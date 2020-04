Mỹ ghi nhận hơn 700 ca tử vong do Covid-19 trong một ngày, em trai Thống đốc bang New York được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2

Mỹ đã chính thức vượt qua Trung Quốc - nơi khởi phát dịch COVID-19 hồi tháng 12/2019, về số ca tử vong. Chính phủ Hoa Kỳ đang chạy đua xây dựng hàng trăm bệnh viện dã chiến để giảm bớt căng thẳng cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe quá tải khi con số nhiễm và tử vong tại Hoa Kỳ vẫn tăng lên nhanh chóng.

Ngày 31/3, số trường hợp tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 là 700 người, một con số kỉ lục từ khi xuất hiện dịch tại quốc gia này. Con số này tương đương với cứ 2 phút lại có một ca tử vong tại Mỹ vì virus nCoV.



Nhân viên y tế đi bộ giữa những người cắm trại RV tại một bãi đậu xe bên bờ biển đang được sử dụng làm khu cách ly cho những người mắc Covid-19, tại bãi biển Dockweiler State ở Los Angeles, California. Robyn Beck / AFP

Bang New York vẫn là tâm điểm của đại dịch virus nCoV với số người chết chiếm gần một nửa tổng số trên cả nước. Tính tới ngày hôm qua 31 tháng 3, tại tiểu bang New York có 1.550 ca tử vong, phần lớn tại khu vực thành phố New York.

Thị trưởng thành phố New York, Bill de Blasio, đã viện cầu sự tiếp viện từ chính quyền ông Trump và nói rằng điều tồi tệ nhất có thể vẫn còn nhiều tuần nữa.

Ông De Blasio cho biết: ""Đây là thời điểm mà chúng tôi phải chuẩn bị cho tuần tới vì chúng tôi dự kiến sẽ có sự gia tăng lớn về số lượng các trường hợp". Được biết, ông De Blasio đã yêu cầu Nhà Trắng cung cấp thêm 1.000 y tá, 300 nhà trị liệu hô hấp và 150 bác sĩ vào ngày 5 tháng 4 nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính quyền Trump.

Mới đây, Chris Cuomo, người dẫn chương trình của CNN, em trai Thống đốc New York Andrew Cuomo, được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Viết trên Twitter hôm 31/3, ông Chris cho biết rằng, trong những ngày gần đây, ông đã tiếp xúc với nhiều người và trong số đó đã có những người dương tính với virus gây bệnh đường hô hấp Covid-19. Ông bị sốt, ớn lạnh và khó thở. Để không lây bệnh cho vợ con ông đã tự cách ly trong tầng hầm.

Chris Cuomo tham dự chương trình WarnerMedia Upfront 2019 vào ngày 15 tháng 5 năm 2019 tại NY Mike Coppola / Getty Images cho tập tin WarnerMedia

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, cho tới ngày 31/3, Mỹ đã trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về số ca dương tính với virus gây chết này với 187.321 người nhiễm bệnh, trong đó có 3.850 người đã chết và 6.461 người đã hồi phục. Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ đã tiến hành xét nghiệm cho 1 triệu người dân trên cả nước, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào, "đánh dấu một cột mốc lịch sử trong cuộc chiến chống virus SARS-CoV-2".

Các chuyên gia y tế của Nhà Trắng cho biết mặc dù hầu hết thành phố lớn ở Mỹ đã yêu cầu người dân cách ly xã hội nhưng số người chết vì dịch bệnh hô hấp do virus SARS-CoV-2 tại Mỹ vẫn có thể lên tới khoảng 100.000-200.000.

Hơn 30 tiểu bang đã ra lệnh cho mọi người ở nhà để tránh lây nhiễm virus. Quân đoàn kỹ sư quân đội Hoa Kỳ đang tìm kiếm khách sạn, ký túc xá, trung tâm hội nghị và không gian đủ lớn để xây dựng tới 341 bệnh viện dã chiến.

SARS-CoV-19 là virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hiện chưa có vắc-xin điều trị. Virus này đã xuất hiện ở hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 856.884 người nhiễm, hơn 42.097 người chết.

Theo Channelnewsasia/Nbcnews