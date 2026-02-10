Đường đua phim Tết Nguyên đán 2026 chứng kiến sự xuất hiện đáng chú ý của Mùi phở – tác phẩm mang màu sắc gia đình, văn hóa và chữa lành, với sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh trong một vai diễn đầu tiên trên màn ảnh rộng. Bên cạnh dàn diễn viên chính, sự góp mặt của Thanh Hương - gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng VTV cũng nhận được nhiều sự chú ý.

Nữ diễn viên Thanh Hương và nghệ sĩ Xuân Hinh.

Trong Mùi phở, nữ diễn viên vào vai Kiều - nhân vật được xây dựng với màu sắc khác lạ so với hình ảnh quen thuộc của cô trên màn ảnh nhỏ. Kiều không phải kiểu đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, mà là vẻ đẹp khiến người đối diện bị cuốn theo cách rất riêng.

Thanh Hương chia sẻ, khá lâu rồi cô mới nhận một vai diễn có tạo hình và màu sắc như vậy. Kiều là kiểu nhân vật “không bình thường” theo nghĩa tích cực – gai góc, nhiều lớp tâm lý và đòi hỏi diễn viên phải dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Thanh Hương là gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng VTV.

Đặc biệt, Thanh Hương và Xuân Hinh sẽ có màn kết hợp độc đáo, ''có một không hai'', được xem là một trong những yếu tố tạo nên sự tò mò lớn nhất cho khán giả. Dù chênh lệch tới 28 tuổi, cả hai vẫn cho thấy sự ăn ý hiếm có. Nữ diễn viên cho biết vai diễn rất đáng yêu, hài hước.

"Hai bố con tôi có nhiều mảng miếng để đóng phim với nhau. Nhiều khi cũng có những thứ rất ngại, diễn cảnh yêu đương với bố Hinh ngại lắm. Những lúc diễn cảnh tình cảm, yêu đương, tôi nhìn bố mà buồn cười lắm. Ở ngoài là hai bố con, nhưng không biết khi diễn lên thì thế nào. Cũng có nhiều cái hay, bất ngờ" , Thanh Hương chia sẻ trong chương trình The Khang show.

Về phía Xuân Hinh, nam nghệ sĩ tiết lộ ông từng thực hiện một cảnh quay được mô tả là “rất nóng”, điều gần như chưa từng có trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy nhiên, để phù hợp với yếu tố văn hóa và đối tượng khán giả gia đình dịp Tết, ê-kíp quyết định tiết chế phân đoạn này.

Diễn viên Thanh Hương sinh năm 1988 tại Hải Dương. Ít ai biết trước khi đi đóng phim, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hải Dương và đoạt danh hiệu Á hậu 2 khi chỉ mới 17 tuổi. Người đăng quang năm đó chính là Hương Giang, từng được bầu chọn là “Hoa hậu đẹp nhất châu Á 2009”.

“Năm 2006, tôi đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nghe tin ở quê nhà có cuộc thi Hoa hậu Hải Dương liền ghi tên tham dự, mong có dấu ấn trong thời thanh xuân ”, cô từng kể.

Sau khi tốt nghiệp, cô đầu quân về Nhà hát kịch Hà Nội rồi học tiếp lên đại học. Người đẹp tâm sự, đối với cô, danh hiệu trong cuộc thi nhan sắc ấy chỉ là một kỷ niệm đẹp, làm nghệ thuật mới là đích đến cuối cùng. Vì vậy ngay khi có cơ hội, Thanh Hương đã tham gia đóng phim.

Sau vai diễn đầu tay trong bộ phim Hậu họa (năm 2006), Thanh Hương xuất hiện trong nhiều tác phẩm như Những cánh hoa trước gió, Zippo, mù tạt và em, Đường lên Điện Biên...

Năm 2017, cô tham gia phim Người phán xử với vai diễn Phan Hương, con gái ông trùm Phan Quân (NSND Hoàng Dũng) và chị gái Phan Hải (Việt Anh). Vai diễn ấn tượng này đã giúp ghi dấu ấn đậm nét, giành được sự yêu mến của khán giả và đem lại giải Cánh Diều Vàng đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Thanh Hương đoạt danh hiệu Á hậu khi chỉ mới 17 tuổi.

Nhờ thành công của Người phán xử, cô tiếp tục được đảm nhận hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Quỳnh búp bê, Mùa hoa tìm lại, Những ngày không quên, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Nàng dâu order, Anh có phải đàn ông không, Hành trình công lý…

Cũng kể từ đó, Thanh Hương trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của VTV. Cô liên tục xuất hiện trong nhiều dự án phim.

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi Thanh Hương cùng lúc góp mặt trong ba bộ phim: Người một nhà, Mình yêu nhau bình yên thôi và Hoa sữa về trong gió. Cả ba vai diễn đều để lại dấu ấn riêng, giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình tại Cánh Diều Vàng 2024. Năm 2025, Thanh Hương ghi dấu ở lĩnh vực điện ảnh và góp mặt trong bộ phim trăm tỷ Thiên đường máu.

Bên cạnh diễn xuất, Thanh Hương còn có đam mê với ca hát. Nhiều người bất ngờ khi biết cô từng theo học NSƯT Đức Long - giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - để trau dồi giọng hát. Sở hữu chất giọng dày, trầm và ấm áp, Thanh Hương biết dùng ưu điểm diễn xuất khi lên trình diễn trên sân khấu. Năm 2019, cô tham gia cuộc thi âm nhạc Trời sinh một cặp và đoạt giải Quán quân.

Thanh Hương từng nói, Trời sinh một cặp mở ra cho cô một con đường mới, nhưng đó là mục tiêu lâu dài. Cô vẫn cần một khoảng thời gian để chuẩn bị nếu muốn lấn sân sang âm nhạc.

Về đời tư, Thanh Hương rất kín tiếng. Trong một lần hiếm hoi tiết lộ chuyện riêng, nữ diễn viên cho biết cô lấy chồng năm 21 tuổi và có 2 con gái.

Tháng 3/2024, Thanh Hương bất ngờ thông báo cô đã ly hôn trước đó 1 năm. Người đẹp khẳng định không tồn tại "người thứ ba" và bản thân có lỗi một phần vì đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, ít có thời gian chăm sóc gia đình. Thanh Hương và chồng cũ vẫn giữ liên lạc vì con cái nhưng hạn chế gặp mặt.

Ở thời điểm hiện tại, cô nói mình đã biết cách cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân. Thanh Hương không bao giờ nuối tiếc, hối hận về những điều đã làm trong cuộc đời mình. Nữ diễn viên nhận mình là người tích cực, có mục tiêu, mục đích rõ ràng nên không bao giờ cảm thấy quá sầu thảm vì những thứ xung quanh.

Nhìn lại hành trình đã qua, cô thấy mình là người may mắn. Thanh Hương nói, cô chưa phải người xuất sắc nhất song vẫn được trao rất nhiều cơ hội. Vì thế, cô luôn cố gắng để toàn tâm toàn ý với nghệ thuật.