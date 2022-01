Muốn làm mứt dừa non khô ráo không ẩm ướt, lên màu đẹp lại bảo quản được lâu thì đây là những mẹo bạn không thể bỏ qua!

Với hội chị em yêu bếp, Phương Oliver (tên thật là Quế Phương) là cái tên không quá xa lạ. 35 tuổi, hiện đang sống tại Bến Tre - Phương hiện tại đang làm thiết kế ảnh cưới và làm các món ăn miền Tây để chia sẻ cùng cộng đồng.

Và dưới đây là những bí quyết làm mứt dừa non được Phương Oliver đăng trên nhóm Yêu Bếp (Esheep Kitchen Family) được chuyên mục Ăn ngon chia sẻ lại. Nếu bạn cũng dự định làm mứt dừa non, đừng bỏ qua bài viết này nhé!

MẸO LÀM MỨT DỪA NON CỰC CHUẨN

1. Mẹo để mứt dừa khô ráo

Phương Oliver chia sẻ, cách để mứt khô, đẹp là vừa xào xong cho ra nắng phơi liền, mứt sẽ khô ráo bên ngoài, dai mềm bên trong, đường cũng không bám vào quá nhiều. Việc phơi nắng giúp mứt khô, để được lâu và màu tươi sáng.

Cách thứ 2 nếu không có nắng để phơi mứt, các bạn xào ráo rồi cho vào một cái chảo sạch khác. Tiếp tục xào với lửa nhỏ lần nữa, mứt sẽ khô không bị chảy nước.

2. Cách chọn dừa chuẩn để làm mứt dừa non

Khi chọn dừa, bạn cần lựa những miếng cơm dừa mới, ngửi có mùi thơm của dừa. Miếng dừa phải còn trắng, mềm tay, không bị vàng (do hái dừa xong để lâu, khi đó xào mứt sẽ bị vàng đỏ).

Một trong những bí quyết để dừa được lâu là luộc kỹ dừa. Luộc xong rồi rửa sạch với nước lạnh đến khi trong thì để ráo.

3. Mẹo làm mứt dừa non với màu tự nhiên

Để mứt dừa lên màu đẹp, Phương ướp dừa 2 lần: Lần đầu ướp đường và dừa chung. Lần 2 lúc xào mứt vừa ráo nước cho thêm một lần màu nữa. Lúc này màu tự nhiên không bị nhiệt nấu lâu quá nên sẽ lên màu rất tươi và đẹp.

4. Mẹo đảo mứt dừa trên bếp

Khi mứt dừa vừa áo đường chúng ta để lửa thật nhỏ, đảo đều, kỹ, lâu một tí. Lúc này dừa sẽ ra lại nước bên trong và ráo từ từ bên ngoài. Như vậy mứt sẽ khô, ít bị chảy nước. Xào liên tục khi nào đường bông lên, khô trắng thì nhấc chảo xuống.

Tiếp tục dùng tay bóp, đảo liên tục để mứt dừa tơi đường.

5. Cách bảo quản mứt dừa non

Với mứt dừa non, rất nhiều chị em cho biết mứt khó bảo quản do có độ ẩm cao nên nhanh bị ẩm, mốc. Sau tất cả những công đoạn trên, để bảo quản mứt dừa non được lâu hơn, cách thực tiễn nhất là cho vào túi chân không hút kỹ. Phương Oliver cho biết nếu làm chuẩn các công đoạn và cho mứt dừa vào túi chân không hút kĩ, mứt dừa sẽ để được đến Tết luôn đó!

Với những mẹo "nhỏ mà có võ" trên đây, hi vọng chị em sẽ thành công với món mứt dừa non vốn có tiếng "đỏng đảnh, khó chiều" này nhé!

GÓC TÁC GIẢ

Phương Oliver (Quế Phương) - tác giả của những mẹo làm mứt dừa non cực kì quý báu trong bài viết này.

https://afamily.vn/muon-lam-mut-dua-non-kho-rao-khong-am-uot-len-mau-dep-lai-bao-quan-duoc-lau-thi-day-la-nhung-meo-ban-khong-the-bo-qua-20220117112931723.chn