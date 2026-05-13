Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, hỗ trợ làm đẹp, tăng cường sức đề kháng và làm chậm quá trình lão hóa. Tuy nhiên, cơ thể con người không thể tự tổng hợp vitamin C mà phải bổ sung thông qua thực phẩm hoặc các sản phẩm hỗ trợ.

Trong đó, rau củ quả là nguồn cung cấp vitamin C an toàn và hiệu quả nhất. Nhưng rất ít người biết rằng vitamin C là một chất không ổn định, dễ bị phân hủy khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ, oxy hoặc phản ứng hóa học.

Đặc biệt, những thói quen chế biến sai lầm dưới đây có thể làm mất đi phần lớn vitamin C trong rau củ, nên mong bạn sớm bỏ ngay:

1. Cắt nhỏ rau rồi mới rửa hoặc ngâm quá lâu

Đây là thói quen của rất nhiều người vì cho rằng cắt nhỏ rồi rửa sẽ sạch hơn. Thực tế, khi rau còn nguyên vẹn, các chất dinh dưỡng được bảo vệ chắc chắn bởi thành tế bào. Khi bạn cắt nhỏ, các tế bào bị phá vỡ khiến vitamin C tiếp xúc trực tiếp với oxy và dễ dàng hòa tan vào nước.

Thói quen này làm hao hụt khoảng 20% vitamin C, và con số sẽ còn cao hơn nếu bạn ngâm rau quá lâu hoặc chà xát mạnh. Hãy nhớ: Rửa sạch trước, cắt sau.

2. Ưu tiên uống nước ép thay vì ăn trực tiếp

Nhiều người lựa chọn ép nước để bổ sung vitamin C một cách nhanh gọn. Thế nhưng, quá trình ép làm vỡ vụn các tế bào, đẩy vitamin C vào cuộc đối đầu trực diện với không khí. Nếu không uống ngay sau khi ép, lượng vitamin C thất thoát có thể lên tới 80%.

Tốt nhất, bạn nên ưu tiên ăn trái cây tươi để tận dụng cả chất xơ. Nếu vẫn muốn uống nước ép, hãy chọn các loại quả có tính axit như cà chua hoặc chần qua rau củ trước khi ép để giảm hoạt động của các enzyme phá hủy vitamin.

3. Thói quen nêm quá nhiều muối khi nấu rau củ

Việc thêm nhiều muối trong lúc nấu sẽ tạo ra môi trường ưu trương, khiến vitamin C trong tế bào rau củ bị đẩy ra ngoài và dễ dàng bị oxy hóa. Điều này làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng của món ăn. Giải pháp thông minh là chỉ nên cho một lượng muối tối thiểu hoặc đợi đến khi món ăn gần chín mới nêm nếm.

Ngoài ra, thêm một chút hành, gừng hoặc tỏi cũng là cách hay để ngăn chặn quá trình oxy hóa nhờ các đặc tính tự nhiên của chúng.

4. Nấu rau củ lâu với lửa lớn

Nhiệt độ cao và thời gian đứng bếp quá lâu chính là "kẻ thù" số một của vitamin C. Nếu bạn ninh nấu rau củ quá kỹ, lượng vitamin C có thể bốc hơi tới 60%.

Thay vào đó, hãy thử các phương pháp như hấp hoặc dùng lò vi sóng trong thời gian ngắn để bảo tồn dưỡng chất. Một mẹo nhỏ cho các bà nội trợ là chỉ thả rau vào khi nước đã sôi sùng sục và tắt bếp ngay khi chín, đừng quên đậy kín nắp nồi để hạn chế vitamin "bay màu" theo hơi nước.

5. Tích trữ rau củ quá lâu trong tủ lạnh

Nhiều gia đình có thói quen đi chợ một lần cho cả tuần và tống tất cả vào tủ lạnh. Bạn cần biết rằng vitamin C bắt đầu phân hủy ngay từ khoảnh khắc rau củ được hái xuống. Ánh sáng và nhiệt độ môi trường, dù là trong ngăn mát tủ lạnh, vẫn làm tiêu hao dưỡng chất theo từng giờ. Rau củ để lâu ngày thường bị héo, úa và lúc này lượng vitamin C chỉ còn lại một phần nhỏ so với lúc mới mua. Cách tốt nhất là đi chợ thường xuyên hơn và ưu tiên sử dụng các loại rau lá xanh trong vòng 1 đến 2 ngày đầu tiên.

Ngoài ra, hãy nhớ là dù là ăn sống, ép nước hay nấu chín, hãy cố gắng thưởng thức rau củ quả càng sớm càng tốt sau khi chế biến. Đừng để công sức chọn mua thực phẩm sạch của bạn trở nên vô nghĩa chỉ vì những thói quen nấu nướng sai lầm mỗi ngày!

Nguồn và ảnh: Sohu, Eating Well, Health GVM