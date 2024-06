Mỹ nam ai cũng muốn lấy làm chồng sụp đổ sự nghiệp chỉ vì lấy vợ, U40 sống ung dung với hơn 400 tỷ

Mỹ nam đa tài với sự nghiệp lẫy lừng

Lee Seung Gi sinh năm 1987, là một diễn viên, ca sĩ nổi đình đám của làng giải trí Hàn Quốc. Anh được một diva gạo cội phát hiện ra năng lực từ năm 2002 và đưa về đào tạo. Tới 2004, khi mới 16 tuổi, anh đã được debut với tư cách một ca sĩ solo và ngay lập tức thành công vang dội. Hàng loạt ca khúc ballad được phát hành sau đó khiến mỹ nam họ Lee được mệnh danh là hoàng tử ballad của làng nhạc Hàn.

Cũng trong năm 2004, Lee Seung Gi tập tành lấn sân diễn xuất thông qua sitcom quốc dân thời đó - Nonstop. Tới năm 2006, anh thành công vang dội với tư cách diễn viên thông qua bộ phim truyền hình The famous princesses. Tuy nhiên phải tới 2009 anh mới có vai chính đầu tay và lập tức gây sốt sóng truyền hình năm đó với siêu phẩm rating Brilliant legacy, có tỷ suất người xem lên tới 47,1%.

Liên tiếp những năm sau đó, Lee Seung Gi là cái tên đánh đâu thắng đó, sự nghiệp lẫy lừng ở cả hai lĩnh vực, âm nhạc và điện ảnh. Những tác phẩm như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, The King 2 Hearts, Gu Family Book, Vagabond, Mouse,... đều tạo được tiếng vang lớn khắp thị trường châu Á, đưa Lee Seung Gi lên thành tên tuổi hàng đầu của màn ảnh Hàn.

Từ chàng rể quốc dân đến mỹ nam bị tẩy chay vì lấy vợ

Ngoài sự nghiệp lẫy lừng, Lee Seung Gi còn được yêu thích vì hình tượng đứng đắn, đáng tin cậy cùng lối sống mực thước, lành mạnh, tích cực trong các hoạt động từ thiện. Anh thậm chí từng được Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) bổ nhiệm chính thức làm Đại sứ danh dự trong việc tuyên truyền chiến dịch "Vì một cuộc Bầu cử Tổng thống minh bạch, công bằng".

Những điều này đã khiến anh trở thành nam nghệ sĩ được đông đảo công chúng Hàn yêu quý, bất kể độ tuổi, giới tính, thậm chí được gọi với các tên gọi trìu mến như "Em trai quốc dân", "Con trai quốc dân", "Chàng trai ấm áp quốc dân" và đặc biệt nhất là "Chàng rể quốc dân" - người mà ai cũng muốn cưới làm chồng.

Chẳng ai ngờ hình tượng chàng rể quốc dân của Lee Seung Gi lại tan tành khi anh quyết định kết hôn. Bà xã của anh là nữ diễn viên Lee Da In - con gái của Kyeon Mi Ri - người từng bị điều tra về hành vi thao túng cổ phiếu, trong khi đó cha dượng của Lee Da In bị nghi ngờ giao dịch nội gián. Theo truyền thông Hàn Quốc, đã có hơn 300.000 nạn nhân bị ảnh hưởng bởi vụ việc của vợ chồng Kyeon Mi Ri. Trong số đó, có không ít người chọn cách tự tử vì bị lừa đảo. Bố ruột Lee Da In - diễn viên Im Young Gyu cũng từng bị bắt vì tội cản trở công việc kinh doanh. Ông phải ngồi tù 6 tháng và 2 năm quản chế.

Việc chọn yêu và kết hôn với con gái của một gia đình bị ghét bậc nhất Hàn Quốc, nhất là khi có thông tin Lee Da In sống sung sướng trên số tiền của các nạn nhân, đã khiến Lee Seung Gi bị tẩy chay nặng nề. Anh bị khán giả thờ ơ, tới concert cũng ế vé mặc dù số lượng chỉ là 500 chỗ ngồi một buổi.

Những ngày gần đây, tên tuổi Lee Seung Gi tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề trước thông tin anh bị nhà vợ bòn rút tiền để trả nợ. Đỉnh diểm khi mới đây, ngày 16/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Tòa án tối cao đã hủy bản án vô tội trước đây và tạm giam bố vợ Lee Seung Gi trong vụ án thao túng giá cổ phiếu và vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn. Dù công ty chủ quản đã tuyên bố nhấn mạnh rằng vụ việc xảy ra trước khi Lee Seung Gi kết hôn và anh không liên quan gì đến hành vi phạm tội của bố vợ nhưng mỹ nam họ Lee vẫn bị chỉ trích thậm tệ. Với tình hình này thì có lẽ ngày Lee Seung Gi lấy lại được thiện cảm từ khán giả và có thể tái xuất màn ảnh sẽ còn rất xa. Dù vậy nhưng có vẻ hiện Lee Seung Gi vẫn sống rất hạnh phúc với quyết định của mình. Anh làm chồng, làm cha và sống với khối tài sản khủng lên tới hơn 400 tỷ đồng sau nhiều năm nỗ lực làm nghề.

Nguồn ảnh: Hancinema