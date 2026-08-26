Mưa tắc đường, tôi đến đón vợ muộn 10 phút rồi chết lặng khi thấy cô ấy lên xe người khác, còn có hành động lạ lùng trước cửa nhà

Hôm ấy trời mưa từ chiều, càng gần giờ tan làm càng nặng hạt. Tôi tan ca sớm nên chạy xe máy đến đón vợ, vì biết đoạn đường từ công ty cô ấy về nhà thường xuyên tắc.

Vậy mà đúng lúc tôi đi thì đường kẹt cứng. Xe máy nhích từng chút một, có đoạn đứng im cả vài phút. Tôi sốt ruột gọi cho vợ nhưng cô ấy không nghe máy. Đến nơi, tôi đã muộn khoảng 10 phút. Từ xa, tôi thấy vợ vừa bước lên một chiếc ô tô màu đen. Người đàn ông bên ghế lái còn nghiêng người mở cửa cho cô ấy.

Thú thật, lúc đó tôi không nghĩ gì xấu. Tôi còn thấy mừng vì chắc đồng nghiệp tiện đường đưa vợ về. Trời mưa thế này, có người chở tận nhà thì đúng là vợ tôi "số hưởng". Tôi còn tự nhủ lần sau nếu gặp thì phải cảm ơn người ta một câu.

Ảnh minh họa

Vì ô tô bị mắc lại phía sau, tôi đi xe máy luồn qua mấy con ngõ nhỏ rồi về trước. Cả người ướt lấm tấm nhưng trong lòng khá nhẹ nhõm, nghĩ vợ sắp về đến nơi thì mình chỉ cần mở cửa cho cô ấy.

Một lúc sau thì cũng thấy chiếc ô tô đen ấy về tới đầu ngõ. Tôi cầm sẵn ô, định ra ngoài đón vợ thì lại phát hiện chiếc xe dừng lại cách nhà một đoạn. Sau đó, tôi thấy vợ nghiêng về phía người đàn ông lái xe rồi hôn má anh ta, chỉ một cái hôn rất nhanh, rồi vợ mở cửa bước xuống, đóng cửa xe, xách túi đi bộ về phía nhà như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi đứng chết lặng nhìn mà không hiểu chuyện vừa xảy ra. Thấy vợ gần tới, tôi vội vào trong nhà như thể mình mới là kẻ cần chạy trốn. Tôi đã giả vờ như mình không thấy gì, nhưng cả buổi tối hôm ấy, trong lòng tôi bùng nên một cơn giận, một cơn thất vọng, một cơn chán nản rất khó gọi tên. Tôi không biết mình phải làm gì nữa, bóc trần việc cô ấy ngoại tình hay im lặng coi như không biết?