trở lại của So Ji Sub sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Thế nhưng song song với đó, Shin Sung Rok cũng là một gương mặt cực kỳ đáng chú ý.

Trong phim, anh vào vai Jayden Lee - một kẻ cực kỳ tham vọng và mưu mô. Thực tế, đây chẳng phải lần đầu tiên Shin Sung Rok hóa thân thành các nhân vật phản diện. Ở bộ phim đình đám một thời Vì sao đưa anh tới, vai Lee Jae Kyung của anh đã khiến nhiều khán giả "nổi da gà". Chính vì thế, các fan mới đặt cho ngôi sao 39 tuổi biệt danh "ác nhân".

Shin Sung Rok đóng vai Jayden Lee trong Bác sĩ luật sư.

Jayden Lee của Bác sĩ luật sư: Hát nhạc kịch cực đỉnh, thừa nhận không có tài năng diễn xuất

Dù không phải là một cái tên đình đám như những ngôi sao cùng thời như Hyun Bin hay Won Bin, tuy nhiên khả năng diễn xuất của Shin Sung Rok là điều không cần bàn cãi. Dẫu vậy, đã có lúc bản thân nam tài tử lại cho rằng mình là một người không có tài.

Mỹ nam sinh năm 1982 từng nhận được câu hỏi rằng tại sao sau suốt nhiều năm theo đuổi nghiệp diễn, anh vẫn không thể vươn mình trở thành một tên tuổi hạng A. Khi ấy, Shin Sung Rok đã bảo: "Có lẽ tôi chưa đủ giỏi. Đã nhiều lần tôi nghĩ, mình không có chút tài năng diễn xuất nào cả."

Shin Sung Rok từng nghĩ bản thân không có tài năng diễn xuất.

Tất nhiên dù Shin Sung Rok nói vậy, thế nhưng có lẽ mọi người đều hiểu được đôi khi, việc "hắc hóa" để đóng phản diện khó hơn đóng vai chính diện rất nhiều. Vì thế việc Shin Sung Rok thể hiện các vai phản diện một cách cực kỳ thành công chính là minh chứng đanh thép nhất cho thực lực của anh.

Xuyên suốt 2 thập kỷ làm nghề, Shin Sung Rok đã bỏ túi 30 vai diễn lớn nhỏ khác nhau trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh. Trong đó, dự án giúp anh gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với khán giả hẳn phải là Hoàng hậu cuối cùng.

Shin Sung Rok trong bộ phim Hoàng hậu cuối cùng.

Ở bộ phim này, Shin Sung Rok vào vai vị vua trẻ Lee Hyuk. Lạnh lùng, nhẫn tâm, đau khổ, phẫn nộ, những diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật này được nam diễn viên thể hiện một cách vô cùng xuất sắc. Anh góp công lớn giúp cho bộ phim được khán giả đón nhận nhiệt liệt, thậm chí vượt mặt Gặp gỡ - dự án vốn được kỳ vọng rất nhiều nhờ sự hiện diện của hai tượng đài nhan sắc Song Hye Kyo và Park Bo Gum.

Thực tế, ban đầu vốn dĩ Shin Sung Rok không định hướng bản thân trở thành diễn viên. Hồi còn đi học, anh từng tập luyện để nuôi dưỡng ước mơ làm vận động viên bóng rổ. Thế nhưng một chấn thương hông đã khiến cuộc đời Shin Sung Rok rẽ sang hướng khác.

Trước khi trở nên nổi tiếng qua màn ảnh nhỏ, anh đã là một cái tên quen thuộc với những người yêu thích nhạc kịch. Shin Sung Rok từng biểu diễn nhiều tác phẩm khác nhau, có thể kể đến một số cái tên như: The Dracula, Jekyll & Hyde, Monte Cristo, Fiddler on the Roof hay Singin' in the Rain.

Shin Sung Rok hát Phantom of the opera

Shin Sung Rok trong vở nhạc kịch The Dracula

Khi tham gia chương trình Master in the house, Shin Sung Rok từng kết hợp với So Hyun để thể hiện nhạc phẩm huyền thoại Phantom of the opera. Phần thể hiện của cả hai đã khiến những Lee Seung Gi hay Cha Eun Woo phải trầm trồ thán phục.

Từng "hẹn hò" với Midu

Hồi 2017, Shin Sung Rok từng đến Việt Nam để tham gia đóng Mặt trời mọc ở phía tây, một dự án phim do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất. Trong khoảng thời gian này, anh đã có buổi đi chơi vui vẻ cùng diễn viên Midu.

Shin Sung Rok và Midu đi chơi cùng nhau tại Việt Nam.

Được biết, họ đã cùng nhau đi ăn, sau đó hot girl nổi tiếng một thời còn dẫn nam diễn viên người Hàn Quốc khám phá một địa điểm giải trí dành cho giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến lúc "tiệc tàn", cô còn nhiệt tình đóng vai tài xế để đưa Shin Sung Rok về an toàn.

Trước buổi "hẹn hò" cùng Midu, Shin Sung Rok cũng gặp gỡ một vài diễn viên Việt Nam khác. Điều này cho thấy dù là một tên tuổi lớn, thế nhưng ở bên ngoài anh lại rất gần gũi, thân thiện.

Shin Sung Rok từng đến Việt Nam vào năm 2017 để đóng phim Mặt trời mọc ở phía tây.

Quay trở lại với bộ phim Bác sĩ luật sư, một lần nữa Shin Sung Rok lại khiến khán giả thán phục khi thể hiện xuất sắc thần thái rất "chất" và đầy mưu mô, thủ đoạn của nhân vật Jayden Lee. Hy vọng rằng với sự góp mặt của bộ ba Shin Sung Rok - So Ji Sub - Im Soo Hyang, tác phẩm này sẽ được thật nhiều khán giả đón nhận.

