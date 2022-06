So Ji Sub khiến khán giả "nổi da gà" trong bom tấn "Bác sĩ luật sư": Gừng càng già càng cay!

Bác sĩ luật sư, đây chẳng phải một tựa phim khiến người xem vừa nghe đã thấy kích thích, đặc biệt là khi đặt cạnh Thiên nga bóng đêm - quả bom tấn được quảng bá rầm rộ của Seo Ye Ji. Tuy nhiên, bạn sẽ mắc sai lầm lớn nếu bỏ qua tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tài tử So Ji Sub sau 4 năm vắng bóng trong các dự án truyền hình.

Bác sĩ luật sư là một tác phẩm không thể bỏ lỡ.

Bác sĩ luật sư: Phải thế nào thì con người ta mới chạm đáy nỗi đau?

Bác sĩ luật sư kể về Han Yi Han (So Ji Sub), bác sĩ phẫu thuật lồng ngực tài ba làm việc tại một trong những bệnh viện hàng đầu Hàn Quốc. Han Yi Han có cuộc đời đẹp như mơ: Anh sắp thăng chức trưởng khoa, được viện trưởng yêu mến, xem trọng và còn chuẩn bị kết hôn với cô bạn gái Seok Young (Im So Hyang) sau khi phẫu thuật ghép tim cho em vợ tương lai Seok Joo.

Han Yi Han và Seok Young đáng lý đã có thể sống hạnh phúc bên nhau.

Han Yi Han hiện lên như một người đàn ông không hay nhiều lời và thường tỏ ra quá nghiêm túc trong công việc. Thế nhưng anh vẫn được mọi người nể phục vì tài năng cùng nhân cách của mình. Một người như vậy xứng đáng được hưởng hạnh phúc, tuy nhiên thứ dành cho anh lại là bi kịch.

Vị viện trưởng mà anh tưởng rất yêu quý, xem trọng mình nên mới tài trợ viện phí cho Seok Joo hóa ra lại là một con người quá đỗi đáng sợ. Khi hắn ta bảo rằng Seok Joo có thể được thực hiện phẫu thuật ghép tim ngay tại bệnh viện của mình mà không tốn một đồng chi phí nào, Yi Han đã cảm kích vô cùng. Thế nhưng hóa ra đằng sau hành động tưởng chừng nhân ái ấy lại là âm mưu khủng khiếp mà anh chẳng hề hay biết. Ông ta cho người mổ phanh lồng ngực của Seok Joo, chàng trai 19 tuổi tràn đây hoài bão, ước mơ, khát khao hạnh phúc để cứu một chính trị gia. Khi Yi Han phát hiện ra mọi chuyện, mọi thứ đã quá trễ.

Seok Joo đã bị moi tim theo đúng nghĩa đen...

... một người mẹ thương con phải chết...

... một câu chuyện tình yêu đẹp chuẩn bị đơm hoa kết trái bị hủy hoại...

... bởi tham vọng của những con quỷ đội lốt người.

Nhờ được Yi Han truyền cảm hứng, Seok Joo cũng muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật để cứu giúp những bệnh nhân phải đứng giữa lằn ranh sinh tử. Yi Han, mẹ của anh và chị em Seok Joo, Seok Young, 4 người họ đang hướng về cuộc sống gia đình tràn đầy niềm vui. Nhưng chỉ vì dục vọng điên cuồng của vài kẻ thuộc "giới tinh hoa", một chàng trai với thanh xuân phơi phới phải chết, một người mẹ thương con cũng ra đi, và một cuộc tình chuẩn bị đơm hoa kết trái lại phải rẽ lối ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Về phần Han Yi Han, anh trở thành trung tâm của cơn bão chỉ trích, sự nghiệp bị hủy hoải và còn mất cả giấy phép hành nghề. Ai cũng tưởng anh sẽ suy sụp chẳng thể gượng dậy nổi và mãi mãi sống cuộc đời lặng lẽ. Thế nhưng 5 năm sau, Yi Han trở lại với vai trò luật sư và bắt đầu hành trình phơi bày tội lỗi của những kẻ đã hại mình. Đây không chỉ là việc báo thù cá nhân, mà còn để truy tìm công lý Seok Joo và hàng loạt những người đã, đang và sẽ có thể trở thành nạn nhân của những kẻ giết người đội lốt bác sĩ.

Bác sĩ luật sư: Một tác phẩm mang tới quá nhiều cảm xúc

Chỉ mới sau 4 tập đầu tiên, thế nhưng Bác sĩ luật sư đã mang tới quá nhiều cảm xúc cho những ai đang theo dõi phim. Bạn sẽ cảm thấy phẫn uất thay cho Seok Joo khi một chàng trai trẻ, một vị bác sĩ tài năng và nhân ái trong tương lai bị tước đoạt quyền sống.

Khán giả sẽ trải qua nhiều cảm xúc khác nhau với bộ phim Bác sĩ luật sư.

