Mực xào muốn giòn ngọt như ngoài hàng, bí quyết lại nằm ở lúc chưa bật bếp

Mực xào là món quen thuộc nhưng không phải ai cũng làm được phần mực giòn, ngọt mà không bị dai hay ra một chảo nước. Thực tế, ngoài việc xào trên lửa lớn, khâu sơ chế mực trước khi cho vào chảo cũng quyết định rất nhiều đến thành phẩm.

Sơ chế đúng để mực giòn, không tanh

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Mực làm sạch, bỏ túi mực, mai và phần ruột, sau đó rửa nhanh với nước. Có thể bóp nhẹ mực với một chút muối và gừng giã dập để khử mùi, rồi rửa lại.

Dùng khăn giấy hoặc khăn sạch thấm thật khô mực. Đây là bước không nên bỏ qua vì mực còn nhiều nước sẽ dễ tiết thêm nước khi xào.

Khứa nhẹ mặt trong thân mực thành hình vảy caro rồi cắt miếng vừa ăn. Cách này giúp mực nhanh chín và khi gặp nhiệt sẽ cuộn lại đẹp mắt.

Chần nhanh trước khi xào

Đun một nồi nước với vài lát gừng. Khi nước vừa sôi, cho mực vào chần nhanh khoảng 20-30 giây, thấy mực vừa săn lại thì vớt ra ngay, để ráo.

Không nên chần lâu vì mực sẽ bắt đầu chín kỹ, khi xào lại rất dễ bị dai.

Xào lửa lớn, cho mực vào sau cùng

Phi thơm tỏi, cho hành tây, cần tây, ớt chuông hoặc các loại rau củ muốn ăn kèm vào xào trước.

Khi rau vừa chín tới, tăng lửa lớn rồi cho mực vào. Nêm nước mắm, dầu hào, một chút đường và tiêu. Đảo nhanh tay khoảng 1-2 phút rồi tắt bếp.

Không nên xào mực quá lâu. Khi thân mực vừa cong lại, săn và có độ bóng là có thể lấy ra.

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Một mẹo nhỏ để món mực ngon hơn

Nếu dùng rau củ có nhiều nước như hành tây, dứa hoặc cà chua, nên xào riêng cho vừa chín rồi mới cho mực vào cuối cùng. Như vậy mực không bị ngâm trong nước rau củ quá lâu.

Thành phẩm ngon là miếng mực trắng ngà, cuộn đẹp, giòn nhẹ, ngọt tự nhiên, rau củ vẫn giữ được màu sắc và độ giòn. Chỉ cần làm đúng từ bước sơ chế, món mực xào tại nhà sẽ hạn chế được tình trạng vừa cho vào chảo đã ra cả đĩa nước.