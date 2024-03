Mùa xuân là thời điểm trẻ dễ bị ho, do nhiều nguyên nhân như biến đổi khí hậu, đường hô hấp của trẻ dễ bị kích ứng dẫn đến tình trạng này.



Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (Nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai), lá lách và dạ dày của trẻ rất mỏng manh, một khi bị không khí lạnh tấn công có thể gây ho. Nếu tình trạng ho kéo dài quá lâu thì không chỉ khiến trẻ ăn uống không ngon mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của bé. Điều này giống như xuất hiện một vật cản trong quá trình nuôi con lớn của bạn.

Mùa xuân là thời điểm trẻ dễ bị ho. (Ảnh minh họa)

Hãy tưởng tượng một đứa trẻ thức đêm vì ho, không thể tận hưởng giấc ngủ ngon đáng lẽ phải là của mình. Nếu những ngày như vậy kéo dài, sức khỏe của con sẽ bị hao mòn, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, là cha mẹ rất nên chú ý đến sức khỏe lá lách, dạ dày của trẻ và tích cực ngăn chặn sự xâm nhập của các bệnh như ho.

Đường hô hấp của trẻ em nhạy cảm hơn người lớn. Nhiệt độ vào mùa xuân thay đổi thất thường, chênh lệch nhiệt độ giữa buổi sáng và buổi tối lớn, dễ dẫn đến cảm lạnh, có thể gây ho.

Để trẻ tránh ho vào mùa xuân, ngoài nước lọc ấm, hãy cho trẻ uống thêm 3 loại nước này để làm ẩm phổi, giảm ho, nâng cao khả năng miễn dịch, phòng ngừa ho vào mùa xuân.

1. Nước mía

Vào mùa xuân, cha mẹ đừng quên cho con uống nước mía thường xuyên để dưỡng ẩm phổi, ngừa ho cũng như giảm ho, đồng thời tăng cường miễn dịch cho cơ thể. (Ảnh minh họa)

Nước mía chứa nhiều loại alkaloid và chất nhầy, có vai trò quan trọng trong cơ thể chúng ta. Alkaloid là thành phần quan trọng trong mía, bảo vệ hiệu quả niêm mạc đường hô hấp, giảm tổn thương đường hô hấp từ các kích thích bên ngoài. Chất nhầy trong mía có tác dụng kháng viêm rất tốt, có thể làm giảm triệu chứng ho hiệu quả, giúp giảm bớt các cơn ho do cảm lạnh, viêm phế quản và các bệnh khác.

Do đó, vào mùa xuân, cha mẹ đừng quên cho con uống nước mía thường xuyên để dưỡng ẩm phổi, ngừa ho cũng như giảm ho, đồng thời tăng cường miễn dịch cho cơ thể.

Để có món nước mía giúp khỏe phổi cho con, cha mẹ nên nấu mía với táo đỏ, kỷ tử trong 30 phút. Sau đó đem ra cho con uống ấm. Mía rất ngọt nên không cần phải cho thêm đường cũng như đảm bảo tác dụng tốt nhất.

2. Nước quất

Để làm nước quất dưỡng ẩm phổi, giảm ho, tăng miễn dịch cho bé vào mùa xuân, chị em nên chưng quất với đường phèn, hấp cách thủy 30 phút. (Ảnh minh họa)

Những trái quất nhỏ bé không chỉ thơm ngon mà còn là kho tàng dinh dưỡng. Quất chứa một lượng lớn vitamin C, cao gấp hàng chục lần so với táo. Vitamin C là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể con người và có nhiều chức năng như chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch. Quất có thể điều hòa khí, giảm đờm, có tác dụng tốt trong việc làm giảm các triệu chứng như ho và đờm nhiều do cảm lạnh.

Trong đông y, quả quất có vị chua ngọt. Do có tính ấm nên nó có tác dụng chữa ho do phong hàn, các bệnh đường tiêu hóa (đau dạ dày, nôn mửa, chán ăn, đầy tức vùng thượng vị,..).

Để làm nước quất dưỡng ẩm phổi, giảm ho, tăng miễn dịch cho bé vào mùa xuân, chị em nên chưng quất với đường phèn, hấp cách thủy 30 phút. Sau đó, bạn có hỗn hợp giàu dinh dưỡng, kháng thể cho bé dùng mỗi ngày một thìa, có thể pha thêm nước ấm để dễ uống hơn nhé!

3. Nước táo

Để làm nước táo hấp, bạn nên chuẩn bị một quả táo tây, vài quả táo tàu, ít đường phèn, kỷ tử. (Ảnh minh họa)

Uống nước táo hấp có thể giúp cung cấp nước và vitamin cho cơ thể, từ đó có thể hỗ trợ dưỡng ẩm cho phổi. Táo cũng chứa các chất chống oxy hóa và vitamin như vitamin C, có thể góp phần tăng cường hệ miễn dịch.

Để làm nước táo hấp, bạn nên chuẩn bị một quả táo tây, vài quả táo tàu, ít đường phèn, kỷ tử. Táo rửa sạch gọt vỏ, cắt miếng đem hấp cùng những nguyên liệu chuẩn bị. Mỗi tuần cho con uống vài lần, mẹ sẽ giúp bé có đường hô hấp khỏe mạnh hơn, thanh lọc phổi và tăng sức đề kháng vào mùa xuân.