Muốn nhận biết dấu hiệu ung thư, hãy kiểm tra dấu hiệu tại 3 thời điểm trong ngày

Muốn nhận biết ung thư, kiểm tra dấu hiệu tại 3 thời điểm

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn cầu có xu hướng tăng. Tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020, tình hình mắc và tử vong do ung thư trên toàn cầu có xu hướng tăng. Ảnh minh họa

Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao nhưng ung thư không đến đột ngột. Sự xuất hiện của nó thường là một quá trình lâu dài. Nếu chúng ta phát hiện sớm thì việc phòng ngừa và điều trị sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Nhiều bệnh ung thư thường được phát hiện ở giai đoạn muộn, nguyên nhân thường là do những bất thường về thể chất mà người bệnh không chú ý đến. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải "kiểm tra bản thân tại 3 thời điểm trong ngày": Khi thức dậy, khi ăn và đi ngủ. Tại những thời điểm này, bạn phải luôn chú ý đến tình trạng thể chất của mình để xem có cảm giác hay triệu chứng lạ nào như dưới đây không.

1. Khi thức dậy: Đau đầu liên tục

Các khối u trong não có thể chèn ép các mô và trung tâm thần kinh xung quanh, gây ra các triệu chứng như đau đầu, nôn mửa, phù đĩa đệm thị giác, đặc trưng là các cơn đau dữ dội. Dấu hiệu này thường xảy ra vào sáng sớm, thậm chí có người có thể bị đánh thức bởi cơn đau khi đang ngủ. Nhưng sau khi thức dậy, sau khi vận động nhẹ, cơn đau đầu sẽ giảm dần hoặc biến mất.

2. Khi ăn: Khó nuốt

Một trong những triệu chứng phổ biến của ung thư thực quản là khó nuốt. Nếu bạn luôn cảm thấy nghẹn ngào khi ăn, thức ăn như bị mắc kẹt trong cổ họng hoặc lồng ngực, thậm chí bị nghẹn khi uống nước thì bạn nên cảnh giác với bệnh ung thư thực quản.

Một trong những triệu chứng phổ biến của ung thư thực quản là khó nuốt. Ảnh minh họa

3. Khi ăn: Đầy bụng liên tục

Nếu bạn không gặp vấn đề gì khi ăn uống nhưng đột nhiên cảm thấy đầy bụng, khó chịu hoặc đau dai dẳng ở vùng bụng trên thì đó có thể là một trong những dấu hiệu của ung thư dạ dày.

4. Sau khi ăn: Đau dai dẳng vùng bụng trên

Do tuyến tụy nằm sâu trong bụng nên khối u có thể gây đau dai dẳng ở vùng bụng trên, đặc biệt là sau khi ăn. Vì vậy, bệnh nhân ung thư tuyến tụy sẽ dần mất cảm giác ngon miệng, không muốn ăn hoặc ăn rất ít. Khi khối u phát triển, nó cũng có thể chèn ép các cơ quan tiêu hóa, gây buồn nôn và ói mửa.

Khi khối u phát triển, nó cũng có thể chèn ép các cơ quan tiêu hóa, gây buồn nôn và ói mửa. Ảnh minh họa

5. Khi ngủ: Tiểu đêm nhiều

Ung thư tuyến tiền liệt thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, khi khối u to ra và chèn ép niệu đạo sẽ gây khó khăn khi đi tiểu, gây ra tình trạng đi tiểu thường xuyên, tiểu gấp, tiểu đau, tiểu đêm nhiều.

Ngoài da, ung thư bàng quang có thể khiến các khối u hoặc vết loét ở thành bàng quang chảy máu, khiến nước tiểu có máu và có màu hồng hoặc đỏ. Nó thường đi kèm với cảm giác đau khi đi tiểu hoặc nóng rát, đồng thời các triệu chứng đau cũng có thể xảy ra ở thắt lưng hoặc lưng.

Các dấu hiệu trên không phải lúc nào cũng là ung thư. Tuy nhiên, nếu gặp phải nó bạn nhất định không được xem thường vì rất có thể ung thư đang "âm thầm" phát triển.

4 THAY ĐỔI nhỏ giúp ung thư tránh xa bạn

1. Thay vì ăn nhiều thịt đỏ, hãy ăn nhiều rau xanh

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thịt đỏ (như thịt bò, thịt lợn. thịt cừu…) và các sản phẩm thịt chế biến sẵn (như xúc xích, thịt xông khói) có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư ruột kết, trực tràng. Vì vậy, nên hạn chế ăn các loại thực phẩm này. Đồng thời, tránh ăn quá nhiều thực phẩm nhiều đường, chất béo, đồ chua, đồ nóng, ẩm mốc…

Bạn nên ăn nhiều rau củ, trái cây giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Nếu thích ăn thịt có thể chuyển sang các loại thịt giàu protein, ít béo như cá, gà, vịt.

Bạn nên ăn nhiều rau củ, trái cây giàu chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Ảnh minh họa

2. Thay vì giữ thói quen hút thuốc, hãy bỏ thuốc lá

Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất, bao gồm cả chất gây ung thư như hydrocarbon thơm đa vòng và nitrosamine. Những chất này có thể làm hỏng DNA của tế bào, dẫn đến sự tăng sinh tế bào bất thường và cuối cùng hình thành ung thư.

Vì vậy, bỏ thuốc lá là cách tốt nhất để tránh nguy cơ ung thư do hút thuốc lá gây ra. Một nghiên cứu thực hiện trên 550.000 người, được công bố trên Tạp chí JAMA cho thấy rằng: Việc liên tục hút thuốc có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 180%.

3. Thay vì nhịn tiểu lâu, hãy chăm chỉ đi tiểu

Nhịn tiểu lâu có thể gây trào ngược nước tiểu, dẫn đến viêm bể thận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận. Dữ liệu nghiên cứu cũng cho thấy những người giữ thói quen nhịn tiểu có nguy cơ mắc ung thư bàng quang cao gấp 3 đến 5 lần so với người bình thường.

4. Thay vì bỏ bê sức khỏe, hãy chăm chỉ khám bệnh định kỳ

Khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư. Ảnh minh họa

Tiêm vắc-xin có thể ngăn ngừa một số bệnh ung thư liên quan đến nhiễm vi-rút, chẳng hạn như vắc-xin viêm gan B và vi-rút u nhú ở người (HPV)... như vậy có thể ngăn ngừa ung thư gan, ung thư cổ tử cung.

Khám sức khỏe định kỳ rất quan trọng để phòng ngừa và phát hiện sớm ung thư. Nó có thể giúp phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trước khi ung thư tiến triển. Hãy nhớ điều trị càng sớm càng tốt và cải thiện tỷ lệ sống sót.