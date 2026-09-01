Cổng đề cử WeFamily Awards 2026 vừa mở, hơn 1.000 ứng viên đã nhập cuộc: 4 hạng mục cùng "nóng", những câu chuyện đẹp đang được gọi tên

Ngày 8/9, WeFamily Awards 2026 - "Phi Thường Mẹ Ơi!" chính thức mở cổng đề cử cộng đồng, bắt đầu hành trình tìm kiếm và gọi tên những người mẹ, gia đình và những câu chuyện truyền cảm hứng. Chương trình do Kids Plaza và aFamily.vn đồng tổ chức, hướng đến việc tôn vinh những điều phi thường được tạo nên từ chính đời sống thường ngày.

Và ngay khi cổng đề cử được mở, sự hưởng ứng từ cộng đồng đã nhanh chóng được thể hiện qua lượng hồ sơ gửi về. Tính đến 0h ngày 9/9, đã có hơn 1.000 ID tham gia đề cử, trong đó có cả những người lựa chọn tự gọi tên chính mình và những người muốn xướng tên một người mẹ, một gia đình hay một nhân vật mà họ cho rằng xứng đáng được biết đến.

Đáng chú ý, hơn 1.000 ID đề cử đang trải đều ở cả 4 hạng mục của WeFamily Awards 2026, với những câu chuyện và nhân vật rất khác nhau. Sự đa dạng ấy gợi nhắc một điều: Làm mẹ không phải lúc nào cũng được đo bằng những chiến tích lớn lao hay những dấu mốc đặc biệt. Nhiều khi, sự phi thường lại hiện diện trong những khoảnh khắc rất đỗi đời thường, là sự kiên nhẫn khi đồng hành cùng con qua một ngày khó khăn, là những lần âm thầm gác lại mong muốn của riêng mình, là cách một người mẹ bền bỉ chăm lo cho gia đình và vẫn bước tiếp dù cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Bởi thế, mỗi lượt tự đề cử hay đề cử cho một người khác không chỉ là việc gọi tên một nhân vật, mà còn là cách cộng đồng nhìn thấy và ghi nhận những nỗ lực lặng thầm, sự kiên định và tình yêu được vun đắp qua từng ngày. Và có lẽ, đó cũng chính là vẻ đẹp gần gũi nhất của hai chữ "phi thường".

Không chỉ những người mẹ nổi tiếng mới được gọi tên

Một trong những điểm đặc biệt của vòng đề cử cộng đồng năm nay là người tham gia có thể lựa chọn tự đề cử bản thân hoặc đề cử một người khác. Với cách mở này, WeFamily Awards không giới hạn câu chuyện trong những nhân vật đã được nhiều người biết đến, mà tạo cơ hội để những nỗ lực vốn diễn ra âm thầm trong đời sống cũng được nhìn thấy.

Có thể đó là một người mẹ đã kiên trì đi qua một giai đoạn khó khăn cùng con. Cũng có thể là một bà mẹ trẻ đang lan tỏa năng lượng tích cực thông qua những nội dung gần gũi về cuộc sống và nuôi dạy con. Một gia đình luôn có mặt bên nhau trong những thời điểm quan trọng, hay một mẹ bầu đang chủ động tận hưởng thai kỳ theo cách khỏe mạnh và tích cực, cũng đều có thể trở thành nhân vật được cộng đồng gọi tên.

Chính sự đa dạng ấy khiến hơn 1.000 ID được ghi nhận không đơn thuần là một con số. Phía sau mỗi lượt đề cử là một cách nhìn khác nhau về việc làm mẹ, về gia đình và về những điều khiến một hành trình trở nên đáng nhớ.

4 hạng mục, 4 cách gọi tên sự "phi thường"

Trong mùa giải năm nay, cộng đồng có thể gửi đề cử vào 4 hạng mục gồm "Phi thường mẹ ơi!", "Mẹ bé triệu view", "Nhà mình có nhau" và "Mẹ bầu thảnh thơi". Mỗi hạng mục tìm kiếm một lát cắt khác nhau của đời sống gia đình.

"Phi thường mẹ ơi!": Gọi tên những người mẹ giàu nghị lực

Đây là nơi dành cho những người mẹ có hành trình đáng nhớ, giàu nghị lực, tình yêu thương và khả năng truyền cảm hứng.

"Phi thường" ở đây không nhất thiết phải gắn với một câu chuyện quá lớn. Đó có thể là một người mẹ đã âm thầm vượt qua thử thách để đồng hành cùng con, một người phụ nữ từng đứng trước những lựa chọn khó khăn nhưng vẫn tìm được cách bước tiếp, hoặc đơn giản là một người mẹ khiến những người xung quanh cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh.

