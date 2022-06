Bác sĩ luật sư tập 6: So Ji Sub bị sát hại, bạn gái cũ vẫn giữ kỷ vật năm xưa

Bác sĩ luật sư tập 6: Giáng "đòn đau" cho viện Banseok, Han Yi Han bị ám sát

Ở tập 5 phim Bác sĩ luật sư, Han Yi Han (So Ji Sub) đã theo đuổi vụ kiện của Gil Soyeon, một nạn nhân của sai sót y tế tại viện Banseok. Giữa ca phẫu thuật cắt bỏ khối u của mình, Soyeon đã bất ngờ tỉnh lại vì thuốc mê hết tác dụng. Bởi thế, cô đã phải chịu rất nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi phẫu thuật xong, cô còn bị mất giọng nên buộc phải gác lại giấc mơ làm idol còn dang dở của mình.

Số tiền 1 tỷ won cũng không thể bịt miệng mẹ con Gil Soyeon.

Ban đầu, viện trưởng Goo Jin Ki tính dùng 1 tỷ won để bịt miệng Gil Soyeon, thế nhưng cô kiên quyết muốn đưa vụ việc ra ánh sáng. Ban đầu, cán cân có vẻ nghiêng về phía Banseok khi luật sư trưởng Pyo Eun Sil nhận được tin Gil Soyeon mắc chứng hoang tưởng. Do đó, cô ta khẳng định lời khai của Soyeon trước tòa không đủ độ tin cậy.

Sự xuất hiện của Yo Sub đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn.

Tuy nhiên, Han Yi Han lại lật ngược thế cờ khi thành công thuyết phục Choi Yo Sub ra tòa làm chứng. Yo Sub kể rằng lúc đó, một khách VIP cần phẫu thuật gấp nên Hyun Sung - con trai viện trưởng Goo Jin Ki đã rời đi sau khi mổ phanh người của Soyeon ra. Bởi thế, Yo Sub phải trở thành "con ma thế thân", giống như những gì Han Yi Han từng làm trong quá khứ.

Geum Seok Young dọa sẽ Hyun Sung sẽ phải nhận hình phạt thích đáng...

...điều này khiến Pyo Eun Sil thực sự lo lắng.

Sau cùng, tòa án đã xử Gil Soyeon thắng cuộc và tuyên bố viện Banseok phải trả 100 triệu won. Vụ thua kiện này ảnh hưởng tới danh tiếng của Hyun Sung. Quan trọng hơn, Geum Seok Young (Im Soo Hyang) còn đe dọa sẽ tìm cách tước giấy phép hành nghề và tống anh ta vào tù. Tất cả những điều này khiến cho Pyo Eun Sil "tái mặt", trong khi Goo Jin Ki vô cùng tức giận nên đã quyết tâm sát hại Han Yi Han.

Ông ta đã ra lệnh cho Nam Hyuk Chul làm điều đó. Để dẫn dụ mục tiêu, Nam Hyuk Chul nói rằng mình sẽ tiết lộ những sự thật nhơ bẩn mà viện Banseok đang cố che giấu. Thế nhưng, điều kiện là Han Yi Han phải trở thành luật sư cho hắn ta. Khi hai người ở riêng với nhau, Nam Hyuk Chul đã ra tay sát hại Han Yi Han. Tuy vậy, đương nhiên là hắn ta không thể thành công.

Nam Hyuk Chul muốn đoạt mạng Han Yi Han.

Chẳng những thế, những điều kiện mà Han Yi Han đưa ra còn khiến cho Nam Hyuk Chul bị dao động và hứa hẹn sẽ quay lưng với viện Banseok. Thực tế, lý do mà Nam Hyuk Chul và vợ phải nghe theo lời Goo Jin Ki, đó là vì con trai họ bị bệnh nên phải sử dụng những loại thuốc rất đắt tiền.

Điều đáng sợ nằm ở chỗ thuốc này ban đầu giúp cho bệnh nhân cải thiện triệu chứng một cách rõ rệt. Thế nhưng sau khi bị kháng thuốc, các triệu chứng sẽ trở nên nặng hơn. Chính nhờ đặc tính này nên Goo Jin Ki mới có thể điều khiển vợ chồng Nam Hyuk Chul theo ý mình.

Dẫu vậy, Han Yi Han lại nói rằng anh có thể chữa dứt điểm. Trước đấy, Jayden Lee (Shin Sung Rok) đã yêu cầu Goo Jin Ki phải khôi phục chứng chỉ hành nghề cho Han Yi Han. Bởi lẽ đó, việc Han Yi Han có thêm hai "quân bài tẩy" trong cuộc chiến với phe Banseok chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Geum Seok Young vẫn còn tình cảm với Han Yi Han

Ở một diễn biến khác, trong vụ khám xét tại căn penthouse của Jayden Lee, Han Yi Han đã hứa với Geum Seok Young rằng anh sẽ tiết lộ toàn bộ câu chuyện năm xưa cho cô. Vì thế sau khi vụ kiện của Gil Soyeon khép lại, anh đã thực hiện lời hứa.

Han Yi Han hé lộ anh chỉ nhận tội vì tính mạng của mẹ bị uy hiếp, trong khi đàn anh thân thiết Baek Kang Ho của Seok Young thực chất lại làm việc cho Goo Jin Ki. Còn về trái tim của vị khách VIP năm đó được anh ghép (Lim Tae Moon), nó vốn dĩ được moi ra từ trong lồng ngực của Seok Joo - một chàng trai trẻ đang sống sờ sờ và có một tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Tận tai nghe được loạt tội ác đáng ghê tởm này, Geum Seok Young vô cùng bàng hoàng, đau đớn.

Seok Young vẫn còn giữ chiếc nhẫn Yi Han từng dùng để cầu hôn cô.

Khi Yi Han nhìn thấy chiếc nhẫn, Seok Young nhanh chóng cất đi và trở nên bối rối thấy rõ.

Song song với đó, cô cũng biết mình đã trách lầm Yi Han trong suốt 5 năm qua. Chính bởi thế, thái độ của cô với bạn trai cũ đã thay đổi hoàn toàn. Chi tiết đáng chú ý nhất đó là khi Yi Han tới nhà của Seok Young, anh phát hiện ra bạn gái cũ vẫn còn giữ lại chiếc nhẫn mà ngày xưa anh đã dùng để cầu hôn cô. Có lẽ ở những tập sau, bên cạnh những tình tiết đấu trí gay cấn, chúng ta sẽ còn được thấy sự phát triển trong chuyện tình cảm của hai người.

Bộ phim Bác sĩ luật sư dài 16 tập, phát sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.

https://afamily.vn/bac-si-luat-su-tap-6-so-ji-sub-bi-sat-hai-ban-gai-cu-van-giu-ky-vat-nam-xua-20220619105702694.chn