Loại củ chưa đến 10.000 đồng/kg nhưng lại giúp mẹ bầu bổ sung canxi, giảm tình trạng nóng trong và giúp da dẻ luôn mịn màng

Củ đậu rất phổ biến ở các cửa hàng rau hoặc hoa quả ngoài chợ. Giá thành của loại thực phẩm này rất rẻ. Vào mùa củ đậu còn chưa đến 10.000 đồng/kg. Mọi người thường mua về ăn tươi sống hoặc đem xào. Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, nếu so với khoai tây thì củ đậu bổ dưỡng hơn. Bà bầu ăn củ đậu cũng có nhiều lợi ích.



Giá trị dinh dưỡng của củ đậu

Củ đậu có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe của phụ nữ mang thai và sự phát triển của thai nhi. Một củ đậu trung bình cung cấp 250 calo, 32g chất xơ, 4g protein, 12g đường, 15-19% lượng vitamin C. Ngoài ra, củ đậu còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho phụ nữ mang thai như folate, sắt, magie, kali, mangan...

Bên cạnh đó, loại củ này còn chứa một lượng nhỏ vitamin E, thiamine, riboflavin, vitamin B6, axit pantothenic, canxi, phốt pho, kẽm và đồng...

Mẹ bầu ăn củ đậu mang lại lợi ích gì?

1. Tốt cho xương và răng của mẹ và tốt cho hệ xương của thai nhi

Củ đậu rất giàu canxi và phốt pho. Mẹ bầu ăn nhiều thực phẩm này sẽ phòng được bệnh loãng xương, các bệnh về nha khoa như răng yếu, sâu răng. Hệ xương của thai nhi cũng phát triển cứng cáp hơn.

2. Ngăn ngừa dị tật ở thai nhi

Củ đậu cung cấp folate (còn gọi là axit folic hay vitamin B9), đây là thành phần rất quan trọng để tăng cường tế bào, xây dựng cơ và hình thành hemoglobin, ngăn ngừa thiếu máu ở mẹ bầu.

Folate rất quan trọng với sự phát triển của thai nhi và trẻ sơ sinh, giúp tạo ra các ADN mang thông tin di truyền. Mẹ bầu thiếu hụt folate có thể khiến trẻ bị sưng não và tủy sống, dẫn đến dị tật ống thần kinh, sứt môi hay hở hàm ếch.

3. Giảm tình trạng ốm nghén

Ăn củ đậu giúp mẹ bầu đỡ nhạt miệng, chán ăn. Với hơn 90% thành phần củ đậu là nước và đường glucoza cùng tinh bột nên vừa giúp mẹ bầu nạp thêm tinh bột lại kích thích ngon miệng hơn.

4. Ăn củ đậu tốt cho hệ tiêu hóa

Đây là loại thực phẩm chứa hàm lượng chất xơ cao. Bà bầu ăn củ đậu thường xuyên sẽ giảm nguy cơ mắc phải các triệu chứng thai kỳ thường gặp như táo bón, trĩ và tiêu chảy. Không những vậy, lượng chất xơ này còn rất hữu ích trong việc duy trì cân nặng ổn định trong thai kỳ.

5. Bổ sung vitamin C

Củ đậu cũng rất giàu vitamin C giúp mẹ bầu tăng cường hệ miễn dịch để có thể chống lại 1 số bệnh thông thường. Ngoài ra vitamin C còn giúp cho da mẹ bầu luôn tươi trẻ, răng và xương khỏe mạnh.

Đa số các bà bầu đều gặp hiện tượng nóng trong, khi ăn củ đậu sẽ có tác dụng thanh nhiệt, giảm các triệu chứng nóng trong và bù nước cho cơ thể rất tốt.

6. Giảm nồng độ cholesterol trong máu

Chất xơ trong củ đậu ngăn ngừa ruột hấp thu quá nhiều cholesterol. Lượng cholesterol còn lại sẽ thoát ra ngoài qua nước tiểu.

7. Giúp mẹ bầu không bị thiếu máu

Củ đậu có hàm lượng chất sắt trong củ đậu cũng rất cao. Do đó, bà bầu ăn củ đậu thường xuyên sẽ ngăn ngừa được tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

8. Ổn định lượng đường trong máu

Củ đậu giúp ổn định lượng đường trong máu, giúp giảm nguy cơ tiểu đường thai kỳ dẫn đến cao huyết áp, sinh non ở bà bầu. Inulin trong củ đậu không hề chứa calo và có thể duy trì lượng đường mà cơ thể cần.

Bà bầu ăn củ đậu cần lưu ý những gì?

- Chỉ nên ăn một lượng phù hợp, mẹ bầu không nên ăn quá nhiều củ đậu trong ngày. Nguyên nhân là do củ đậu tạo tình trạng no giả khiến mẹ bầu không muốn ăn những thực phẩm khác nữa. Từ đó khiến cho cơ thể dễ bị mất cân bằng dinh dưỡng và mẹ sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Ngoài ra, do củ đậu khá mát nên nếu ăn nhiều, chị em sẽ dễ bị tiêu chảy.

