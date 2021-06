Mỹ Linh và con gái "gây bão" với clip hòa giọng đẳng cấp, giọng hát đúng chất "con nhà nòi" khiến fan trầm trồ

Mới đây trên kênh TikTok dạy nhạc của mình, ca sĩ Mỹ Linh bất ngờ đăng tải một đoạn clip cùng con gái Mỹ Anh thể hiện ca khúc You Are My Sun Shine trên nền nhạc piano.

Đoạn clip nhanh chóng thu về hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô số những lời bình luận ngợi khen của khán giả bởi màn hòa giọng quá đẳng cấp.

Mỹ Linh và con gái Mỹ Linh hòa giọng cùng nhau

Trong đoạn clip, Mỹ Anh một lần nữa chinh phục khán giả bởi chất giọng nổi bật, cô nàng còn gây ấn tượng bởi khả năng chơi nhạc đúng chất "con nhà nòi". Kết hợp cùng với con gái, Mỹ Linh đảm nhận vai trò hát bè, tuy nhiên giọng hát đẳng cấp của nữ ca sĩ khiến người xem phải "rụng rời" ngay từ khi cất giọng.

Được biết ở thời điểm hiện tại, Mỹ Anh đang tham gia chương trình âm nhạc The Heroes - Thần tượng đối thần tượng. Trong cuộc thi này, cô nàng gây ấn tượng cực mạnh khi đảm nhận một mình cả hai vị trí là producer và trình diễn, khác hoàn toàn so với những thí sinh còn lại.

Mặc dù vẫn còn nhiều điểm hạn chế về phong cách trình diễn, vũ đạo, tuy nhiên các tiết mục của Mỹ Anh nhận được phản hồi rất tốt của khán giả và được đánh giá sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi này.