Những ngày qua, Jun Vũ và Khoai Vũ trở thành cái tên được nhắc liên tục trên mạng xã hội. Lý do không gì khác ngoài loạt hint dày đặc xuất hiện đúng thời điểm cả hai cùng tham gia một dự án chung, khiến dân tình đặt nghi vấn về một cặp "phim giả tình thật" mới của Vbiz.

Trước khi đoạn clip trên máy bay gây bão, Jun Vũ và Khoai Vũ đã nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Từ việc đồng hành tại các sự kiện, tương tác tự nhiên hậu trường cho đến những khoảnh khắc đứng cạnh nhau với ánh mắt và khoảng cách đầy "đáng ngờ", tất cả nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của netizen.

Những khung hình chung bùng nổ "chemistry" giữa cả hai. Ảnh: Tổng hợp

Ánh mắt "có gì đó đáng ngờ" mà Jun Vũ và Khoai Vũ dành cho nhau. Ảnh: ChumChum

Đỉnh điểm là đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh cả hai bay cùng chuyến. Jun Vũ và Khoai Vũ không chỉ đứng chờ hành lý cạnh nhau, mà còn ngồi sát rạt trên khoang máy bay, nghiêng đầu trò chuyện, tựa sát vai đầy thân mật. Khoảnh khắc ấy đủ để cộng đồng mạng bàn tán rôm rả.

Được biết, Jun Vũ và Khoai Vũ sắp góp mặt trong một dự án phim mới. Chính điều này càng khiến nghi vấn "phim giả tình thật" lan rộng. Không ít khán giả cho rằng cả hai có thể đã nảy sinh tình cảm sau thời gian làm việc chung. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đặt giả thuyết đây chỉ là một phần hiệu ứng truyền thông trước thềm phim ra mắt. Dẫu vậy, việc hint xuất hiện dày đặc cộng với visual quá hợp gơ của Jun Vũ và Khoai Vũ khiến nhiều người hâm mộ liên tục "đẩy thuyền".

Dân tình chia sẻ khoảnh khắc Jun Vũ và Khoai Vũ tình tứ trên một chuyến bay (Clip: @hieumeephim)

Loạt cử chỉ thân mật giữa cả hai khiến dân mạng đặt nghi vấn "phim giả tình thật". Ảnh: @hieumeephim

Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô theo gia đình sang Thái Lan định cư năm 15 tuổi. Jun Vũ nổi tiếng ngay từ tuổi thiếu niên khi là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang Thái Lan và thế giới. Năm 2015, cô tham gia trong MV Sau Tất Cả của Erik và được nhiều khán giả Việt biết đến hơn.

Jun Vũ tự tin lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với việc tham gia 2 bộ phim Việt Nam được đánh giá cao là 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy và Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Từ bước đệm đó, Jun Vũ ngày càng được các đạo diễn trong nước tin tưởng. Dù đảm nhận vai thứ hay chính, nữ diễn viên luôn thể hiện tròn trịa. Các bộ phim đình đám mà Jun Vũ tham gia phải kể đến: Tháng Năm Rực Rỡ, Người Bất Tử, Gái Già Lắm Chiêu 3, Gái Già Lắm Chiêu V, Chìa Khóa Trăm Tỷ...

Về chuyện tình cảm, Jun Vũ được cho là có 4 năm hẹn hò kín tiếng với diễn viên Hải Nam. Nhưng thời gian gần đây, tin đồn cả hai đã "đường ai nấy đi" rộ lên, và nguồn cơn xuất phát từ bài hát đầy tâm trạng về cặp đôi đã chia tay mà Hải Nam sáng tác trong chương trình Anh Trai Say Hi. Kể từ khi nghi vấn rạn nứt nổ ra, cặp đôi cũng không đính chính hay phủ nhận. Thay vào đó, Jun Vũ và Hải Nam ngày càng ít tương tác trên mạng xã hội hơn, từ đó làm tin đồn tình cảm của cả hai càng trở nên có cơ sở.

Jun Vũ ghi dấu với khán giả qua nhiều vai diễn đa dạng và nhan sắc vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Ảnh: FBNV

Khoai Vũ sinh năm 1997, hoạt động trong vai trò người mẫu và diễn viên. Anh từng đảm nhận vai nam chính trong MV Có Một Người Như Thế, gây ấn tượng nhờ ngoại hình sáng và thần thái tự nhiên trước ống kính. Sở hữu gương mặt điển trai theo hướng nam tính, góc cạnh cùng vóc dáng cao ráo chuẩn mẫu, Khoai Vũ nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng giữa dàn gương mặt trẻ.

Nhờ lợi thế visual cuốn hút và body cân đối, anh cũng mạnh dạn thử sức ở một số cuộc thi nhan sắc dành cho nam và từng gây chú ý khi góp mặt tại The Next Gentleman 2024. Đây được xem là bước đệm giúp tên tuổi Khoai Vũ được biết đến rộng rãi hơn trong giới thời trang và giải trí.

Khoai Vũ gây chú ý từ vai trò người mẫu và giờ chuẩn bị lấn sân sang diễn xuất. Ảnh: FBNV