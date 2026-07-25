Mùa hoa tường vi lại về: Loài hoa "pháo hoa hồng giữa ban ngày" khiến chị em Hàn, Trung, Việt cùng mê

Có những loài hoa cứ đến hẹn lại lên, nở rộ đúng mấy tuần giữa hè rồi lặng lẽ tàn, khiến người ta phải tranh thủ. Tường vi là một trong số đó. Mấy ngày nay, lướt mạng xã hội là thấy hoa tường vi ở khắp nơi, từ những con ngõ nhỏ ở Hàn Quốc, những khu vườn ở Trung Quốc, cho tới các góc phố quen thuộc ở Việt Nam. Ai cũng muốn giữ lại một chút màu hồng ấy, người thì bằng một tấm ảnh, người thì mang cả cành về cắm trong bình.

Một mùa hoa, ba câu chuyện giống nhau đến lạ

Có một chị người Hàn kể rằng hai năm trước, chị tình cờ rẽ vào một con ngõ nhỏ và bắt gặp cây tường vi nở rực trước một quán quen. Khoảnh khắc đó khiến chị hạnh phúc mãi. Năm nay chị muốn quay lại đúng lúc hoa nở rộ, nhưng vì lịch nghỉ hè đến sớm nên đành đi trước vài hôm. Hoa chưa nở hết, nhưng vẫn đủ đẹp để chị dẫn cậu con trai vừa thi giữa kỳ xong cùng đi Gyeongju ngắm hoa.

Cùng lúc đó, một chị người Trung Quốc lại đăng ảnh bình hoa tường vi trong nhà, kèm dòng chữ dễ thương: "Lâu rồi không gặp! Hoa tường vi!". Chị kể đã ba năm rồi mới lại cắm loài hoa này, lần này chỉ cắt hai cành từ vườn nhà cắm vào bình. Hoa chen chúc rồi lại buông rơi lả tả, "như pháo hoa màu hồng nở giữa ban ngày".

Và ở Việt Nam, cảm giác cũng y hệt: Tường vi đang vào mùa, chụp ảnh thì lên hình đẹp, mà mang về cắm bình cũng rất tình. Ba người, ba đất nước, không quen nhau, nhưng cùng dừng lại trước một màu hồng. Đó chính là sức hút rất riêng của loài hoa này.

Tường vi thật ra là hoa gì?

Nhiều người nhìn quen mà không gọi được tên. Tường vi có tên khoa học là Lagerstroemia indica, thuộc họ Bằng lăng. Cây có nguồn gốc từ châu Á, phổ biến ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, và đã du nhập vào Việt Nam từ lâu, phát triển tốt ở những nơi như Đà Lạt, Hà Nội, Sơn La.

Đây là cây thân gỗ nhỏ hoặc dạng bụi, cao chừng một đến ba mét. Hoa mọc thành chùm ở đầu cành, mỗi bông có cánh mỏng tang, viền xoăn nhẹ nên nhìn cứ bông xốp như giấy lụa. Chính cái cánh mỏng ấy vừa là điểm đáng yêu nhất, vừa là "điểm yếu" mà lát nữa mình sẽ nói tới ở phần cắm bình.

Ở Việt Nam, hoa nở vào tháng mấy?

Tin vui cho ai đang muốn đi săn ảnh: Bây giờ đang là mùa. Tại Việt Nam, tường vi nở rộ vào mùa hè, tập trung khoảng tháng 5 đến tháng 7, đẹp và nhiều hoa nhất. Nghĩa là thời điểm này chính là lúc để tranh thủ, vì như chị người Hàn ở trên, chỉ chậm vài hôm là hoa đã khác rồi.

Mẹo nhỏ nếu định đi chụp: Nên đi vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi nắng dịu. Ánh sáng gắt giữa trưa dễ làm màu hồng bị "cháy", còn nắng xiên buổi sáng chiều lại tôn đúng cái sắc hồng phấn mềm mại của hoa. Mặc đồ tông trắng, be, xanh nhạt hoặc chính màu hồng nhạt sẽ ăn ảnh với nền hoa hơn là mặc đồ quá rực.

