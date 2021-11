Muốn giảm cân mà mỗi ngày cứ "nốc" đều món này thì đường huyết tăng vèo vèo, nguy cơ tiểu đường cực cao, bác sĩ cũng phải thốt lên "chịu rồi"!

Hỏi: Tôi đang muốn giảm cân nên quyết định cắt bỏ toàn bộ nước ngọt, nước có ga. Xin hỏi bác sĩ, liệu tôi có nên thay bằng nước ép hoa quả không? Uống nước ép hoa quả có hữu ích trong hành trình giảm cân không và có tốt cho sức khỏe không? Xin bác sĩ chia sẻ!

Trả lời

Chào bạn!

Đầu tiên xin chia sẻ với bạn, bạn đã mắc phải điều sai lầm lớn nhất của người muốn giảm cân: uống nước ép hoa quả. Để có một cốc nước ép hoa quả, bạn cần phải sử dụng một lượng hoa quả gấp nhiều lần so với lượng bạn có thể ăn nếu như bạn ăn cả quả. Ví dụ bạn ăn một quả táo là đã no nhưng để có một cốc nước ép, bạn phải cần đến 3 quả táo. Do đó, lượng đường bạn đã ăn tăng lên gấp nhiều lần.

Sai lầm khi giảm cân của nhiều người được chuyên gia chỉ rõ.

Thứ hai, trong nước ép, tỷ lệ chất xơ rất thấp hoặc gần như không có. Trong khi đó, tỷ lệ đường/chất xơ liên quan mật thiết đến chỉ số đường huyết hay còn gọi là GI. Cùng một lượng đường nhưng tỷ lệ chất xơ càng cao thì GI càng thấp và ngược lại.

Đây là đồ thị nồng độ đường huyết của cơ thể sau khi ăn thực phẩm GI thấp và GI cao. Đường màu xanh tương ứng thực phẩm có GI thấp, đường huyết thay đổi từ từ, ổn định, không quá cao. Đường màu đỏ tương ứng thực phẩm có GI cao, đường huyết tăng cao nhanh, hạ xuống nhanh. Khi nồng độ đường huyết tăng cao, một hormone kiểm soát đường huyết được gọi là insulin được giải phóng. Khi nồng độ insulin tăng cao thì đồng thời cũng tăng tích lũy mô mỡ.

Thứ ba, thời gian bạn uống một cốc nước ép ngắn hơn so với việc ăn cả quả. Tức là bạn đã nạp vào cơ thể một lượng đường lớn trong thời gian rất ngắn.

Tóm lại, nếu muốn giảm cân, thay vì uống nước ép hoa quả, hãy ăn cả quả. Điều này không những tốt cho cân nặng của bạn mà còn tránh được nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Nếu bạn vẫn muốn uống nước ép, vẫn có giải pháp dành cho bạn: Khi làm nước ép, bạn sử dụng rau xanh làm nguyên liệu chủ yếu và chỉ thêm một chút hoa quả để tăng hương vị cho cốc nước ép thôi nhé!

Chúc bạn vui khỏe!

BS đa khoa Nguyễn Xuân Quang (Học viện Quân y)