Mua nhà Hà Nội, ám ảnh nhân đôi vì môi giới lắm chiêu: Căn 2,7 tỷ đồng, lúc đi xem mới biết không có sổ!

Ở thời điểm hiện tại, khi giá BĐS tăng cao - đặc biệt là BĐS ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, không ít người đã tạm gác lại giấc mơ mua nhà. Song, vẫn có những người tiếp tục nuôi hy vọng mua nhà, an cư ở thành phố lớn. Ngân sách cũng hòm hòm, sẵn sàng vay ngân hàng và cũng có khả năng trả, nhưng khó khăn không dừng lại ở đó.

Đến lúc tìm nhà, đi xem nhà để chốt mua, nhiều người choáng váng đến ám ảnh, không phải vì giá BĐS quá cao, mà vì gặp phải môi giới quá lắm chiêu!

Ám ảnh chuyện tìm mua nhà Hà Nội

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người dùng ẩn danh đã "than trời" vì quá trình tìm mua nhà Hà Nội sao mà khó khăn. Chuyện "tiền đâu mua nhà" đã là một vấn đề gây đau đầu, mà còn bị môi giới "dắt" đến mức ám ảnh.

"Cách đây hơn tuần, mình có đọc được thông tin có căn nhà 3 tầng rao bán giá 2,7 tỷ đồng. Căn đó cách chỗ làm không xa, hai vợ chồng định đi xem, nếu ổn thì quyết gom tiền và vay thêm để mua. Sau hỏi về vấn đề sổ đỏ, thì họ bảo đất đang chờ lên sổ, chứ có sổ rồi thì cả chục tỷ..." - Cô trải lòng.

Nguyên văn bài đăng tâm sự ám ảnh mua nhà Hà Nội (Ảnh chụp màn hình)

Thu Hường (28 tuổi) cũng trong tình cảnh tương tự: Gặp quá nhiều môi giới "không có tâm" nên sinh ra tuyệt vọng, hoãn mua nhà vô thời hạn dù ngân sách hiện có là 4 tỷ đồng.

"Vì muốn mua nhà càng sớm càng tốt nên cưới xong là bọn mình ngồi tính toán ngay. Tiền tiết kiệm riêng của 2 đứa, tiền mừng cưới, tiền bán vàng cưới cộng thêm tiền bố mẹ 2 bên hỗ trợ nữa thì cũng được 4 tỷ. Vay ngân hàng khoảng 1-1,5 tỷ thì cũng đủ để mua 1 căn chung cư 2 ngủ.

Nhà mình có người thân làm ngân hàng nên cũng được tư vấn gói vay và kế hoạch lẫn lộ trình trả nợ khá kỹ. Mình tính toán hết phương án vay nợ rồi trả nợ rồi mới bắt đầu đi tìm nhà. Lúc ấy mới vỡ mộng.

Căn đầu tiên mà mình được môi giới gửi thông tin là 1 dự án chung cư từ năm 2017, vị trí không quá trung tâm nhưng cũng không quá xa chỗ làm của cả 2. Diện tích 72m2, 8h tối môi giới báo giá 5,6 tỷ đồng thì đến sáng hôm sau lại bảo chủ nhà tăng giá lên 5,9 tỷ đồng rồi. Bọn mình tìm nhà qua 4-5 bạn môi giới cơ chứ không 1 phải bạn, thế mà bạn nào cũng có cái chiêu đó. Tăng mấy trăm triệu mà tính theo giờ, không hiểu nổi.

Rồi có bạn dẫn đi xem nhà xong còn cứ hối cọc luôn đi chứ nghĩ 3-4 hôm nữa là có người khác cọc mất. Cái tâm lý đắn đo, không cọc ngay thì sợ mất mất căn ưng, mà xuống tiền luôn thì lại cứ thấy còn gì đó lấn cấn trong lòng, rất là mệt ấy. Cảm giác này chắc ai đi tìm mua nhà cũng đều hiểu" - Thu Hường chia sẻ.

Mua nhà qua môi giới, cần lưu ý những gì?

Khi bước vào hành trình tìm mua nhà, nhiều người thường chọn thông qua môi giới bất động sản vì sự tiện lợi và nguồn thông tin đa dạng mà họ có thể cung cấp. Tuy nhiên, không ít trường hợp rơi vào tình cảnh mệt mỏi như 2 trường hợp phía trên, khi làm việc cùng môi giới.

Ảnh minh họa

Để tránh tình trạng này, có 3 việc cần lưu ý khi giao dịch mua nhà/tìm nhà qua môi giới.

1. Kiểm chứng tính pháp lý của bất động sản thay vì giao toàn bộ trách nhiệm cho môi giới

Một trong những sai lầm lớn nhất của người mua nhà là quá tin vào lời giới thiệu của môi giới, mà bỏ qua bước kiểm chứng lại thông tin.

Môi giới có thể đưa ra những lời hứa hẹn hấp dẫn về giấy tờ sắp hoàn thiện, sổ đỏ đang chờ cấp hoặc hợp đồng mua bán hợp lệ, nhưng thực tế có thể không thực sự đúng như những gì họ hứa hẹn.

Người mua cần yêu cầu được xem bản gốc sổ đỏ, giấy phép xây dựng, hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp trước khi đặt bút ký vào bất kỳ thỏa thuận nào. Nếu không tự mình kiểm chứng, việc mua nhà "dính" quy hoạch, tranh chấp,... là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Việc thuê luật sư hoặc chuyên gia pháp lý độc lập kiểm tra hồ sơ cũng là một bước đi có thể cân nhắc, bởi họ sẽ nhìn ra những rủi ro mà người mua bình thường khó nhận diện.

2. Tìm hiểu kỹ uy tín và cách làm việc của môi giới

Không phải môi giới nào cũng thiếu minh bạch hay thiếu uy tín. Vấn đề là người mua nhà cần dành thời gian để tìm hiểu môi giới qua các kênh đánh giá, phản hồi từ khách hàng trước đó, hoặc qua công ty môi giới mà họ trực thuộc.

Ảnh minh họa

Một môi giới uy tín thường có khả năng cung cấp thông tin minh bạch, sẵn sàng hỗ trợ các bước kiểm chứng và không gây áp lực để khách hàng chốt nhanh. Ngược lại, nếu gặp phải môi giới chỉ chăm chăm thúc ép, né tránh khi được hỏi chi tiết hoặc đưa ra thông tin mập mờ, thì đó chính là tín hiệu cảnh báo.

3. Tự đi khảo sát, đánh giá tình hình thực tế

Thổi phồng giá trị và tiềm năng của bất động sản là điểm chung của không ít môi giới bất động sản. Họ có thể vẽ ra viễn cảnh khu vực sắp có dự án lớn, hạ tầng sẽ phát triển, giá nhà chắc chắn tăng gấp đôi,…

Khi tiếp nhận những thông tin này, người mua nhà cần tự mình đi khảo sát khu vực, quan sát cơ sở hạ tầng, tiện ích xung quanh, môi trường sống và giá cả của những bất động sản tương tự trong cùng khu vực. Việc chỉ dựa vào thông tin môi giới rất dễ dẫn đến mua nhà với giá cao hơn thực tế hoặc chọn nhầm nơi không phù hợp nhu cầu. Khảo sát trực tiếp cũng giúp người mua đánh giá cảm nhận thật sự về bất động sản đang trong "tầm ngắm": Ánh sáng, không gian, tình trạng xây dựng, tiện ích xung quanh.