Muốn mang về cắm bình? Đọc kỹ chỗ này trước

Đây là phần quan trọng nhất, và cũng là điều ít ai nói thẳng.

Tường vi rất đẹp khi cắm bình, nhưng nó không bền như hoa hồng hay hoa ly. Vì bản chất là hoa của cây trồng làm cảnh, khi cắt cành thì hoa nhanh héo, thường chỉ chơi được khoảng một đến hai ngày, cánh lại mỏng nên rất dễ rụng khi va chạm hay di chuyển. Đó cũng là lý do các shop hoa hiếm khi bán tường vi làm hoa cắt cành thương mại, vì vận chuyển một chút là rụng.

Biết trước điều này để chị em không thất vọng. Cắm tường vi là để tận hưởng một khoảnh khắc đẹp ngắn ngủi, giống như ngắm pháo hoa vậy, chứ không phải để một bình hoa đứng cả tuần. Hiểu đúng thì sẽ thấy nó đáng yêu, chứ không thấy "phí tiền công cắt".

Vài cách giúp hoa tươi lâu hơn được chút nào hay chút đó:

- Cắt vào sáng sớm, lúc cành còn nhiều nước, tránh cắt giữa trưa nắng.

- Cắt cả cành có nhiều nụ, đừng chỉ cắt mấy bông đang nở. Nụ sẽ nở dần trong bình, kéo dài thời gian chơi hoa.

- Vát chéo gốc cành và tuốt bớt lá phần chìm trong nước, để lá không bị úng làm bẩn nước và nghẹt đường hút.

- Thay nước mỗi ngày, dùng nước sạch, bình sạch. Đây là việc đơn giản nhất mà hiệu quả nhất.

- Đặt bình ở nơi mát, tránh nắng trực tiếp và tránh luồng gió điều hòa thổi thẳng vào, vì cả hai đều làm cánh hoa khô và rụng nhanh hơn.

Và nếu chỉ cắt hai cành từ cây nhà thì càng nhẹ nhàng: Một bình nhỏ, để trên bàn trà hay cạnh cửa sổ, thế là cả góc nhà đã khác.

Tường vi có nhiều màu, và theo quan niệm dân gian, mỗi màu mang một ý nghĩa riêng, phần lớn đều xoay quanh chuyện tình cảm.

Màu hồng, màu phổ biến và được yêu thích nhất, mang ý nghĩa hẹn ước, chung thủy, cùng nhau đi đường dài. Màu hồng phấn nhạt thiên về sự lãng mạn, chân thành. Màu đỏ thể hiện sự yêu thương, quan tâm. Màu trắng gợi tình cảm trong sáng, tinh khôi. Còn màu vàng lại mang sắc thái vui tươi, hạnh phúc. Không cần quá đặt nặng chuyện ý nghĩa, nhưng biết thêm một chút cũng thú vị, nhất là khi muốn tặng ai đó một bình hoa nhỏ kèm một lời nhắn không nói thành lời.

Nói cho cùng, điều đáng yêu ở tường vi không nằm ở chỗ nó bền hay hiếm, mà ở chỗ nó đúng mùa. Nó nhắc mình rằng có những cái đẹp chỉ ghé qua một khoảng thời gian ngắn, và cách trân trọng duy nhất là tranh thủ tận hưởng khi còn kịp.

Cho nên nếu mấy hôm nay đi qua một hàng tường vi đang nở, chị em cứ dừng lại chụp một tấm. Hoặc rủ con vừa thi xong đi ngắm hoa như chị người Hàn, hoặc cắt hai cành cắm bình như chị người Trung Quốc. Một mùa hoa chỉ có vài tuần, mà một khoảnh khắc dễ chịu thì lúc nào cũng đáng để dành thời gian.