Hạng mục này sẽ có 10 đề cử chính thức, trong đó 5 giải do cộng đồng bình chọn và 5 giải do Hội đồng thẩm định lựa chọn.

"Mẹ bé triệu view": Khi hành trình làm mẹ lan tỏa năng lượng tích cực

Không phải mọi nội dung về nuôi con đều bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, một câu chuyện rất đời thường, một kinh nghiệm chăm con hữu ích hay cách một người mẹ nhìn nhận những khoảnh khắc bận rộn bằng sự hài hước cũng đủ khiến nhiều người đồng cảm.

"Mẹ bé triệu view" hướng đến những người mẹ, gia đình hoặc nhà sáng tạo nội dung đang tạo ra sức lan tỏa tích cực thông qua những câu chuyện về hành trình làm mẹ và cuộc sống gia đình.

Hạng mục này cũng có 10 đề cử chính thức, trong đó 5 giải do cộng đồng bình chọn và 1 giải do Hội đồng thẩm định lựa chọn.

"Nhà mình có nhau": Một gia đình hạnh phúc không chỉ có một người cố gắng

Nếu "Phi thường mẹ ơi!" tập trung vào hành trình của người mẹ, "Nhà mình có nhau" lại mở rộng câu chuyện sang sự đồng hành của cả gia đình.

Đó có thể là người chồng luôn âm thầm san sẻ, ông bà luôn có mặt khi con cháu cần, hoặc một gia đình cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn. Điểm chung của những câu chuyện này là giá trị của việc có một người bên cạnh, cùng chia sẻ trách nhiệm và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

Hạng mục "Nhà mình có nhau" cũng có 10 đề cử chính thức, trong đó 5 giải do cộng đồng bình chọn và 1 giải do Hội đồng thẩm định lựa chọn.

"Mẹ bầu thảnh thơi": Một thai kỳ tích cực cũng là một hành trình đáng được ghi nhận

Không còn chỉ xoay quanh những điều phải kiêng khem hay những lo lắng thường trực, hình ảnh mẹ bầu hiện đại ngày càng gắn với sự chủ động chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần.

"Mẹ bầu thảnh thơi" tìm kiếm những người phụ nữ bước vào thai kỳ với tâm thế tích cực, chủ động tìm hiểu kiến thức, lắng nghe cơ thể và biết tận hưởng những thay đổi đang diễn ra với mình. Đây là hạng mục tiếp nhận 500 đề cử từ người dùng, sau đó lựa chọn 20 gương mặt tiêu biểu để vinh danh qua góc nhìn của Hội đồng thẩm định.

Hơn 1.000 ID và những câu chuyện đang tiếp tục được gửi về

Con số hơn 1.000 ID ngay sau khi mở cổng cho thấy sự quan tâm dành cho WeFamily Awards 2026 đang đến từ nhiều phía. Có người chủ động bước lên và kể câu chuyện của chính mình; có người lại chọn cách đứng phía sau để gọi tên một người mà họ tự hào, yêu quý.

Hai cách tham gia ấy thực ra đều bắt đầu từ một điều rất giống nhau: Tin rằng có một hành trình xứng đáng được nhìn thấy.

Đó cũng là tinh thần mà WeFamily Awards 2026 đặt vào vòng đề cử cộng đồng. Chương trình không tìm kiếm một hình mẫu người mẹ duy nhất để gọi là "phi thường", mà muốn mở rộng góc nhìn về những phiên bản rất khác nhau của việc làm mẹ: Có nghị lực, có niềm vui, có sự sẻ chia, có những ngày mệt mỏi và cũng có những khoảnh khắc bình yên.

Cổng đề cử WeFamily Awards 2026 sẽ mở từ 8/9 đến hết ngày 16/9/2026. Sau đó, giai đoạn bình chọn cộng đồng diễn ra từ 23/9 đến 2/10, trước khi đêm Gala WeFamily diễn ra vào ngày 4/10/2026.

Hành trình mới chỉ bắt đầu và những câu chuyện đẹp vẫn đang tiếp tục được gửi về WeFamily Awards 2026 mỗi giờ. Nếu bạn cũng đang nghĩ đến một người mẹ đã luôn cố gắng vì gia đình, một gia đình khiến bạn tin hơn vào sự đồng hành, một người mẹ đang lan tỏa năng lượng tích cực hay một mẹ bầu đang tận hưởng hành trình đặc biệt của mình, đừng ngần ngại gọi tên họ.

Bạn cũng có thể tự đề cử chính mình nếu tin rằng câu chuyện của mình xứng đáng được chia sẻ. Bởi đôi khi, điều phi thường không nằm ở một thành tích lớn lao, mà ở những nỗ lực rất đỗi bình thường được lặp lại mỗi ngày vì những người mình yêu thương.