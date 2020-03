Muốn nuôi dạy con trở thành người giàu có, bố mẹ hãy đọc sách cùng con

Bất kỳ bố mẹ nào cũng mong muốn nuôi dạy con trở thành người tử tế và giàu lòng trắc ẩn. Theo một nghiên cứu công bố trên trang Washington Post, cũng như nhiều nghiên cứu khác, trẻ em thường có xu hướng bày tỏ sự cảm thông từ khi còn rất nhỏ, trước cả khi bố mẹ chỉ dạy cho trẻ. Ví dụ:

- Trẻ khoảng 6 tháng tuổi đã bộc lộ khá rõ sự ưa thích những hành động tử tế, giúp đỡ và bày tỏ thái độ chống đối những hành vi xấu tính.

- Trẻ 3 tuổi có thể rất ngoan và đồng ý chia sẻ những đồ chơi yêu thích cho bạn bè.

- Khi có cơ hội để tỏ ra tử tế với mọi người, trẻ thường cảm thấy hân hoan, vui hơn là làm những việc chỉ mang lại lợi ích cho một mình trẻ.

"Những bông hoa bên vệ đường" là một cuốn sách tranh không lời đẹp tuyệt...

... cuốn sách chính là một câu chuyện đầy thuyết phục chứng minh sự tử tế và trái tim nhân ái luôn có sẵn trong mỗi đứa trẻ. (Ảnh: HM)

Tuy nhiên, đến một thời điểm, bỗng nhiên mọi chuyện thay đổi. Sự đổi thay này diễn ra ngay vào lúc trẻ bắt đầu đi học. Nghiên cứu đăng tải trên tờ Washington Post cho biết, khi trẻ em đi học vào lúc 5 tuổi, chúng bắt đầu chuyển từ sự vị tha bẩm sinh sang sự ích kỷ.

Tại sao lại có sự thay đổi này ở cột mốc trẻ khoảng 5 tuổi này?

Đó là vì đây chính là thời điểm trẻ được tham gia vào một môi trường tập thể có nhiều trẻ em khác. Môi trường đó tạo ra nhiều tương tác phức tạp và trẻ bắt đầu trêu chọc nhau, biểu lộ các cảm xúc mạnh, bắt đầu học cách tạo nhóm và gây áp lực lên cá thể. Đó chính là lúc mà sự tử tế vốn có bẩm sinh trong trẻ phải trải qua một đợt thử thách với đời sống thực tế.

Đây cũng là giai đoạn mà bố mẹ và thầy cô giáo cần phải kiên nhẫn, bao dung hỗ trợ trẻ bằng cách bồi đắp và giáo dục cho con về tính thiện và lòng nhân ái. Điều này rất quan trọng vì giai đoạn 4-7 tuổi cũng là thời điểm cực kỳ then chốt trong việc tiếp nhận, hình thành thói quen và xây dựng nhân cách của trẻ.

Những cuốn sách đọc cùng bố mẹ từ năm tháng đầu đời giúp trẻ xây dựng nhân cách và niềm tin mạnh mẽ vào những điều tốt đẹp...

... cũng như hình thành thói quen làm điều tử tế ngay từ khi còn rất nhỏ. (Ảnh: HM)

Một nghiên cứu kéo dài 20 năm của Đại học Harvard, Mỹ đã chỉ ra rằng: Trẻ đọc sách từ nhỏ sẽ có nội tâm giàu có, suy nghĩ sâu sắc, ít có khả năng rơi vào nhận thức thiên kiến, mù quáng. Các nhà nghiên cứu của ĐH này cũng gợi ý một số phương pháp để chúng ta hỗ trợ trẻ như sau:

- Nhắc đi nhắc lại với trẻ rằng tử tế là một đức tính tốt và rất quan trọng trong cuộc đời.

- Tạo cơ hội cho trẻ thực tập các hành động tử tế, chăm sóc mọi người hàng ngày.

- Khen ngợi và khuyến khích trẻ quan sát, tập nhìn nhận sự việc từ nhiều chiều để thấu hiểu được những khó khăn và trở ngại của người khác.

Đọc những cuốn sách thiếu nhi có nội dung và chủ đề về sự tử tế và lòng nhân ái chính là một công cụ cực kỳ hữu hiệu giúp chúng ta thực hiện được cả 3 phương pháp nêu trên.

Những cuốn sách khơi gợi lòng nhân ái và tràn đầy tình yêu thương như cuốn "Ổ bọ chét"" của tác giả Helen Stephens sẽ giúp trẻ vun đắp một thế giới nội tâm giàu có, suy nghĩ sâu sắc...

... và ý thức sâu sắc về sức lan tỏa của những điều tử tế mà mình có thể làm. (Ảnh minh họa: HM)

Vì sao đọc những cuốn sách về sự tử tế cho trẻ nghe lại là một việc rất quan trọng?

Khi chúng ta đọc những sách có chủ đề về sự tử tế, lòng trắc ẩn, nhân ái cho trẻ và cùng trò chuyện với các em về nội dung cuốn sách thì đồng thời chúng ta thực hiện được những việc sau:

- Chúng ta gửi cho trẻ thông điệp về tầm quan trọng của lòng nhân ái và tử tế trong đời sống này.

- Chúng ta cho trẻ cơ hội để thực tâp việc nhìn nhận vấn đề từ những góc nhìn khác nhau, từ đó giúp các em hiểu thêm về quan điểm, khó khăn, nỗi lòng của người khác.

Bài học về sự tử tế cho trẻ được thể hiện hết sức đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc và thu hút qua những cuốn sách thiếu nhi...

... như cuốn "Ôm tớ một cái đi mà" của tác giả Zoe Waring do Crabit Kidbooks phát hành. (Ảnh minh họa)

Thêm vào đó, đọc sách và hiểu được những thông điệp trong sách là cách giáo dục hiệu quả hơn nhiều so với việc giảng giải đạo lý khô khan. Một bài báo trên tờ The New York Times cho rằng các lời răn dạy kiểu cũ thường mau chóng đi vào tai này rồi ngay lập tức trôi tuột ra tai kia, nhưng khi được đọc sách, não của chúng ta mô phỏng lại các tình huống diễn ra trong sách, như thể nhập vai vào trong câu chuyện.

Gracie Grabbit và chú hổ là một cuốn sách ấm áp về sức mạnh của sự tử tế dành cho các bạn nhỏ từ 5-8 tuổi...

và có lẽ là dành cho cả các bố mẹ nữa. (Ảnh: HM)

Đọc sách về chủ đề lòng nhân ái trao cho trẻ cơ hội nhập vai vào tình huống truyện, nơi trẻ có thêm một trải nghiệm và hiểu thấu những mặt đa diện của vấn đề. Những cuốn sách dạy trẻ về lòng nhân ái và sự tử tế luôn cần có trên giá sách của mọi gia đình. Bởi vì, đó là cách vừa đơn giản, vừa hiệu quả để bố mẹ có thể ươm mầm và nuôi dưỡng những điều ấm áp lớn lên trong trẻ mỗi ngày.