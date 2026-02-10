Dàn sao Việt hội tụ trên thảm đỏ phim Mùi Phở, mang Tết về sớm giữa lòng Hà Nội

Tối 9/2 tại Hà Nội, buổi công chiếu phim điện ảnh Mùi Phở đã diễn ra trong không khí rộn ràng, ấm cúng, thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Không chỉ là một sự kiện ra mắt phim thông thường, thảm đỏ Mùi Phở còn mang dáng dấp của một cuộc sum họp đầu năm nơi áo dài truyền thống, tiếng cười và tinh thần gia đình lan tỏa khắp không gian rạp chiếu.

Nghệ sĩ Xuân Hinh

Xuất hiện tại thảm đỏ, ê-kíp Mùi Phở lựa chọn đồng loạt áo dài Tết, tạo nên hình ảnh gần gũi và giàu bản sắc. Minh Beta – đạo diễn kiêm nhà sản xuất bộ phim xuất hiện cùng dàn diễn viên chính gồm Xuân Hinh, Quốc Tuấn, Hà Hương, Phạm Tiến Lộc, Thanh Hương, Ngọc Mạnh, cùng các diễn viên nhí và gương mặt quen thuộc khác. Cả ê-kíp tạo nên hình ảnh một “đại gia đình” đúng với tinh thần mà bộ phim theo đuổi.

Đạo diễn Minh Beta

Nghệ sĩ Tiến Lộc

Bên cạnh dàn diễn viên, thảm đỏ Mùi Phở còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Các nghệ sĩ thuộc "khung giờ vàng" truyền hình như Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Hoàng Anh Vũ, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang An. Tuấn Tú đảm nhận vai trò dẫn dắt buổi công chiếu, góp phần giữ nhịp không khí trang trọng nhưng thân tình cho sự kiện.

Nghệ sĩ Thanh Hương

Không khí thảm đỏ thêm phần sôi động với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ và khách mời khác như Minh Quân, Maya, Mai Thu Huyền, Long Vũ, Á hậu Trúc Ny, Á hậu Phương Thảo, Á vương Đức Quang, Thu Hoà (Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015)… Đáng chú ý, không chỉ nghệ sĩ mà nhiều khán giả tham dự cũng lựa chọn áo dài truyền thống, góp phần mang không khí Tết về sớm giữa lòng Thủ đô.

Nghệ sĩ Xuân Hinh và nghệ sĩ Quốc Tuấn

Theo ban tổ chức, đạo diễn Minh Beta đã dành tặng khán giả một “lì xì” đầu năm khi bao trọn 9 phòng chiếu tại cụm rạp Beta Xuân Thuỷ, nâng tổng số khách mời tham dự buổi công chiếu lên gần 1.400 người. Quy mô này được xem là một trong những buổi ra mắt phim có lượng người tham gia đông đảo trong thời gian gần đây. Trong suốt suất chiếu, nhiều khán giả không giấu được xúc động trước những câu chuyện gia đình được kể bằng tiết tấu chậm rãi, giàu cảm xúc.

Nghệ sĩ Hà Hương

Trước giờ chiếu, khách mời còn có dịp trải nghiệm một số hoạt động bên lề mang tính gợi nhớ, trong đó có món ăn sáng tạo lấy cảm hứng từ phở biểu tượng văn hóa quen thuộc với người Việt. Những chi tiết nhỏ nhưng được chăm chút này góp phần hoàn thiện trải nghiệm tổng thể của buổi công chiếu.

Nghệ sĩ Cường Cá

Ngoài ra, ê-kíp Mùi Phở cho biết sẽ tổ chức các suất chiếu đặc biệt miễn phí vào tối 10 và 11/2/2026 tại nhiều cụm rạp trên toàn quốc, hướng tới các gia đình nhiều thế hệ cùng đến rạp và chia sẻ khoảnh khắc bên nhau. Với cách tiếp cận này, Mùi Phở không chỉ là một bộ phim ra mắt dịp Tết, mà còn được kỳ vọng trở thành cầu nối cảm xúc giữa các thành viên trong gia đình, trong những ngày đầu năm mới.

Dàn nghệ sĩ tới ủng hộ phim Mùi Phở:

Nghệ sĩ Long Vũ

Nghệ sĩ Hà Việt Dũng

Nghệ sĩ Huyền Lizzie

Nghệ sĩ Hoàng Anh Vũ

Bé An Nhiên

Thanh Yên