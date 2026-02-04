Loại nấm này giàu hoạt chất có lợi cho tuần hoàn máu, giúp giảm cholesterol, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và phòng ngừa xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn nấm hương ngon.

Về mặt dinh dưỡng, nấm hương là một trong những loại nấm chứa hàm lượng purin cao nhất, cao hơn nhiều lần so với các loại nấm thông thường. Nhờ đó, nấm hương có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch và cải thiện sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, người mắc bệnh gout không nên ăn nhiều vì purin có thể làm bệnh nặng hơn. Ngoài ra, do giàu kali, người có bệnh thận cũng cần hạn chế.

Một cây nấm hương được coi là ngon thường có những đặc điểm sau:

- Mũ nấm nguyên vẹn, hình dáng đẹp;

- Cuống ngắn;

- Mặt dưới mũ nấm có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, các phiến nấm rõ ràng;

- Nấm khô ráo, cứng, nhẹ tay;

- Có mùi thơm đặc trưng của nấm hương.

Người bán cũng khuyên nên chọn nấm hương “mùa mới”, vì loại mới thu hoạch thường có mùi thơm dễ chịu, đáy nấm màu sáng. Ngược lại, nấm hương để lâu thường có mùi chua nhẹ, hương nấm giảm và dễ bị côn trùng xâm nhập.

Khi chế biến, không nhất thiết phải chọn nấm hương có hoa văn quá đẹp. Chỉ cần nấm có vân nhẹ là khi ăn đã không bị dai. Những cây nấm hương có đáy sẫm màu, không có vân thường cho cảm giác cứng hơn. Trước khi nấu, nấm hương nên được ngâm qua đêm để nở hoàn toàn. Một mẹo được nhiều đầu bếp chia sẻ là trước khi nấu, có thể ướp nấm hương khoảng 20 phút với một chút dầu ăn, bột năng và đường, sau đó rửa nhẹ rồi mới chế biến. Thời gian hầm hoặc kho khoảng 20-30 phút là vừa đủ để nấm mềm và thơm.

Về cách nấu giữ dinh dưỡng, các chuyên gia nấm học Nhật Bản cho biết khi đun hoặc áp chảo, các hoạt chất có lợi trong nấm hương sẽ tiết ra theo nước. Để hạn chế thất thoát, nên đặt mặt mũ nấm hướng lên trên khi nấu, để phần nước tiết ra không chảy mất.

Nếu dùng nấm hương nấu canh, chỉ cần uống cả phần nước canh là đã hấp thu được dưỡng chất. Trường hợp hấp, nên hấp lửa nhỏ. Nghiên cứu cho thấy nếu giữ nhiệt độ bề mặt nấm ở mức khoảng 70-80 độ C và hấp trong 5 phút, cơ thể sẽ hấp thu dưỡng chất tốt hơn, đồng thời có lợi cho tuần hoàn máu.

Nguồn và ảnh: HK01