Mua quà cho em người yêu để lấy lòng, cô gái nhận được tin nhắn "Lần sau cháu không cần mua gì đâu"

Câu chuyện "ra mắt" và lấy lòng gia đình người yêu luôn là bài toán khó, nhưng đôi khi, sự nhiệt tình lại vô tình chạm đúng vào "ngòi nổ" của những quan điểm sống khác biệt. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ trải nghiệm đầy ngỡ ngàng khi mua quà tặng em gái người yêu nhưng lại nhận về màn "đánh giá style" cực gắt từ mẹ chồng tương lai.

Mới đây, MXH lại được phen xôn xao với câu chuyện lấy lòng nhà người yêu của cô gái trẻ. Theo đó, cô mua váy tặng em gái người yêu nhưng người mẹ đã thẳng thắn: "Lần sau cháu không cần phải mua gì đến đâu. Em Hân cũng không mặc được đồ ngắn đó cháu ạ. Con gái mặc đồ ngắn quá người ta đánh giá".

Khi lòng tốt bị từ chối bằng một quy chụp đạo đức

Cô gái trong câu chuyện vốn chỉ muốn tặng quà cho em của người yêu dựa trên xu hướng thời trang cạp trễ đang hot. Mục đích là để giúp cô em có chiều cao khiêm tốn trông thanh thoát hơn. Thế nhưng, câu trả lời từ phía gia đình nhà trai như một gáo nước lạnh: Không chỉ từ chối món quà, người mẹ còn lồng ghép quan điểm về nhân phẩm thông qua độ dài của chiếc váy.

Cụm từ "người ta đánh giá" chính là "từ khóa" nhức nhối nhất. Nó cho thấy một khoảng cách thế hệ sâu sắc: Trong khi giới trẻ coi thời trang là sự tự do và cá tính, thì đối với người lớn, trang phục vẫn là cái gương phản chiếu đức hạnh và nề nếp gia phong.

Điều khiến cô gái bàng hoàng không chỉ là việc món quà bị từ chối, mà là nhận ra mình đã lọt vào tầm ngắm "soi xét" từ lâu. Hóa ra, những lần đi ăn mặc váy jean ngắn mà cô tưởng là bình thường, thoải mái, lại là những lần điểm số trong mắt mẹ chồng tương lai bị trừ đi âm thầm.

Đây là thực tế của nhiều gia đình truyền thống. Họ có thể không nói ra ngay lúc đó để giữ phép lịch sự, nhưng mọi chi tiết từ nết ăn, nết mặc đều được ghi chép vào một "cuốn sổ". Để rồi đến một ngày, thông qua một sự việc nhỏ như mua quà, tất cả những định kiến ấy mới bộc phát thành lời răn đe.

Cách xử lý: Dung hòa cá tính hay chấp nhận "nhập gia tùy tục"?

Câu chuyện nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một bên ủng hộ cô gái, cho rằng thời trang không định nghĩa con người và mẹ chồng quá khắt khe. Bên còn lại thì khuyên nàng dâu nên tinh tế hơn, bởi mỗi gia đình có một "hệ điều hành" riêng.

Để xử lý tình huống này một cách thấu đáo, có lẽ nàng dâu tương lai cần một chút "chiến thuật" lùi để tiến:

Quan sát và lắng nghe: Đừng vội phản kháng. Tin nhắn dù nghe có vẻ nặng nề nhưng lại là "tín hiệu" rõ ràng nhất về quy tắc của nhà người ta. Biết sớm để điều chỉnh vẫn tốt hơn là cứ vô tư rồi lao vào mối quan hệ mà không thoát ra được.

Tiết chế trong những lần xuất hiện chung: Bạn có thể mặc bất cứ thứ gì khi đi chơi với bạn bè, nhưng khi đứng trước người lớn có tư tưởng truyền thống, một chút kín đáo chính là sự tôn trọng dành cho họ, cũng là cách để bảo vệ bản thân khỏi những lời "đánh giá" không đáng có.

Thẳng thắn trao đổi với người yêu: Đây là lúc vai trò của người đàn ông lên tiếng. Anh ấy cần là cầu nối để mẹ hiểu hơn về tính cách của bạn và ngược lại, giúp bạn hiểu về ranh giới của mẹ.

Chiếc váy ngắn không có lỗi, gu thẩm mỹ của cô gái cũng không sai. Cái sai duy nhất có lẽ là sự lệch pha về quan điểm sống giữa hai thế hệ chưa tìm được điểm chung. Một món quà bị trả lại không có nghĩa là mối quan hệ chấm dứt, nhưng nó là hồi chuông nhắc nhở rằng: Để bước vào một gia đình mới, đôi khi chúng ta cần học cách mặc "vừa" lòng người lớn trước khi mặc đẹp cho chính mình.