Rực rỡ “Đêm Việt Nam” tại sự kiện quốc tế đặc biệt ở TPHCM

Tối 3/9, sự kiện đặc biệt "Đêm Việt Nam" đã diễn ra ở TPHCM. Đây là cầu nối văn hóa, nơi tinh hoa du lịch và ẩm thực Việt Nam được giới thiệu tới các đại biểu, khách mời, lãnh đạo cấp cao Việt Nam và quốc tế các trải nghiệm sâu sắc về con người và văn hóa Việt Nam.

Gala "Đêm Việt Nam" vinh dự tiếp đón Phó Thủ tướng Chính phủ - ông Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo UBND TPHCM, lãnh đạo Bộ phụ trách du lịch các nước cùng gần 700 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tới tham dự.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, Việt Nam là một trong 5 quốc gia có dòng sông Mê Kông huyền thoại chảy qua. Sông không chỉ là mạch nguồn của sự sống mà còn là mạch nguồn của văn hóa, văn minh; là ký ức, là lịch sử của dân tộc Việt Nam.

Dòng chảy của các con sông không chỉ chảy trong đời sống kinh tế mà còn chảy trong ký ức cộng đồng, là dòng chảy văn hóa xuyên suốt qua nhiều thế hệ, vừa mềm mại, bền bỉ, vừa hàm chứa sức mạnh vô tận, đưa con người vượt qua thử thách, hướng đến tương lai.

Thông điệp "Dòng chảy" trong sự kiện Đêm Việt Nam không chỉ là hình ảnh của thiên nhiên, mà còn là ẩn dụ cho sự kế thừa, tiếp nối những "Tinh hoa" được chắt lọc từ lịch sử, từ di sản, từ chiều sâu văn hóa của mỗi quốc gia dọc dòng sông, để rồi hòa quyện, kết tinh thành những giá trị trường tồn.

"Chủ đề "Dòng chảy tinh hoa" không chỉ là lời chào mừng quý vị khách quý đến với Việt Nam tươi đẹp, hiền hòa mà còn là thông điệp về tình hữu nghị, hợp tác để cùng phát triển bền vững, để nuôi dưỡng dòng chảy của tự nhiên và văn hóa các cộng đồng, tộc người trong tiến trình phát triển.

Chương trình cũng là lời chào đón của TPHCM gửi đến bạn bè năm châu với diện mạo mới, không gian mới, tiềm lực mới: một siêu đô thị hiện đại, trung tâm kinh tế – tài chính năng động hàng đầu cả nước với hệ thống hạ tầng giao thông – logistics ngày càng phát triển, kết nối mạnh mẽ liên vùng và quốc tế;

Một siêu đô thị hội tụ hài hòa của nhiều nền văn hóa, nơi bản sắc truyền thống giao thoa cùng nhịp sống hiện đại, sáng tạo; Một siêu đô thị có bề dày lịch sử đặc sắc, có núi – có rừng – có sông – có biển, có khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận...

TPHCM cũng là một siêu đô thị đang từng bước trở thành trung tâm tổ chức sự kiện – MICE của khu vực, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, năng động và đầy triển vọng", lãnh đạo UBND TPHCM khẳng định.

"Đêm Việt Nam" có hàng loạt hoạt động hấp dẫn, như chương trình nghệ thuật đặc sắc, phim ngắn "TPHCM - dòng chảy tinh hoa", ca cảnh và võ nhạc "Tinh hoa văn hóa", màn trình diễn bộ sưu tập thời trang áo dài "Tinh hoa di sản".

Khách tham dự cũng sẽ được trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Trong từng hương vị, từng cách chế biến và thưởng thức, du khách có thể cảm nhận chiều sâu lịch sử, sự tinh tế trong lối sống cũng như tâm hồn mộc mạc, hiếu khách của người dân bản địa.

Chính qua ẩm thực, bản sắc văn hóa Việt Nam được truyền tải một cách gần gũi, sinh động và chạm đến trái tim của mỗi du khách phương xa.

Nghi thức khai tiêc độc đáo khi các đại biểu cùng đổ những bát gạo đổ vào niêu đất là hình ảnh đẹp không chỉ tượng trưng cho sự sung túc, mà còn là lời chúc cho sự gắn kết và thịnh vượng toàn cầu.