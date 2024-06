5 lần phim Hàn chọn sai nữ chính: Kim Yoo Jung quá non nớt, tiểu tam Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi nhận bão chê bai

Đối với các dự án truyền hình Hàn Quốc, khâu tuyển chọn diễn viên luôn được khán giả đánh giá có vai trò quan trọng với chất lượng bộ phim. Đôi khi, có những vai diễn tưởng chừng được đo ni đóng giày cho một diễn viên nhất định. Tuy nhiên, khi lên màn ảnh, khán giả mới phát hiện đó thực chất là một sự lựa chọn sai lầm, ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm của người xem. Trang Koreaboo đã tổng hợp 5 trường hợp chọn sai nữ chính nổi bật của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc những năm gần đây.



Hong Su Zu - The Impossible Heir

Vai diễn Na Hye Won trong The Impossible Heir (Người Thừa Kế Bất Khả Thi) là vai chính đầu tiên của mỹ nhân được mệnh danh "mẫu mạng đẹp nhất Hàn Quốc". Cô hóa thân một thiếu nữ xinh đẹp và chăm chỉ, có xuất thân nghèo khó. Vô tình, Na Hye Won trở thành người xen giữa tình bạn giữa 2 chàng nam chính đang cố gắng chiếm lấy quyền thừa kế của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc.

Sau khi lên sóng, The Impossible Heir không tạo được cơn sốt như mong đợi và nhận nhiều lời chê từ khán giả. Trong đó, màn thể hiện của Hong Su Zu được đánh giá là yếu tố gây thất vọng nhất của dự án. Người đẹp khiến khán giả chán nản vì gần như không biết diễn xuất, chỉ có một nét mặt vô cảm từ đầu đến cuối phim. Truyền thông Hàn Quốc còn ví cách Hong Su Zu thoại giống hệt như đang cầm một quyển sách để đọc trả bài

Jeon Do Yeon - Crash Course In Romance

Jeon Do Yeon là một trong những diễn viên nổi tiếng với khả năng hóa thân đa dạng của màn ảnh Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở Crash Course In Romance, rất nhiều khán giả phàn nàn rằng ngôi sao sinh năm 1973 hoàn toàn không phù hợp với vai diễn này. Kịch bản xoay quanh Nam Haeung Sun, một cựu vận động viên đội tuyển ném bóng quốc gia. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, cô dồn tâm huyết cho công việc nấu ăn và nuôi dạy con trai.

Màn thể hiện của Jeon Do Yeon được đánh giá cao. Tuy nhiên, đa phần khán giả cho rằng cô không có ngoại hình phù hợp để đóng một phụ nữ mới ngoài 30, lại còn được khen trông quá trẻ để có một người con trai lớn. Đặc biệt, trong dự án này, Jeon Do Yeon còn đóng cặp với nam thần kém 11 tuổi Jung Kyung Ho khiến nhiều người xem khó hiểu khi đạo diễn chọn cả 2 cho thể loại hài - lãng mạn.

BoA - Marry My Husband



Trong bộ phim ăn khách Marry My Husband, BoA vào vai vai "trùm cuối" phản diện Oh Yu Ra, một nữ tài phiệt xinh đẹp nhưng thủ đoạn ác độc. Màn thể hiện nhận về hàng loạt những lời chê bai, chỉ trích về tạo hình, nhan sắc. Thậm chí, cả nghi án "dao kéo" trong quá khứ của nữ ca sĩ cũng bị đào lại.

Đa phần khán giả nhận định "nữ hoàng Kpop" không phù hợp với hình tượng tiểu thư tài phiệt. Nhân vật của BoA bị lép vế về ngoại hình trước các bạn diễn nữ trong dự án. Việc cô xuất hiện với đôi môi sưng, khuôn miệng thiếu tự nhiên cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Có những người xem khó tính còn cho biết muốn tắt TV mỗi khi thấy sự xuất hiện của BoA trên màn ảnh.



Go Ara - Hwarang: The Poet Warrior Youth



Bộ phim cổ trang Hwarang: The Poet Warrior Youth gây ấn tượng mạnh với màn thể hiện của dàn diễn viên nam như Park Hyung Sik, Park Seo Joon hay V (BTS). Tuy nhiên, sự lựa chọn Go Ara cho vai nữ chính lại nhận về nhiều ý kiến tiêu cực từ khán giả. Khả năng diễn xuất hạn chế của ngôi sao sinh năm 1990 khiến cô như "chìm nghỉm" giữa các bạn diễn giàu năng lượng trong đoàn phim. Nhiều ý kiến thậm chí cho rằng tác phẩm sẽ hay hơn rất nhiều nếu loại hẳn vai nữ chính ra khỏi kịch bản.

Kim Yoo Jung - My Demon

Trong khi nhận mưa lời khen vì sự "gấp đôi visual" của 2 nhân vật chính, màn thể hiện của Kim Yoo Jung trong My Demon được xem là nỗi thất vọng lớn của dự án truyền hình đình đám. Mỹ nhân sinh năm 1999 càng đen đủi hơn khi đóng cặp cùng Song Kang, một nam thần cũng nổi tiếng là "thánh đơ" của màn ảnh Hàn. Nhiều khán giả trung thành của bộ phim cũng phải thừa nhận xem My Demon chỉ để ngắm nhan sắc của cặp diễn viên này chứ không đọng lại gì.

Được Được