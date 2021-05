Mũi trưởng Long vứt hết cả liêm sỉ làm điều này vì "miếng cơm manh áo", nhưng fan vẫn khẳng định là cho Hậu Hoàng

Tối 6/5, Hậu Hoàng đã chính thức phát hành MV Câu chuyện bó đũa kết hợp cùng với anh chàng Hiệp Đỗ. Chỉ sau 1 ngày ra mắt, MV đã đạt được hơn 1,3 triệu view và hiện đang nằm ở vị trí thứ 10 trên top trending YouTube. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là thành tích mà Hậu Hoàng nhắm đến bởi tất cả MV trước đó, cô nàng đều giành được vị trí top 1.

Câu chuyện bó đũa - Hậu Hoàng

Cũng vì lý do này mà anh chàng Mũi trưởng Long đã vứt hết cả liêm sỉ, share lại MV với lý do Hậu Hoàng hứa sẽ ship bún đậu đến Lữ đoàn 429. Chưa dừng lại ở đó, Mũi trưởng còn chụp lại màn hình màn tương tác của cả hai trên Instagram để làm bằng chứng nhằm kêu gọi khán giả cày view cho Hậu Hoàng sớm được top 1 trending. Nhanh chóng sau đó, Hậu Hoàng cũng liền để lại lời nhắn: "Ủa vì suất bún đậu mà hi sinh thế đồng chí?".

Mũi trưởng Long vứt hết liêm sỉ để lấy được suất bún đầu từ Hậu Hoàng để kêu gọi khán giả cày view.

Có thể thấy Mũi trưởng vì suất bún đậu nên hăng hái share lại MV, tuy nhiên nhiều fan lại cho rằng lý do lớn hơn khiến anh chàng làm hành động này là vì muốn "crush" giành được thành tích cao nên mới liên tục có động thái ủng hộ nhiều đến như vậy.