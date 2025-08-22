Công nương Diana không chỉ được nhớ đến như "biểu tượng nhân ái" của Hoàng gia Anh mà còn là biểu tượng thời trang vượt thời gian. Hơn hai thập kỷ sau khi bà qua đời, phong cách đời thường của Diana với áo sweatshirt oversized, quần biker shorts, sneakers trắng và túi tote vẫn liên tục được tái hiện bởi nhiều ngôi sao trẻ như Hailey Bieber hay Cardi B.

Điều thú vị là công thức mix đồ này cực kỳ dễ áp dụng, đặc biệt phù hợp với phụ nữ trung niên muốn tìm kiếm sự thoải mái mà vẫn giữ nét sang trọng, hiện đại. Chỉ cần vài items cơ bản, bạn có thể "biến hóa" theo phong cách Diana trong những ngày xuống phố.

Sweatshirt oversized (áo nỉ rộng)

Diana thường diện những chiếc áo nỉ dáng rộng, vừa tạo sự trẻ trung vừa che khuyết điểm. Từ kiểu basic trơn màu đến áo in graphic, đây là lựa chọn tuyệt vời cho phụ nữ ngoài 35 muốn "hack tuổi" tinh tế.

Biker shorts (quần đạp xe)

Nghe có vẻ kén dáng, nhưng biker shorts thực ra lại mang đến cảm giác thoải mái và giúp đôi chân thêm gọn gàng. Diana thường mix cùng sweatshirt, tạo nên phong cách thể thao nhưng vẫn đầy khí chất.

Tote bag (túi xách cỡ lớn)

Điểm nhấn của Diana là những chiếc túi tote tiện dụng. Kiểu túi này không chỉ hợp xu hướng mà còn lý tưởng cho phụ nữ trung niên vì chứa được nhiều đồ khi đi làm hoặc dạo phố.

Sneakers (giày thể thao)

Thay vì sandals hay giày búp bê, Diana trung thành với sneakers trắng - sự lựa chọn vừa trẻ trung, vừa giúp bộ outfit trở nên năng động hơn. Đây cũng là item "cứu cánh" cho phụ nữ muốn di chuyển thoải mái mà vẫn giữ được thần thái thời trang.

Vì sao phụ nữ trung niên nên học Công nương Diana?

Phong cách off-duty (đời thường) của Diana không đòi hỏi body hoàn hảo hay tuổi trẻ đôi mươi. Chỉ với sweatshirt biker shorts sneakers túi tote, phụ nữ trung niên vừa có thể "ăn gian tuổi", vừa giữ sự thanh lịch, lại dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Chính sự đơn giản và tính ứng dụng cao đã giúp Diana trở thành biểu tượng vượt thời gian.