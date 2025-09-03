Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu

Chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu lần thứ 12 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, quy tụ đại diện lãnh đạo các thành phố thành viên TPO, chuyên gia và tổ chức du lịch đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chương trình lần này được tổ chức tại TPHCM – trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch năng động của Việt Nam.



Sự kiện cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong thời điểm Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), đánh dấu một kỷ nguyên mới của Việt Nam – kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ cùng với bạn bè yêu chuộng hòa bình và phát triển bền vững vì tương lai của các thế hệ mai sau trên khắp năm châu.

TPHCM là thành phố đầu tiên tại Việt Nam đăng cai tổ chức chương trình họp Đại hội đồng TPO, trong khuôn khổ Hội chợ ITE HCMC 2025. Đây là chiến lược "một mũi tên – nhiều đích", vừa nâng tầm vị thế quốc tế, vừa tạo động lực phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và đổi mới sáng tạo.

Tham dự Lễ khai mạc có sự hiện diện của đại diện cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Văn phòng UBND TPHCM, đại diện Ban Thư ký TPO, đại diện các thành phố thành viên TPO khắp nơi trên thế giới; các diễn giả, các cơ quan tổng lãnh sự quán các nước Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia và Uzbekistan và các đơn vị truyền thông Việt Nam và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại sự kiện

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: "Là một trong những thành phố sáng lập và là thành phố duy nhất của Việt Nam giữ vai trò Ủy viên Ban Điều hành TPO, trong hành trình hơn hai thập kỷ qua, TPHCM luôn tự hào đóng góp tích cực vào các hoạt động của tổ chức, không ngừng thúc đẩy liên kết và hợp tác phát triển du lịch giữa các thành viên, khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển du lịch của khu vực.

Việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng TPO lần này là một cột mốc quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết của TPHCM trong việc thúc đẩy du lịch khu vực phát triển đồng bộ, sáng tạo và bền vững".

Ông Nguyễn Văn Được bày tỏ mong muốn, Đại hội đồng TPO 2025 sẽ xây dựng và thống nhất thông điệp chung, với những sáng kiến thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch.

"Chúng tôi tin rằng việc TPHCM tiên phong đề xuất sáng kiến trong tuyên bố chung của Đại hội đồng lần này sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển trong các kỳ hoạt động tiếp theo, nhằm tăng cường sự kết nối giữa các thành viên của tổ chức theo mục tiêu chung mà chúng ta đang hướng tới", Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO kiêm Tổng Thư ký Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu chia sẻ: "Chủ đề của Đại hội đồng lần thứ 12 là "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh", phản ánh các thách thức và cơ hội của thời đại chúng ta.

Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO kiêm Tổng Thư ký Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu

Đổi mới số củng cố kết nối và nâng cao trải nghiệm, trong khi chuyển đổi xanh đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện. Với định hướng này, du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho sự thịnh vượng và phát triển các thành phố thành viên".

Bà Kang Da-eun cũng nêu rõ, TPO không chỉ là một tổ chức mà còn là một gia đình của các thành phố và con người, gắn kết với nhau bởi niềm tin rằng du lịch là một sức mạnh hướng đến điều tốt đẹp và tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.