Cảm xúc tương tự cũng sẽ dâng lên trong mỗi người xem khi chứng kiến cái cách lão viện trưởng Goo Jin Ki bỉ ổi đến mức dùng mẹ của Yi Han để tác động tâm lý khiến anh buộc phải gánh lấy tội lỗi vốn chẳng thuộc về mình. Đáng ghê tởm hơn, Yi Han chính là ân nhân của gia đình ông ta. Anh đã nhiều lần đóng vai "bác sĩ ma" sửa sai giúp Goo Hyun Sung, đứa con trai bất tài, thường mắc sai lầm khi phẫu thuật và luôn đố kỵ với Yi Han của lão. Đối với Goo Hyun Sung, điều mà bạn sẽ cảm thấy mỗi lúc hắn xuất hiện, đó là sự khinh rẻ.

"Điều buồn nhất về sự phản bội, đó là nó chẳng bao giờ đến từ kẻ thù" - người phương Tây có một câu ngạn ngữ như vậy, và Han Yi Han chính là người thấm thía nhất điều này. Lúc Yi Han bị đổ oan về cái chết của Seok Joo, những đồng nghiệp đã tận mắt thấy anh thực hiện thành công cuộc phẫu thuật lại khai man trắng trợn, trong đó bao gồm cả cái tên mà Yi Han tin tưởng nhất. Đến đây, một lần nữa khán giả sẽ lại cảm thấy uất nghẹn thay cho nhân vật.

Thật sự ấm lòng khi bên cạnh Yi Han vẫn có những người bạn đích thực.

Thế nhưng thật may, bên cạnh Yi Han chẳng phải chỉ toàn những hạng "quỷ đội lốt người". Để đền đáp lòng tốt của anh, một nữ phóng viên đã từ bỏ sự nghiệp của mình, chấp nhận đưa bản thân vào con đường chông gai. Và trong đội ngũ cùng Yi Han thực hiện cuộc phẫu thuật năm ấy, vẫn có một cái tên không bị lòng tham dụ hoặc, chẳng bị khuất phục trước uy quyền để đứng về lẽ phải, dù thực tế anh ta phải sống với cái mác một kẻ từng có tiền án.

Kịch bản chặt chẽ, diễn xuất ấn tượng của cặp đôi So Ji Sub - Shin Sung Rok

Diễn xuất của So Ji Sub trong Bác sĩ luật sư rất ấn tượng.

Bác sĩ luật sư là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của So Ji Sub, vì thế diễn xuất của "anh chú" là điều rất được công chúng chờ đợi. Vai diễn Han Yi Han thực sự rất nặng đô, thế nhưng So Ji Sub đã thể hiện nó quá thành công. Bất lực, đau đớn, uất nghẹn, bối rối, hoài nghi, hy vọng..., mọi cảm xúc mà nhân vật Han Yi Han có trong từng phân cảnh khác nhau được anh thể hiện một cách hết sức trọn vẹn. Một lần nữa, khán giả sẽ phải gật gù rằng không phải vẻ điển trai, phong độ mà thực lực mới chính là thứ giúp So Ji Sub đứng vào hàng ngũ những tên tuổi huyền thoại trên màn ảnh xứ Hàn.

Ngoài So Ji Sub, còn có một cái tên khác được kỳ vọng sẽ bảo chứng cho chất lượng của phim, đó là Shin Sung Rok. Quả thực, mỹ nam Vagabond khắc họa thành công Jayden Lee, một tay chơi có thể nhanh chóng đưa nữ thần trong lòng Goo Hyun Sung lên giường, một nhà đầu tư lọc lõi, đồng thời cũng là con cáo già trên đấu trường quyền lực.

Shin Sung Rok đóng vai Jayden Lee trong Bác sĩ luật sư.

Về phần "người đẹp Gangnam" Im Soo Hyang, vai công tố viên cương trực nhưng bị ám ảnh với quá khứ Geum Seok Young được một số khán giả nhận định rằng có thể sẽ hơi khó cho cô. Cho đến thời điểm hiện tại, Im Soo Hyang vẫn đang diễn tròn vai. Hy vọng rằng trong những tập tiếp theo, thứ mà cô mang tới cho người xem sẽ là những bất ngờ tích cực.

Hy vọng Seok Young sẽ là vai diễn giúp Im Soo Hyang khẳng định tài năng.

Bên cạnh diễn xuất của So Ji Sub - Shin Sung Rok - Im Soo Hyang, một điều rất đáng nói khác về Bác sĩ luật sư, đó là sự chặt chẽ và tính logic trong kịch bản. Ngay ở những tập đầu, Han Yi Han đã rơi vào một loạt âm mưu trùng điệp. Trong chuỗi các sự kiện này, mọi tình tiết đều được xây dựng và sắp xếp một cách hợp lý để khán giả không phải thốt lên rằng: Thế mới là phim!

Nhìn chung, sau 4 tập đầu thì hoàn hảo là từ có thể dùng để nói về Bác sĩ luật sư. Tháng 6 này, màn ảnh xứ Hàn chứng kiến rất nhiều cái tên đình đám lên sóng. Thế nhưng tin rằng, bom tấn của So Ji Sub vẫn sẽ giành lấy thành công mà nó xứng đáng có được.

https://afamily.vn/so-ji-sub-khien-khan-gia-noi-da-ga-trong-bom-tan-bac-si-luat-su-gung-cang-gia-cang-cay-20220612081512736.chn