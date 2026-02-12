Thị trường phim Tết năm nay ghi nhận sự cạnh tranh sôi động khi có tới 4 bộ phim Việt cùng công chiếu vào mùng 1 Tết (7/2), gồm: Báu vật trời cho, Mùi phở, Thỏ ơi! và Nhà ba tôi một phòng. Đây được xem là một trong những mùa phim Tết có mật độ phát hành dày đặc nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Dù nhập cuộc muộn nhất trong đường đua mở bán vé điện ảnh Tết năm nay, Mùi phở của đạo diễn Minh Beta vươn lên vị trí Top 2 doanh thu chỉ sau 1 ngày mở bán. Chỉ sau đúng 24 giờ mở bán, bộ phim cán mốc doanh thu 358 triệu đồng. So với Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho, phim đang tạo khoảng cách đáng kể.

“Mùi phở” đạt 358 triệu đồng chỉ sau 24 giờ mở bán vé sớm.

Đại diện ê-kíp Mùi phở cho biết, kết quả này là tín hiệu tích cực và là động lực để đoàn phim tiếp tục đầu tư cho những sản phẩm chỉn chu, hướng đến trải nghiệm điện ảnh chất lượng. Một số ý kiến chuyên môn nhận định việc bộ phim đạt doanh thu khả quan dù mở bán muộn cho thấy khán giả vẫn quan tâm đến các tác phẩm khai thác yếu tố gia đình, văn hóa truyền thống.

"Chúng tôi rất biết ơn sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả. Đây là động lực lớn lao để đội ngũ tiếp tục mang đến những trải nghiệm điện ảnh tử tế và chất lượng” - đại diện ê-kíp Mùi Phở khẳng định.

Theo số liệu cập nhật đến sáng 12/2 từ đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam, Thỏ ơi! đang tạm dẫn đầu doanh thu vé đặt trước với 1,16 tỷ đồng. Trước đó, Trấn Thành cũng thông báo trên fanpage cá nhân (18 triệu người theo dõi) rằng bộ phim đã cán mốc 1,1 tỷ đồng tiền vé sớm.

Phim "Thỏ ơi!" dẫn đầu doanh thu bán vé sớm.

Đứng ở vị trí thứ 3 là Nhà ba tôi một phòng - dự án điện ảnh đầu tiên do Trường Giang đóng chính kiêm đạo diễn hiện đạt 516 triệu đồng doanh thu bán vé sớm. Trong khi đó, Báu vật trời cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn, với sự tham gia của Tuấn Trần và Phương Anh Đào, tạm xếp cuối với 121 triệu đồng.

Với sự góp mặt của nhiều tên tuổi và đa dạng thể loại, cuộc đua phòng vé Tết năm nay được dự báo sẽ còn nhiều bất ngờ.