Muôn kiểu phủ nhận “dao kéo” của mỹ nhân Cbiz: Dương Mịch nhổ răng, Triệu Lộ Tư giảm cân

Nhổ răng khôn, niềng răng hay giảm cân, đó là những "bí kíp" quen thuộc mà dàn mỹ nhân Cbiz dùng để phủ nhận chuyện "dao kéo". Nhưng càng giải thích, dân mạng lại càng soi kỹ bởi gương mặt của họ thay đổi đến mức không nhận ra, chẳng thể đổ lỗi cho răng hay cân nặng được nữa.

Dương Mịch: "Mặt nhỏ đi là do nhổ răng khôn"

Khi mới gia nhập làng giải trí, Dương Mịch sở hữu khuôn mặt vuông, góc cạnh khiến nhan sắc kém mềm mại. Thế nhưng từ năm 2009 trở đi, gương mặt cô bất ngờ trở nên thon gọn, đường nét sắc sảo và tinh tế hơn. Trước loạt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, Dương Mịch khẳng định nguyên nhân chỉ là... nhổ răng khôn và giảm cân.

Theo lời nữ diễn viên, việc nhổ bỏ răng khôn giúp đường viền hàm rõ nét hơn, còn việc kiểm soát cân nặng khiến khuôn mặt nhỏ hẳn đi. Tuy nhiên, netizen không dễ tin lời giải thích này, bởi lẽ biểu cảm của Dương Mịch ngày càng đơ cứng, phần cằm cũng lộ dấu hiệu bất thường khiến người ta cho rằng lời biện minh của cô rất khó tin. Dù vậy, Dương Mịch vẫn giữ im lặng, tập trung vào công việc và chưa từng thừa nhận trùng tu nhan sắc.

Angelababy: "Tất cả là nhờ niềng răng"

Angelababy có lẽ là trường hợp dính nghi án thẩm mỹ dai dẳng nhất Cbiz. Khi so sánh hình ảnh trước và sau khi nổi tiếng, dễ nhận thấy đường nét khuôn mặt của cô thay đổi rõ rệt, đặc biệt là chiếc cằm V-line và sống mũi cao.

Trước vô số lời đồn, Angelababy nhiều lần khẳng định cô chỉ niềng răng để chỉnh khớp hàm và cải thiện nụ cười. Để chứng minh sự trong sạch, cô còn từng đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra và xác nhận không có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, kết quả này vẫn không khiến dân mạng tin tưởng, họ cho rằng chỉ niềng răng thì không thể khiến khuôn mặt thay đổi "một trời một vực" như vậy, đồng thời soi ra nhiều khoảnh khắc sống mũi cô "trong suốt" dưới ánh đèn, dấu hiệu quen thuộc của việc nâng mũi. Tuy vướng tin đồn suốt hơn một thập kỷ, Angelababy vẫn luôn giữ quan điểm "đẹp tự nhiên" khiến câu chuyện dao kéo quanh cô trở thành đề tài bất tận của Cnet.

Triệu Lộ Tư: "Chỉ giảm cân và trang điểm khác đi"

Nổi lên nhờ hình tượng ngọt ngào, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt cười, Triệu Lộ Tư từng được ví là "kẹo ngọt" của màn ảnh Hoa ngữ. Thế nhưng trong khoảng 1 năm trở lại đây, gương mặt của cô thay đổi đáng kể khi thon gọn hơn, mũi thẳng và môi cũng đầy đặn khác lạ.

Trước nghi vấn "dao kéo", Triệu Lộ Tư khẳng định sự thay đổi là do cô giảm cân, chăm sóc da và đổi phong cách trang điểm. Nữ diễn viên nói rằng việc kiểm soát cân nặng giúp khuôn mặt thon gọn hơn, còn kỹ thuật makeup hiện đại khiến các đường nét trở nên sắc sảo. Dẫu vậy, cư dân mạng vẫn cho rằng lời giải thích này quá khiên cưỡng bởi khi soi kỹ các khung hình cận mặt, nhiều người nhận ra sống mũi của cô thẳng tắp, mất đi bờ môi mỏng và biểu cảm cũng có phần đơ cứng hơn trước. Từ mỹ nhân ngọt ngào ngày nào, Triệu Lộ Tư giờ mang nét đẹp sắc sảo nhưng cũng mất đi phần tự nhiên vốn có.

Cúc Tịnh Y: "Đẹp tự nhiên, giống mẹ thôi"

Được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm", Cúc Tịnh Y luôn là tâm điểm bàn tán mỗi khi nhan sắc của cô được nhắc đến. Thế nhưng những bức ảnh cũ thời mới debut lại kể câu chuyện khác bởi khi ấy, Cúc Tịnh Y chỉ là cô gái có gương mặt khá bình thường, mắt nhỏ, mũi thấp và gò má cao.

Càng nổi tiếng, Cúc Tịnh Y càng xinh đẹp hơn với đôi mắt to, mũi cao, gương mặt V-line hoàn hảo. Không ít người cho rằng người đẹp 9x đã "trùng tu" toàn bộ gương mặt nhưng cô luôn phủ nhận và cho rằng mọi thứ đều tự nhiên, thậm chí từng đăng ảnh mẹ ruột để chứng minh "di truyền tốt". Nhưng khán giả nhanh chóng chỉ ra tấm ảnh mẹ cô có dấu hiệu photoshop, càng khiến tin đồn thêm phần xác thực. Tuy vậy, không thể phủ nhận Cúc Tịnh Y luôn biết cách tận dụng makeup và ánh sáng để tôn lên nhan sắc giúp cô dễ dàng gây chú ý nhờ vẻ đẹp như búp bê mỗi khi xuất hiện.