NSƯT Xuân Hinh khẳng định bản thân có "máu tham" với nghệ thuật

Đoàn phim "Mùi phở" đã tổ chức giao lưu, ra mắt phim vào chiều 5-2 tại TP HCM, quy tụ dàn diễn viên: NSƯT Xuân Hinh, Hà Hương, Tiến Lộc, Cường Cá, bé Bảo Nam, Hoàng Ngọc, đạo diễn Minh Beta.

Diễn viên Thu Trang vướng lịch trình riêng không tham gia giao lưu nhưng thay vào đó cô dự sự kiện thảm đỏ của phim vào tối 5-2.

Từ trái sang: Đạo diễn Minh Beta, bé Bảo Nam, NSƯT Xuân Hinh, Cường Cá

NSƯT Xuân Hinh chia sẻ

NSƯT Xuân Hinh tại buổi giao lưu

"Đến hôm nay, tôi mới xem trọn vẹn phim "Mùi phở". Lần đầu đóng điện ảnh, tôi nói vui mình như "mầm mới nhú". Tôi cùng đoàn phim đã cố gắng hết sức, làm tất cả những gì có thể một cách tốt nhất. Trong nghệ thuật, khó có thể nói hai chữ toại nguyện vì thế khi xem phim cũng lại nghĩ muốn cái này, muốn cái kia. Tôi có máu tham nhưng phim đã hoàn tất rồi. Khi xem xong, tôi thấy hài lòng, xúc động và vui" – NSƯT Xuân Hinh chia sẻ.

Ông nghĩ bản thân có tuổi, gia nhập điện ảnh hơi muộn vì đi bộ còn mệt nói gì đến việc chạy theo người trẻ. Tuy nhiên, ông cố gắng tham gia "Mùi phở" vì tri ân văn hóa dân tộc, tri ân mẫu, tri ân các bậc tiền nhân.

Ông mong mỏi có sức khỏe để trong một hoặc hai năm sắp tới có thể tham gia dự án điện ảnh khác, giới thiệu thêm văn hóa dân tộc ở miền Tây, miền Trung… đến khán giả.

NSƯT Xuân Hinh mê mẩn sau lần đầu chạm ngõ điện ảnh

NSƯT Xuân Hinh thổ lộ từ khi đến với điện ảnh, ông thấy rất mê. Đây là loại hình nghệ thuật tổng hợp có hình ảnh, âm thanh, mỹ thuật, cảm xúc… nên dù mệt vẫn cố gắng.

Ông quan niệm nghệ sĩ cần có tác phẩm để lại cho đời và tác phẩm đó phải hay, ý nghĩa, tương tự như cây lúa phải ra hạt.

Đạo diễn Minh Beta tâm huyết với tác phẩm đầu tay

Các diễn viên chia sẻ

Nữ diễn viên Hà Hương thổ lộ

Đạo diễn Minh Beta thông tin

Đạo diễn Minh Beta tâm sự anh đầu tư lớn cho tác phẩm điện ảnh đầu tay và đã tập hợp đội ngũ giỏi nhất trong lĩnh vực của họ. Đại diện miền Bắc, anh chọn NSƯT Xuân Hinh và đối trọng miền Nam là vai diễn do Thu Trang đảm nhiệm.

Thu Trang có năng lực diễn xuất đã được công nhận và cũng có sức hút lớn với khán giả. Về biên kịch, anh làm việc cùng Cù Trọng Xoay và sau đó với biên kịch Kay Nguyễn của nhóm A Type Machine cùng nhóm hài độc thoại Haha. Dựng phim anh cũng mời cố vấn Hàm Trần, Vũ Khắc Tuận – người dựng nhiều phim của Trấn Thành.

Vì là nhà sáng lập Beta Group, đạo diễn Minh Beta không áp lực cạnh tranh doanh thu với những phim ra rạp dịp Tết Bính Ngọ.

Bởi phim Tết nào chiến thắng cũng góp phần thu hút đông đảo khán giả đến rạp, giúp điện ảnh Việt phát triển và cả ngành đều được hưởng lợi. Quan trọng nhất, khán giả có nhiều lựa chọn, "mâm cỗ giải trí" ngày Tết vì thế cũng đa dạng hơn.